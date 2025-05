“La cubanía es la patria del corazón”

Ideas y pensamientos del destacado jurista José Antonio Pillo Alonso sobre los valores de la identidad, la música artística en Cubadisco y el ejercicio ético profesional

Pasiones intensas lo motivan desde la cultura como aptitud para establecer relaciones entre fenómenos característicos de la realidad. Constituye el eje de su quehacer mientras cultiva saberes e investigaciones. José Antonio Pillo Alonso (Matanzas, 1972), licenciado en Derecho, máster en Criminología y docente, considera que en Cuba el conocimiento de la historia es esencial para interpretar de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Comunicativo, afable, destaca referentes esenciales.

“La visión multifacética de José Martí aporta nuevas vías a raigambres y contemporaneidades. Fue el primer cubano que mencionó la mafia y el crimen organizado en Nueva Orleans. Socializar conceptos jurídicos y criminológicos nutre la formación cultural del pueblo. También alerta sobre la violencia de género y los peligros que representa el feminicidio. Esto ocurre debido al desprecio hacia la mujer en familias patriarcales. El respeto hacia el otro ser humano constituye un principio ético inviolable. Y potencia una manera de neutralizar los valores negativos que, en ocasiones, son estimulados desde las redes sociales”.

José Antonio Pillo Alonso destaca títulos de referencia durante los ejercicios de sus profesiones. / Leyva Benítez

Preside la Comisión de Ética de Bufetes Colectivos en La Habana. Disfruta rememorar la experiencia que tuvo ante sus alumnos en la Facultad de Derecho, y la virtualidad de las imprescindibles relaciones en la teoría y la práctica durante el ejercicio de la profesión.

“Siguiendo a José Ingenieros: ‘La justicia es el equilibrio entre la moral y el derecho’. Debe perdurar la conjunción armónica de este vínculo. El orgullo de lo nuestro merece liderar en cinematografías, audiovisuales, espacios humorísticos, músicas e imágenes que se promueven en Cuba y otros países. La cubanía es la verdadera patria del corazón”.

Con inteligencia, sensibilidad y oídos atentos insiste en incentivar la capacidad de análisis. “Cubadisco promueve a clásicos y contemporáneos. Su jerarquía constituye un bastión contra la banalidad y el mal gusto tan propenso en algunas músicas. Títulos y textos de violencia implícita no educan; al contrario, exacerban conductas negativas. Los medios de comunicación audiovisuales tienen que ser promotores de la calidad artística. Cubadisco no debe concluir con el evento. Sino seguir sonando en espacios públicos y privados, la radio y la televisión. Lo que no se promueve no existe.

“Tampoco olvidemos la reciente Bienal Internacional de Humorismo Gráfico; movió ideas y acciones; y nos hizo pensar que de ningún modo podemos estar ajenos al fascismo cabalgante por el mundo.

“Todo tiene que ver. Ningún hecho ocurre de manera aislada, ni de la noche a la mañana. Analizar antecedentes, causas, consecuencias y contextos beneficia a cada miembro de la sociedad cubana. El profesional del Derecho estudia el rigor de los clásicos. Entre ellos descuella Don Fernando Ortíz. La identidad de la cultura cubana está marcada por un vasto proceso de transculturación. Lo definió el imprescindible maestro. Fue nombrado desde la primera mitad del siglo XX el tercer descubridor de Cuba”.

Múltiples gestos denotan la proverbial entrega de Pillo Alonso. Hombre, culto, sensible, reconoce: “Tengo una fuente de sabiduría en mi madre, Mercedes Alonso Romero, periodista estudiosa de la historia. De ella aprendí a vivir con los libros. Estar siempre dispuesto a compartir lo aprehendido”.

Al hablar transmite el énfasis del experto en leyes y en el periodismo. Colabora en el periódico Tribuna de La Habana desde 2019. “Soy un lector voraz. Enrumbo mis vocaciones en más de un sentido. Le transmito el amor por el trabajo a mi hijo Anthony”.

Los gajes del oficio lo inquietan. “Llamo la atención sobre el tratamiento deficiente de la vida judicial en ficciones televisuales. Existe divorcio entre la realidad jurídica y lo que se cuenta en algunas narrativas. El arte no copia la realidad; pero tampoco puede negarla. Amo mis profesiones, las más bellas del mundo. Gabriel García Márquez expresó lo mismo sobre el periodismo. Tengo apegada una filosofía de vida. Servir es mi mayor satisfacción. Ojalá sea útil. Indago para seguir descubriendo nuestra identidad en constante desarrollo. La avidez escrutadora ayuda a conocernos y reconocernos mejor, definitivamente”.