Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
La libertad creativa es una fuerza permanente en la labor de artistas e intelectuales. / Yasset Llerena
La libertad creativa es una fuerza permanente en la labor de artistas e intelectuales. / Yasset Llerena

La permanencia en contexto

Sahily Tabares

Sahily Tabares

Sahily Tabares

Sahily Tabares

Pensemos Palabras a los Intelectuales, 65 años después, aquí y ahora

Cuba, Cultura, Patria y Revolución son claves identitarias. Un nuevo tipo de sociabilidad benefició a las grandes mayorías y nutre la filosofía participativa, inclusiva, mediante esos nexos esenciales con una visión transformadora desde el espíritu creativo, en total libertad, auténtico, raigal.

Releer y estudiar en profundidad Palabras a los intelectuales demanda una perspectiva actualizada y que reflexionemos sobre sus dimensiones trascendentes para los intelectuales y artistas y el pueblo cubano. Patentiza el reconocimiento de que cultura es ese espacio de diálogo donde se forja el ser de la nación y se forma su dimensión espiritual.

Los más jóvenes estudian y se preparan para ser cada día más instruidos. /Yasset Llerena

Fueron pronunciadas por Fidel al final de los encuentros sostenidos con la vanguardia artística los días 16, 23 y 30 de junio de 1961 en el salón teatro de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Sus palabras sentaron las bases de una política cultural que nació de los intercambios intensos y reflexivos basados en una de tradición de lucha de nuestra historia. Estimularon el sentido de la unidad, la amplitud de criterios estéticos, el respeto a la diversidad y el rechazo a todo dogmatismo o sectarismo.

65 años después de Palabras, surge pensar en cómo el importante documento coloca en la mira hoy, aquí y ahora, los sostenidos encuentros posteriores de Fidel con los miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la necesaria evaluación de los momentos que vivimos, la existencia de nuevos escenarios, las plataformas agresivas y neocolonizadoras impuestas desde Estados Unidos y sus acólitos en el exterior.

Sin dudas, la educación y la cultura son armas de emancipación. Defienden lo inclusivo, las formaciones de valores éticos y estéticos en la niñez y la juventud, la honradez, la honestidad. Fidel, Inteligente, culto, sensible, supo advertir el riesgo de perder nuestra mayor fortaleza: la unidad. Llamó la atención sobre la abalancha colonizadora que avanzaba en los tiempos de la globalización. Actualmente el fascismo galopante por el mundo es un enemigo, poderoso y criminal, tiene grandes tentáculos. Consciente del acelerado avance de las nuevas tecnologías las concibió en función de las multiplicaciones del conocimiento y de los saberes, y creó la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), estimuló la enseñanza artística, la cientificidad en todos los órdenes de la existencia y la preparación de los instructores de arte

La validez de su pensamiento con una carga semántica sostenida y todo lo acontecido después motivan a transitar por nuevas rutas incorporando lo aprehendido y siempre manteniendo la aspiración de que la cultura sea un componente básico de la calidad de vida.

Valores estéticos y estéticos inspiran el espirito creativo en su quehacer. /Yasset Llerena

En las condiciones difíciles de resistencia vigentes hoy, conocernos y reconocernos son brújulas y hacen meditar en lo extraordinario de la Revolución Cubana. Lo manifestó de manera inigualable Fidel en Palabras, la llamó: “El acontecimiento más importante de este siglo para la América Latina, el acontecimiento más importante después de las guerras de independencia del siglo XIX; verdadera era nueva de redención del hombre porque:, ¿qué fueron aquellas guerras de independencia sino la sustitución del dominio colonial por el dominio de clases dominantes y explotadoras en todos esos países?”

Pensemos la permanencia en contexto de Palabras a los intelectuales, un documento de referencia para todos los tiempos. El hoy sin el ayer no existe. Meditar, ser conscientes del sentido de la libertad creativa y de lo útil y lo bello en cada acción nos enaltece en Cuba. A Cuba hay que amarla sintiendo en todo gesto el trabajo laborioso del pueblo.

Comparte en redes sociales:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Te Recomendamos

Actualidades

En Cuba

La bohemia

Historia

Así va el mundo

Ciencia

Deportes

Fotorreportajes

Directorio

Quiénes somos

Contáctenos                  

Suscríbete

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss

Directorio

Quiénes somos

                

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Revista Bohemia. © 2022 . Fundada en 1908

Avenida Independencia y San Pedro. Plaza. La Habana. Cuba. CP: 10691. E-mail: digital@bohemia.cu

Diseñado por Fabián Cobelo y Desarrollado por Raúl Sánchez

 