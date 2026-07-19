La paz en la trituradora de la mano dura

Una mirada punzante al revanchismo de Abelardo de la Espriella, en Colombia, su plan para triturar los Acuerdos de Paz de La Habana y la entrega de la soberanía nacional a Washington

Colombia se prepara para un viaje de regreso al pasado y el boleto lo firma Abelardo de la Espriella. La llegada de la ultraderecha radical al Palacio de Nariño no promete una gestión administrativa, sino una terapia de choque ideológica basada en el revanchismo.

Con el ropaje de los llamados Defensores de la Patria, el nuevo ejecutivo parece más enfocado en borrar el legado ajeno que en construir el propio. Se ha ensañado con las reformas de salud, pensiones y los derechos laborales para devolver los servicios públicos al bolsillo de los monopolios privados.

El negocio del conflicto y el apagón institucional

Pero el golpe más severo va directo contra la paz. Bajo la vieja consigna de la mano dura, De la Espriella ya decretó en redes sociales que en su gobierno no habrá más procesos de “falsa paz”.

Su primera gran idea ha sido dar un ultimátum de un mes a los grupos armados para que se entreguen sin concesiones: una fórmula que la historia colombiana ha demostrado hasta el cansancio que solo reactiva los ríos de sangre y la militarización en los territorios.

Para lograr este retroceso, el nuevo mandatario empieza arrasando con la propia arquitectura institucional del Estado. El objetivo inmediato es desmantelar las estructuras creadas para vigilar y coordinar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016 entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC-EP.

El acuerdo de paz frente al libreto de la mano dura

El empeño del mandatario electo por desmantelar los logros de 2016 choca de frente con un muro legal y constitucional. Aunque en su narrativa política predomina la promesa de encarcelar de por vida a los firmantes del pacto y revertir lo avanzado, la arquitectura jurídica colombiana le impone límites estrictos.

El Acuerdo Final de La Habana quedó blindado mediante una reforma constitucional aprobada en 2017, la cual obliga formalmente al Estado y a las sucesivas administraciones a cumplir de buena fe lo pactado hasta el año 2030.

De este blindaje institucional nació la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y todo el sistema de justicia transicional. Por lo tanto, alterar las reglas del juego o suprimir estas entidades no depende de un arrebato presidencial ni de un decreto ejecutivo, mas bien constituye un mandato ineludible de obligatorio cumplimiento.

Pese a este blindaje, la ofensiva contra la institucionalidad ya comenzó en el terreno administrativo. De la Espriella anunció la eliminación de la Consejería de Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la Consejería de Derechos Humanos.

El pretexto para este apagón democrático es un supuesto ahorro presupuestario de 10 mil millones de pesos, una cifra que no pasa de ser un maquillaje contable para camuflar el desmonte de las garantías ciudadanas mientras se trasladan funciones clave a los ministerios de Interior y Defensa.

Venganzas selectivas y soberanía hipotecada

El verdadero blanco de esta ofensiva es la justicia transicional nacida de los compromisos de la capital cubana. Al calificar a la Jurisdicción Especial para la Paz como un tribunal de venganza que emite sentencias con asimetría, el presidente electo busca demoler el pacto de 2016 desde sus cimientos.

La promesa de que trabajará activamente para que Rodrigo Londoño, firmante de aquel histórico acuerdo y último comandante en jefe de la guerrilla desarmada, termine preso de por vida, vende muy bien en los titulares de la prensa corporativa, pero dinamita la confianza de cualquier proceso de paz en el país.

Como bien denunció su oponente, Cepeda, este libreto de radicalización interna coincide peligrosamente con una entrega anticipada del control de la seguridad nacional a los intereses de Washington.

Al final, entre el anuncio de cerrar la embajada en La Habana y la ocurrencia de mudar la sede diplomática en territorio ocupado por Israel de Tel Aviv a Jerusalén, el rumbo queda al descubierto.

Colombia se encamina a una soberanía hipotecada a los dictados del norte y a un escenario de polarización extrema que sacrifica el futuro de las mayorías en el altar del conflicto perpetuo.