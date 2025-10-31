La Ley cubana no comulga con la droga

Dos casos más en torno a una adicción que desde ningún punto de vista beneficia a nadie

A pesar de la reiterada advertencia en los medios de comunicación y por otras vías, acciones didácticas y referencia a los serios trastornos que su consumo le ocasiona a la salud humana, la droga y sustancias de efectos similares siguen hallando espacio en el comportamiento de personas que parecen tener oídos completamente sordos.

En correspondencia con esa realidad, también prosigue en toda la nación el enfrentamiento a ese flagelo totalmente incompatible con la esencia de la sociedad cubana, por intermedio de instituciones, organismos y estructuras concebidos para librar tal combate o mediante la aplicación justa de la ley.

Así acaban de corroborarlo dos juicios realizados con carácter ejemplarizante en Ciego de Ávila, a cuyas sesiones comparecieron en calidad de acusados un ciudadano y una ciudadana, ambos de 45 años de edad, de acuerdo con las causas 129 y 138, respectivamente, del presente año.

En el caso del hombre, varias pruebas practicadas demostraron que incurría en consumo y tráfico de marihuana dentro del mismo centro donde cumple sanción.

La otra acusada, por su parte, obtuvo de persona supuestamente desconocida envoltorios con papel amarillo de canabinoide sintético conocido como “químico”, que pretendía vender cuando fue sorprendida en la vía pública.

Luego del examen de las pruebas admitidas y de escuchar a representantes de la fiscalía y la defensa, el Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila dispuso la privación temporal de libertad durante siete años para la ciudadana y de 15 al otro encartado, además de prohibición de derechos y de salida del territorio nacional.

Conforme a la función educativa que también corresponde a las instituciones cubanas de justicia, en ambas vistas ocuparon espacio en la sala jóvenes que cursan el primer año de la carrera de Derecho, a quienes la jornada les dejó no solo enseñanzas en el orden personal y humano, sino también relaciones con el futuro ejercicio de la profesión.