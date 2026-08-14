La Cuba puede darle más a Cuba

Con potencial para aportar mucho más a la mesa de los cubanos, esta entidad agropecuaria ve limitada su productividad debido del cerco energético impuesto por Estados Unidos a la Isla

A la Empresa Agropecuaria La Cuba, ubicada en Ciego de Ávila y referente de la agricultura cubana, el cerco energético impuesto por el gobierno norteamericano y el bloqueo en general “le han dado con todo”, como solemos decir.

Pero también “con todo” sus directivos y trabajadores han plantado rodilla en tierra, y no para rendirse.

Es una lástima que el déficit de combustible ocasione tan enormes estragos, no solo en lo que respecta a la preparación de tierras, siembra y otras labores propias del agro, sino además en términos de transportación de lo producido o a punto de cosecha.

Según explica Ariel Nieves Concepción, director general, durante el último mes, aparte de lo que se ha dirigido al territorio y a otros destinos, la empresa ha entregado alrededor de 1 000 toneladas de productos agrícolas para otras provincias, fundamentalmente Santiago de Cuba.

La cifra, sin embargo, pudiera superar perfectamente las 1 500 toneladas en ese mismo periodo si el país no estuviera atravesando las dificultades que nos golpean, agravadas desde inicios del presente año.

A pesar de ello, La Cuba mantiene más de 2 700 hectáreas plantadas de plátano en distintas variedades (macho, fruta, burro…) además de otras viandas.

La Cuba mantiene más de 2 700 hectáreas plantadas de plátano en distintas variedades. / Cortesía de Empresa Agropecuaria La Cuba

“Y seguimos sembrado –afirma Ariel. Es la única manera de continuar garantizando productos y de ayudar a satisfacer un poco más las necesidades alimentarias, tanto en la provincia como en otras zonas del país.

“Por eso no renunciamos a la intención de plantar 1 000 hectáreas de frijol y unas 500 de maíz. El principal obstáculo para la siembra es la inestabilidad del servicio eléctrico, pero pensamos que con un mínimo de cuatro horas podemos garantizar riego para ese propósito.

“Tierra tenemos, agua en el manto freático también, ya no nos afecta aquel éxodo de trabajadores que hubo un tiempo atrás, hoy tenemos 1 500 hombres y mujeres motivados con lo que hacen y con un salario que oscila entre los 30 000 y 40 000 pesos mensuales para quienes laboran directamente a la producción.

“De manera que, vianda, productos, tenemos. El inconveniente principal está en el transporte por razones de combustible. Aun así, en 12 meses de funcionamiento el mercado que abrimos en la ciudad cabecera le ha ingresado a la empresa 120 millones de pesos por concepto de ventas a la población”.

Detrás de tal resultado hay un tremendo esfuerzo para poder abastecer ese espacio que, en sentido general, sigue teniendo bastante aceptación, por la variedad de productos y precios un poco más asequibles que en otras partes.