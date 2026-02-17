La resiliencia de un país

Por./Gilberto Rabassa y Yasset Llerena

Si hay algo que nos identifica como nación es nuestra capacidad de resistencia. Muchos se preguntan cómo lo logramos. La tensión constante bajo el cerco de desastres naturales, enfermedades, agresiones permanentes del imperialismo nos une cada vez más y nos hace más consecuentes como pueblo. La resiliencia se asume desde la afirmación de los derechos de las personas para decidir sobre su futuro y mejorar sus capacidades y conducta cotidiana, en el sentir y el pensar de los cubanos que nos convierten en referente de admiración en el mundo.

En este duro andar, codo a codo, de mujeres y hombres de bien se ha madurado una visión sistémica e integradora de resistencia y creatividad.

BOHEMIA invita a la observación a través de este breve testimonio gráfico, prueba de una nación que se resiste al paso de esta difícil realidad.