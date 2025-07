Libertades veraniegas

Las obras de “El pintor de la luz”, aunque centenarias, siguen cautivándonos

En medio de este julio, cuando uno se derrite incluso a la sombra y en La Habana un viaje a la playa es un sueño o una aventura arriesgada, mirar un cuadro de Sorolla funciona como un bálsamo.

Bajo el toldo (1910). / commons.wikimedia.org

Junto a la orilla, o dentro de las aguas poco profundas, niños de diversas edades y algunas muchachas juegan despreocupados. Un respiro a la rutina cotidiana, un escenario abierto donde coinciden ricos y pobres.

Sin embargo, la diferencia entre las clases sociales resulta innegable. Las señoras, ataviadas con trajes vaporosos, sombrillas y velos evidencian la elegancia de la belle époque ; o sea, finales del siglo XIX e inicios del XX.

Por el contrario, las mujeres de los pescadores usan prendas típicas, alpargatas. Pareciera que las damas han planeado su jornada de asueto –esta incluye hasta llevar lo necesario para sentarse a dibujar el paisaje-–, mientras las trabajadoras apenas se conceden, entre una tarea y otra, un minuto de descanso.

Y las libertades no son iguales para todos. Los niños suelen aparecer desnudos, mientras las niñas lucen pudorosos camisones. No pretendo que el artista pensara como lo hacemos ahora. Sería absurdo. Me limito a señalar que dichas obras reflejan las concepciones morales y las diferencias establecidas en la época con respecto a los sexos.

Pescadora con su hijo (1908). / artsandculture.google.com

Joaquín Sorolla Bastida (Valencia, 1863-Madrid, 1923) ejerció el oficio de fotógrafo siendo muy joven. Lo aprendido en ese campo confluiría con las enseñanzas recibidas en la Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia) y la Academia Española de Bellas Artes en Roma; y mucho aportaría a la perspectiva, el encuadre, la noción de fuera de campo , empleados para concebir los cuadros que realizara cada verano.

No solo recreó escenas con bañistas y veraneantes en la costa del Mediterráneo –también se inspiró en temas históricos, mitológicos, costumbristas, sociales, e igualmente tuvo éxito como retratista– pero a estas debe su mayor reconocimiento a nivel mundial y el apodo de El pintor de la luz. Precisamente, los críticos de arte destacan su manejo de la iluminación y del color. Asimismo, la influencia del impresionismo y cómo luego consolidó un estilo basado en rápidas pinceladas, en composiciones audaces. De ese modo se erigió en el principal artífice del movimiento denominado luminismo valenciano .

Paseo a orillas del mar (1909) muestra a la esposa y a la primogénita de Sorolla. / latribunadeciudadreal.es

Disfrutaba trabajar al aire libre, sobre la arena, resguardado del sol por toldos y un sombrero de paja. Se le atribuye la siguiente frase: “La luz es la vida de todo lo que toca; así que cuanta más luz haya en la pintura, más vida, más verdad y más belleza tendrá”. Entre sus óleos icónicos se mencionan a Chicos en la playa, El bote blanco, Paseo a orillas del mar.

Sus creaciones se atesoran en colecciones privadas y en pinacotecas públicas de numerosos países, entre ellos la instituida desde 1932 en el estudio madrileño del artista. En Cuba, el Museo Nacional de Bellas Artes posee varias piezas, con asuntos disímiles.

Aunque testimonio de un tiempo ido, los veranos “retratados” por Sorolla continúan ofreciendo a nuestros ojos una oportunidad para el regocijo y el escape, una ventana que nos libera, al menos por un instante, del aprisionamiento citadino, las responsabilidades y congojas.