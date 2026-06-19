La permanencia en contexto

Pensemos Palabras a los Intelectuales, 65 años después, aquí y ahora

Cuba, Cultura, Patria y Revolución son claves identitarias. Un nuevo tipo de sociabilidad benefició a las grandes mayorías y nutre la filosofía participativa, inclusiva, mediante esos nexos esenciales con una visión transformadora desde el espíritu creativo, en total libertad, auténtico, raigal.

Releer y estudiar en profundidad Palabras a los intelectuales demanda una perspectiva actualizada y que reflexionemos sobre sus dimensiones trascendentes para los intelectuales y artistas y el pueblo cubano. Patentiza el reconocimiento de que cultura es ese espacio de diálogo donde se forja el ser de la nación y se forma su dimensión espiritual.

Los más jóvenes estudian y se preparan para ser cada día más instruidos. /Yasset Llerena

Fueron pronunciadas por Fidel al final de los encuentros sostenidos con la vanguardia artística los días 16, 23 y 30 de junio de 1961 en el salón teatro de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Sus palabras sentaron las bases de una política cultural que nació de los intercambios intensos y reflexivos basados en una de tradición de lucha de nuestra historia. Estimularon el sentido de la unidad, la amplitud de criterios estéticos, el respeto a la diversidad y el rechazo a todo dogmatismo o sectarismo.

65 años después de Palabras, surge pensar en cómo el importante documento coloca en la mira hoy, aquí y ahora, los sostenidos encuentros posteriores de Fidel con los miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la necesaria evaluación de los momentos que vivimos, la existencia de nuevos escenarios, las plataformas agresivas y neocolonizadoras impuestas desde Estados Unidos y sus acólitos en el exterior.

Sin dudas, la educación y la cultura son armas de emancipación. Defienden lo inclusivo, las formaciones de valores éticos y estéticos en la niñez y la juventud, la honradez, la honestidad. Fidel, Inteligente, culto, sensible, supo advertir el riesgo de perder nuestra mayor fortaleza: la unidad. Llamó la atención sobre la abalancha colonizadora que avanzaba en los tiempos de la globalización. Actualmente el fascismo galopante por el mundo es un enemigo, poderoso y criminal, tiene grandes tentáculos. Consciente del acelerado avance de las nuevas tecnologías las concibió en función de las multiplicaciones del conocimiento y de los saberes, y creó la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), estimuló la enseñanza artística, la cientificidad en todos los órdenes de la existencia y la preparación de los instructores de arte

La validez de su pensamiento con una carga semántica sostenida y todo lo acontecido después motivan a transitar por nuevas rutas incorporando lo aprehendido y siempre manteniendo la aspiración de que la cultura sea un componente básico de la calidad de vida.

Valores estéticos y estéticos inspiran el espirito creativo en su quehacer. /Yasset Llerena

En las condiciones difíciles de resistencia vigentes hoy, conocernos y reconocernos son brújulas y hacen meditar en lo extraordinario de la Revolución Cubana. Lo manifestó de manera inigualable Fidel en Palabras, la llamó: “El acontecimiento más importante de este siglo para la América Latina, el acontecimiento más importante después de las guerras de independencia del siglo XIX; verdadera era nueva de redención del hombre porque:, ¿qué fueron aquellas guerras de independencia sino la sustitución del dominio colonial por el dominio de clases dominantes y explotadoras en todos esos países?”

Pensemos la permanencia en contexto de Palabras a los intelectuales, un documento de referencia para todos los tiempos. El hoy sin el ayer no existe. Meditar, ser conscientes del sentido de la libertad creativa y de lo útil y lo bello en cada acción nos enaltece en Cuba. A Cuba hay que amarla sintiendo en todo gesto el trabajo laborioso del pueblo.