La comunicación como trinchera

El activista estadounidense Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum, reflexiona sobre los desafíos de la comunicación en la era digital y la necesidad de articular a los pueblos frente a la hegemonía mediática global

El recién finalizado V Coloquio Internacional Patria reunió en La Habana a comunicadores, activistas e intelectuales del Sur Global, con el propósito de repensar la comunicación en los tiempos actuales. Concebido como un espacio de articulación y resistencia, el encuentro trascendió al intercambio académico y se sitúa en el terreno de las disputas simbólicas y mediáticas. En medio de ese hervidero de ideas, Manolo de los Santos conversó con BOHEMIA.

Con una trayectoria marcada por la solidaridad internacional, De los Santos lidera esfuerzos con la finalidad de tender redes de comunicación y resistencia en los países menos favorecidos, promoviendo espacios de debate sobre la soberanía tecnológica, y el enfrentamiento a la hegemonía y mediática occidental.

La voz de la resistencia desde el Norte

Si se adentra en el pensamiento de De los Santos, es necesario comprender su rol en la vanguardia del activismo político en los Estados Unidos, desde su función de director ejecutivo de The People’s Forum, con sede en Nueva York. El activista e investigador lidera este espacio de formación política, cultural y de articulación para movimientos sociales, especialmente enfocados en la clase trabajadora y comunidades marginadas; sirve de incubadora de organizadores, artistas y pensadores que cuestionan el sistema capitalista.

Su labor no es solo teórica: bajo su égida, la organización se ha convertido en un nodo logístico vital para la solidaridad internacional con procesos revolucionarios en América Latina y otras regiones del Sur Global, desafiando las narrativas imperiales desde el corazón del sistema.

Una batalla de civilización

Para De los Santos, Patria es un ejercicio de supervivencia y soberanía: “Estamos en un momento de profunda crisis, no solo económica o política, sino de civilización, donde la élite de los Estados Unidos intenta imponer, mediante la fuerza y el control digital, una dominación total sobre la comunicación humana”.

Al ser consultado sobre cómo romper las burbujas informativas de las grandes corporaciones, se muestra pragmático, no confía en fórmulas mágicas, sino en una comunicación la cual nazca de la ética “La honestidad nos obliga a contar la realidad por dura que sea, solo así se construye verdadera confianza en los pueblos”.

Los tres ejes de la contraofensiva

The People’s Forum, con sede en Nueva York, se ha convertido en un nodo logístico vital de la solidaridad internacional./peopleforum.org

Manolo defiende la comunicación de izquierda y su distanciamiento del marketing vacío, y su cimentación en tres pilares fundamentales: la sensibilidad humana, entendiendo que el mensaje debe conectar con las emociones y necesidades reales de las mayorías, huyendo de la frialdad de los datos asépticos; la honestidad, como una integridad innegociable para sobrevivir en un océano de intoxicación mediática y fake news; y finalmente la movilización, pues la comunicación no debe ser un acto pasivo de consumo, acaso un motor impulsor de la acción y la organización popular.

“Fidel Castro, a quien rendimos homenaje en este Coloquio por el centenario de su natalicio, fue nuestro gran maestro; nos enseñó a hacer una comunicación que trascendiera, a no aceptar los parámetros de la gran industria mediática y a entender que, aunque ellos controlen la tecnología y los algoritmos, nosotros tenemos a los pueblos de nuestro lado y es esa nuestra mayor ventaja estratégica”, aseveró.

Retorno a la raíz

Al mirar hacia el futuro, el líder de The People’s Forum insiste en que la emancipación no vendrá de buscar soluciones dentro de las grandes empresas de Silicon Valley: “La solución vendrá de retornar al pueblo como el gran creador y dueño del contenido”.

En la resistencia cubana y en la articulación de redes internacionales gestadas en espacios como Patria, Manolo de los Santos vislumbra la semilla de una emancipación donde la palabra sea libre, soberana y, por fin, perteneciente a los pueblos.