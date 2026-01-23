Los comunistas vietnamitas delinean nuevos éxitos 

Con el principio fundacional de “el pueblo es la base”, en enero 2026 sesiona el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV)

Cuando los comunistas cubanos hablamos informalmente de lograr un horizonte de prosperidad, muchas veces nos viene a la mente el ejemplo de esa nación indochina, la cual superó una devastadora guerra, emprendida en su contra por el imperialismo estadounidense. A la resistencia con las armas le sucedieron horas de intenso trabajo en campos y ciudades, de abnegación popular y de una gran simbiosis entre las masas y su vanguardia: el Partido Comunista de Vietnam (PCV).

Del 19 al 25 de enero 2026 sesiona en Hanói el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. / es-cdn.nhandan.vn

Esta organización celebra, del 19 al 25 de enero 2026, su XIV Congreso, donde se plantean tareas acordes al momento actual. En esta ocasión se coloca en el centro a la ciencia, la tecnología y la innovación, cuyos resultados deberán reflejarse en objetivos macroeconómicos, caracterizados por mayor productividad, calidad en el crecimiento y competitividad económica.

Según el informe presentado por el Ministerio vietnamita de Ciencia y Tecnología, “se deben promover la propiedad intelectual y la normalización, considerándolas herramientas para guiar el desarrollo y allanar el camino hacia el futuro. También es necesario desarrollar a nivel nacional una infraestructura científica, tecnológica y digital moderna y dinámica, siendo primordial asumir y aceptar riesgos, pues de lo contrario no habrá innovación”.

Y aunque la patria de Ho Chi Minh ha avanzado como pocos países en el mundo, los comunistas vietnamitas están empeñados en alcanzar una “era de ascenso nacional” apoyada en el fortalecimiento político y económico, alejándose progresivamente del tradicional esquema de explotación de los recursos naturales y la mano de obra barata, y entrar de lleno en las bondades del siglo XXI.

Al frente de los respectivos partidos comunistas Miguel Díaz-Canel y To Lam suscriben ideales de solidaridad y soberanía. / tvsantiago.icrt.cu

Las nuevas fuerzas productivas y los modernos métodos de dirección coadyuvarán a grandes avances. De eso están convencidos los comunistas vietnamitas. Asimismo, dicha filosofía se aplicará a la inversión extranjera, que cada día será más selectiva y estratégica, con prioridad en proyectos aportadores de alta tecnología e innovación, sin descuidar los temas asociados a la soberanía nacional, principio innegociable del Vietnam de hoy y del mañana.

Entre las proyecciones hasta ahora esbozadas en el XIV Congreso del PCV, “la protección ambiental se consolida dentro de las prioridades del crecimiento económico y del progreso social, integrándose plenamente en la visión de desarrollo sostenible”, informó Prensa Latina.

Mientras se publica este breve esbozo, quedan todavía algunas jornadas de la cita partidista de quienes han demostrado ser nuestros amigos leales. Con admiración y respeto, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, transmitió un saludo al PCV, y a su secretario general, To Lam. En su mensaje se lee: “les ratificamos nuestros deseos de nuevos éxitos en la construcción del socialismo, al tiempo que reafirmamos la voluntad de continuar profundizando los vínculos interpartidistas y la hermandad entre ambos pueblos”.