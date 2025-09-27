El discurso del canciller cubano realzó la resistencia y dignidad del pueblo cubano y convocó a la comunidad internacional a avanzar hacia un orden internacional más equitativo

La voz de Cuba resonó con firmeza en el Debate General del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, defendió el multilateralismo y la justicia para los pueblos del Sur Global, y lanzó una crítica contundente al orden internacional vigente.

La urgencia de Gaza

Rodríguez Parrilla inició su intervención con una enérgica condena al genocidio, exterminio y limpieza étnica que sufre el pueblo palestino en Gaza, perpetrados por el régimen sionista con la complicidad e impunidad que le garantiza el gobierno de Estados Unidos.

Exigió el cese inmediato de esta agresión y reclamó que la Asamblea General reconozca el derecho legítimo de Palestina a ser Estado miembro de la ONU en las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como capital, además del derecho al regreso de los refugiados. Subrayó que el Consejo de Seguridad ha fallado al quedar paralizado por el veto estadounidense, por lo que la Asamblea debe actuar sin demora.

Una nueva arquitectura global: Justicia, igualdad y paz

El canciller cubano criticó un orden mundial obsoleto, diseñado hace más de 80 años, que refleja desigualdades inmensas y no ha sabido responder a crisis como la pobreza, la desigualdad y la emergencia climática. Propuso urgentemente construir un nuevo orden internacional basado en la igualdad soberana, el desarrollo sostenible y la participación justa de los países en desarrollo, a la vez que repudió la doctrina de “paz mediante la fuerza” y el hegemonismo unipolar que amenaza la estabilidad global.

Denunció la militarización creciente en el Caribe y las amenazas contra Venezuela, y reafirmó el apoyo solidario de Cuba a este país, así como a Nicaragua, Colombia, Puerto Rico y Haití. Rechazó la Doctrina Monroe y resaltó la importancia de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, compromiso que se refleja en la histórica cooperación médica cubana, atacada injustamente por Estados Unidos.

El bloqueo: una guerra económica prolongada

El canciller cubano enfatizó la persistencia y el endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, al que describió como una guerra económica de efectos genocidas que dura seis décadas. Detalló las severas consecuencias para el pueblo cubano: apagones continuos, escasez de alimentos y medicinas, inflación y limitaciones en servicios básicos. Recordó el infame memorando de Lester Mallory, que orienta esta política hostil, y condenó la escalada agresiva y extraterritorial de las sanciones y persecuciones financieras.

Terrorismo de Estado y calumnias infundadas

El canciller denunció el terrorismo de Estado ejercido por Estados Unidos contra Cuba, la impunidad de los responsables en territorio estadounidense y la falsedad de calificar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Reprochó la persecución económica extraterritorial y una campaña sistemática para desacreditar la valiosa cooperación médica cubana, que ha salvado millones de vidas en decenas de países.

Diálogo y soberanía

A pesar del daño causado por el bloqueo y las agresiones, Rodríguez Parrilla reafirmó la disposición de Cuba a dialogar con Estados Unidos sobre bases de igualdad y respeto mutuo, sin subordinación ni injerencias. Subrayó la determinación del pueblo cubano para avanzar en la recuperación económica y fortalecer las políticas sociales, apoyados en el legado de Fidel Castro y el pensamiento de José Martí, con la visión de un país socialista más justo y próspero.

Acceda a la intervención Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en el debate general del 80 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva York, 27 de septiembre de 2025.

