Las razones de la avidez

En exclusiva, BOHEMIA estimula el hábito de lectura, una de las vías principales para nutrir el pensamiento crítico, mediante valoraciones sobre Ediciones EnVIVO, del Instituto de Información y Comunicación Social

El viaje hacia los orígenes propicia bucear en el pasado; despliega la sabia espiral humana para traer, aquí, ahora, voces, aportes, memorias y hallazgos estimulados por sólidas visiones culturales, artísticas y participativas de repercusión social.

¿¡Quién no disfruta descubrir los secretos de figuras notables; cómo cultivan su talento y magisterio para brindarlos a los públicos en diferentes épocas!? A los oídos y ante las miradas generacionales, quedan expuestos desafíos, remembranzas y aconteceres durante grabaciones y rodajes en estudios de la Radio y la Televisión Cubanas.

La doctora Norma Gálvez, también editora, reconoce la diversidad de títulos y metodologías que estimulan los saberes en lectores diferentes. / Yasset Llerena

Despertar la curiosidad sobre lo acontecido y el presente en dichos contextos es una prioridad de Ediciones EnVIVO, fundada en 2010. Así lo revela su directora, la doctora Norma Gálvez: “Más de un centenar de libros impresos y digitales publicados dan fe de amplios registros testimoniales. Los ofrecen quienes crean en los medios radiofónicos y televisuales: Artistas, técnicos, comunicadores, investigadores, periodistas, asesores, directores y directoras. Protagonistas de obras, construcciones teóricas y prácticas son imprescindibles durante los procesos de enriquecimiento del panorama mediático en Cuba”.

Los pasos reencontrados

El breve periplo por Ediciones EnVIVO muestra diferentes relatos en sus publicaciones. Incluye procederes metodológicos, lenguajes y combina narrativas, pues considera a los segmentos de lectores en nuestra sociedad de información e imágenes. Su perspectiva patrimonial incentiva hacer memoria y activa la permanencia de tradiciones y reactualizaciones en mutaciones sustanciales de los medios de comunicación.

Captar esa mirada incitadora desde la cubierta del libro sobre la primera actriz Raquel Revueltas invita a conocer su historia de vida que es un referente para artistas consagrados, jóvenes y públicos.

Otro texto abre vías a la cognición, término definido como facultad intelectual dentro del pensamiento y la memoria. Se trata del título La cultura en Cuba y en el mundo. Incluye 34 de las charlas radiales ofrecidas por el novelista, ensayista y crítico Alejo Carpentier en la emisora internacional Radio Habana Cuba durante 1964-1966. Esta confluencia de saberes versa sobre historia, arquitectura, artes visuales, literatura, música y novedades editoriales. Es una fuente de consulta permanente sobre Esteban Salas, Amadeo Roldan, Alejo García Caturla, Heitor Villa-Lobos y los aportes creativos de José Martí, Arturo Uslar Pieri, Carlos Fuentes, Roberto Fernández Retamar, Diego Rivera, Wifredo Lam y René Portocarrero.

Oportuno y necesario, el volumen Reflexiones marxianas, de la doctora en Ciencias Filosóficas Isabel Monal, presenta la comprensión de Marx acerca de la relación entre la filosofía y la política revolucionarias, incluido el lugar que en ella ocupa la crítica en sus respectivas naturalezas de la filosofía, la política y la mediación de la realidad.

Inspira la académica una serie de lecciones fundamentales para los estudiosos del pensamiento marxista, constituye un antídoto contra las interpretaciones reductoras, distorsionadas y sesgadas del marxismo. La reconocida maestra lo advierte de manera elocuente: “el marxismo es permanentemente inacabado y no puede ser de otra manera”.

Una colección de referencia

Para el periodista Ovidio Cabrera la Colección Privilegiados del tiempo es una fuente de sabiduría porque permite seguir conociendo las ideas y el pensamiento de Fidel. / Yasset Llerena

La educación y la cultura en beneficio del capital humano siempre fue una máxima primordial defendida por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. En etapas tempranas expresó: “No le decimos al pueblo cree, le decimos lee”. La Colección Privilegiados del tiempo coordinada por los periodistas Ovidio Cabrera e Irma Cáceres socializa testimonios de periodistas, deportistas, científicos, entre otros creadores. Ellos dialogaron con Fidel y aprendieron de él ideas, anécdotas y experiencias.

Sin duda, la niñez, la juventud, el pueblo, encontrarán en estas páginas el acceso a la grandeza ilimitada de la memoria histórica en provecho del pensamiento crítico.

Sin límites de especialidades o fronteras

En Cuba, reconocemos que el teatro vive y pervive. Es texto y escritura literarias, independientemente de su representación. Por eso, reconocemos un corpus dramático susceptible de ser leído y estudiado. Lo fundamenta científicamente con arte el maestro Joaquín Cuartas, quien ha llevado a la letra impresa sus piezas teatrales. Él se considera un hombre de la radio, por la radio y para la radio.

La escritura del maestro Joaquín Cuartas constituye una sabia fuente de consulta. / Yasset Llerena

Locuaz, provocador, culto, imaginativo, nos brinda las pautas de su propuesta: “Por qué el teatro. Muchos me han hecho esa pregunta. Y hay dos razones válidas para ello. Primero, afortunadamente tengo lo que se llama visión teatral. Y segundo: me encanta dialogar. El teatro comenzó vistiéndose con túnica griega y llegó a nuestros días en jeans y pulover, y con algún que otro tatuaje. El teatro marcha de la mano de los tiempos. Y me marcó desde los inicios. Sea esta selección una muestra de mis labores en su mundo ya que el teatro sin audiencia es como boca sin dientes. Y después que los hayan leído… que Dios me coja confesado”.

Cada uno de estos textos demandan análisis particulares dramatúrgicos, estéticos y filosóficos dadas las dimensiones humanistas expresadas con lucidez y autenticidad. Los tendrán en BOHEMIA próximamente. El maestro Joaquín Cuartas cultiva la fortuna de la palabra concebida como componente de la imagen. Su verdadera finalidad no es constar un cuento, sino provocar ese estremecimiento, esa explosión de los sentidos y de la emocionalidad que tanto necesitamos. Lo logra con visiones renovadoras que han sido estímulo de la mejor tradición del arte y de la cultura en Cuba.

Andamos para reencontrarnos

En la foto, esa grata expresión de la subdirectora de Ediciones EnVIVO, Iláin de la Fuente Guinart, máster en Lingüística Hispánica y editora de numerosos títulos, patentiza afanes y pasiones. “Es fabuloso conocer el mundo de personalidades y sus vivencias. Al pensar en este acervo se han diseñado varias colecciones que permiten visibilizar el conocimiento en profundidad. Por ejemplo, Con voz de mujer, Chamaquín Radio-TV. No son las únicas. Justamente, la diversidad permite que sean más abarcadoras de temáticas y puntos de vista”.

Son conscientes quienes crean y deciden en la Radio y la Televisión de una esencia: lo que no se visualiza, no existe. El ver y el aprehender son construcciones culturales. Apremia fomentar el hábito de la lectura. Nunca lo olvidemos, el idioma es la más alta creación de nuestra especie y un instrumento del pensar. Elocuente fue el doctor Rafael Acosta de Arriba en su discurso de ingreso a la Academia Cubana de la Lengua: “un archipiélago de libros publicados que van armando gradualmente el continuun de la tradición”.

Incitó al clásico reto de aventurarse en el misterioso laberinto humano. Estimular las razones de la avidez por la lectura permitirá seguir andando para reencontrarnos al escuchar la radio y la televisión, siendo conscientes de que es tan importante transmitir contenidos como activar el ejercicio de la imaginación y del pensar en tiempos de integración multimedia, de Internet. Recordemos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Queda pendiente otros periplos por este océano de libros y vivencias. Reflexionemos, sobre él, aquí y ahora.