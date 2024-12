¡Las muchas piezas para el 2025!

Hay elementos decisivos en el ajedrez. En Asia Occidental sucede similar al juego ciencia

Como con todas las cosas, la situación en Siria genera opiniones encontradas, de los más diversos signos y tendencias políticas. He querido iniciar el presente comentario con algunas de esas posturas, pues lo que allí sucede desencadenará inexorablemente cambios en otros países.

Parte de la población siria tiene esperanza en que con el nuevo gobierno llegue la paz. / larepublica.ec

Una de las más interesantes y, a mi juicio, superficiales es la del intelectual sirio Yassin al-Haj Saleh, quien estuvo una década en prisión cuando el gobierno de Hafez Al-Assad y luego, en etapa de su sucesor, Bachar, debió vivir en el exilio. La singularidad de este escritor radica en haber luchado lo mismo contra los Assad que contra los extremistas islámicos (asesinos de su esposa). Con la caída del sistema, y a partir del cambio de imagen dado por Occidente al grupo armado Hayat Tahrir al-Sham (HTS), declaró: “Estoy muy contento. Todavía no me he dado cuenta del todo. Muchas personas sirias comparan lo que nos sucede con la caída del Muro de Berlín”. Su postura se asienta en la matriz de opinión en el interior de esa sociedad sobre los relativamente altos niveles de descontento de una población derrotada en su espíritu tras largos años de guerra civil y más de una década de sanciones de los Estados Unidos y la Europa otanista. Tampoco ayudó la salida del presidente hacia Rusia. En su opinión, él fue responsable de violar derechos humanos. Lo anterior demuestra la complejidad de los procesos políticos, sociales y sus resultados.

Eso es inobjetable. Algo, sin embargo, llama mi atención: la tímida respuesta del nuevo gabinete frente al envalentonamiento de Israel en su apetito expansionista, en una región históricamente fragmentada por discrepancias étnicas, religiosas y políticas. Retomemos las palabras del intelectual sirio aludido: “Ahora, por primera vez, tenemos un horizonte”. Ojalá sea yo la equivocada y esa nación, tantos años amiga de las mejores causas revolucionarias en el mundo, encuentre paz y prosperidad. Aquí es preciso señalar una constante: Si Israel prosigue con su beligerancia ni lo uno ni lo otro será posible. Al cierre de 2024, Tel Aviv atacaba cualquier instalación militar preexistente con vistas (sin dudas) a disminuir la capacidad de respuesta de los sirios ante un eventual enfrentamiento a su voracidad colonialista y ya se sabe: Israel no es proclive al respeto a la vida, ni a la soberanía ajenas. Al contrario: es un opresor, para colmo genocida. Entonces, pasar por alto ese telón de fondo para Siria (cualquiera este sea) es una falta total de previsión política y ceguera de evaluación. Y aunque en el desenvolvimiento de los fenómenos geoestratégicos inciden tantísimos elementos, a veces complementarios y otras excluyentes, desconocer la importancia de Israel es un craso error.

Panorama general

En una rápida búsqueda por Internet se encuentra una escueta definición sobe Asia Occidental: “término geográfico, excluye la mayor parte de Egipto y la parte noroeste de Turquía, e incluye la parte sur del Cáucaso. De los 20 miembros de la ONU en la región, 13 son parte del universo árabe”. Por otra parte, se señala: “Oriente Medio es un término político cambiante según el contexto político e histórico”. Al enumerar a los países más poblados de Asia occidental, se refiere a cinco pertenecientes al Levante: Irán, Turquía, Irak, Arabia Saudita y Yemen.

Israel pretende borrar del mapa a Palestina. / cdn.trt.net.tr

Ellos son estratégicos para la planeación de la gran política en esa puja por el dominio de una zona sumamente rica en recursos naturales, sirviendo además para medir fuerzas entre Washington y Rusia, o entre el Occidente otanista y la emergencia de naciones del Grupo Brics (con China de locomotora) en la posibilidad de configurar otro orden mundial, menos sujeto a la tiranía del dólar. Todos asimismo atesoran petróleo, gas. Unos, además, controlan zonas de tránsito marítimo y de logística hacia Europa, otros tienen nutridas fuerzas armadas y en su mayoría han impulsado el desarrollo de capacidades intelectuales. En esto último, la República Islámica de Irán es paradigma en las aplicaciones pacificas de la energía nuclear, con posibilidades de uso militar. Turquía y Arabia Saudita también se destacan por su capital humano. De conjunto, se trata de un área decisiva. Todos han tenido problemas entre sí, lo cual solo ha sido superado por las tensiones con Israel.

De ahí la afirmación inicial de que la cuestión siria es un acelerador de las contradicciones en el Oriente Medio, donde el elemento desestabilizador esencial lleva por santo y seña el sionismo israelí. Tanto Bagdad, como Ankara, Teherán, Riad, Saná, de un modo u otro tienen cuitas con Tel Aviv, por su “fundamentalismo ideológico” o el alarde de impunidad, gracias al respaldo incondicional de las administraciones estadounidenses, remisas a entender razones diferentes a las del sionismo. En una época cercana, Arabia Saudita llegó a valorar el reconocimiento al Estado de Israel con el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales. En esos nexos se depositaron numerosas aspiraciones; sin embargo, el asunto se detuvo cuando la resistencia palestina lanzó, en octubre 2023, su operación militar contra el ocupante.

Desde esa fecha, el Oriente Medio se mueve en una espiral de violencia, más que todo por la agresividad israelí, seguida de las sucesivas acciones de la resistencia árabe en Irak, Yemen e Irán, este último país aportador de apoyo a las fuerzas libanesas de Hezbollah. Turquía, pendiente de sus intereses en Siria, debido a la cuestión kurda, igualmente respalda a los palestinos, desenvolviéndose activo en la demanda de la Corte Penal Internacional (CPI) de captura del primer ministro Benjamín Netanyahu, a cuenta del sostenido genocidio contra Gaza.

Lo repito: es una tremenda falta desconocer la variable israelí en el tablero mesoriental: Siria, en el momento de redactarse este comentario, seguía sin enfrentarse a la usurpación de buena parte de los Altos del Golán. El ejército sionista se mueve asimismo a sus anchas en la provincia de Kuneitra. Al margen de los recursos naturales ambicionados, acá la cuestión primordial es el expansionismo de fronteras y la sensación de superioridad adquirida por la borrachera de la victoria. Percepción emanada de la afinidad de intereses con la coalición regente en Damasco. Quizá eso cambie, todavía faltan indicios. Con esa saña Israel prosigue sus ataques al Líbano, amenaza a Irán… Y, por supuesto, a Palestina.

Está por verse qué postura mantendrá Moscú con respecto a las nuevas autoridades sirias. Hasta este minuto mantiene su base naval de Tartus, en la costa mediterránea siria, y en la aérea de Jmeimim, cercana a la ciudad portuaria de Latakia. Igual al resto de la comunidad internacional, se muestra atenta a los posibles escenarios del 2025, sumando su voz en el Consejo de Seguridad con llamados al respeto de la integridad territorial de Siria. En lo que respecta a los EE.UU., el cambio de régimen puede ser propiciatorio de una más profunda influencia en la región, y mayor impunidad para la extracción de petróleo y trigo sirios, ya sin los visos de ilegalidad.

Palestina tiene todas las de perder

Contrariamente a la narrativa generalizada, los palestinos continuaban en Gaza atacando puntualmente posiciones y efectivos sionistas. Aun con ese accionar, Hamas ha sido incapaz de detener la barbarie, cifrada en más de 45 mil muertes, en su mayoría de mujeres y niños, y más de 106 mil heridos. Ante tal realidad, el grupo militar y su ala política declararon el 15 de diciembre 2024 tener “disposición a apoyar cualquier esfuerzo serio y real encaminado a poner fin al asedio de la Franja de Gaza, aliviar el sufrimiento del pueblo y alcanzar un acuerdo integral de intercambio de prisioneros”.

Los Estados Unidos despliegan su arsenal contra Yemen para apoyar a Netanyahu. / eitb.eus

El planeta observa la violencia y la crueldad israelíes sin acabar de articular mecanismos para frenarlas. Algunos pudieran reactivarse; por ejemplo, sanciones financieras o boicots comerciales, envío de fuerzas de paz… Empero, la permanente justificación estadounidense y occidental del “derecho” sionista a “defenderse” amarra a la ONU y a otros organismos afines. En honor a la verdad, tampoco hay un posicionamiento rotundo sobre el tema, ni en la región, ni en los poderes reales de dominación. Es necesario ver con objetividad: en estos momentos Israel se fortalece hacia el exterior, levantándose como la “Amenaza”, atenazando con su poder a Cisjordania y a Jerusalén, en el afán de borrar del mapa a Palestina.

Por increíble que parezca, la ONU acordó para junio de 2025 la celebración de una conferencia de paz sobre el conflicto israelí-palestino. ¿Para junio? La tibieza del mayor foro mundial es indignante y decepcionante. Entretanto, los palestinos siguen agonizando a manos de un Estado remiso a incorporar en su discurso el vocablo “piedad”; un muy respaldado Estado colonialista, subordinado, eso sí, a la geoestrategia imperial. Cabe plantearse preguntas clave: ¿será Siria el detonador de una guerra regional? ¿Se decidirá Irán por el armamento nuclear? ¿Habrá Palestina algún día? ¿Hasta cuándo la inoperancia de la ONU? ¿El mapa de Asia Occidental cambiará?