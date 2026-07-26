Pinar del Río acogió el Acto Central por el 73 aniversario del asalto al Moncada

Fotos. / Yasset Llerena

La mañana del 26 de julio de 2026, bajo el lema “Mi Moncada es la Patria”, la Plaza de la Revolución de Pinar del Río fue el escenario del Acto Central Nacional por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. La celebración del Día de la Rebeldía Nacional reunió a vueltabajeros de todos los sectores en una jornada que combinó memoria histórica, balance del presente y proyección de futuro.

En su discurso, Yamile Ramos Cordero, Primera Secretaria del Partido en la provincia, interpretó la designación de Pinar del Río como sede como un reconocimiento a la respuesta colectiva ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. “Frente a las graves y desafiantes circunstancias —señaló— nuestra respuesta es y será siempre con mucha firmeza: defender la revolución y sus conquistas”. La efeméride coincidió con el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz y los 95 años del General de Ejército Raúl Castro Ruz, enmarcando la conmemoración en un simbolismo reforzado.

Ramos Cordero recordó que la provincia celebraba también el 50 aniversario de haber acogido por primera vez este acto nacional en 1976, un honor recibido “con gran entusiasmo, honor y gratitud”. Evocó el protagonismo histórico de Vueltabajo, citando las palabras de Fidel en aquel año: “Esta provincia dio uno de los mejores contingentes para el inicio de la lucha armada revolucionaria… Por eso, tenemos presente el aporte de esta región de Cuba a la lucha revolucionaria antes del 26 de julio, después del 26 de julio, antes del primero de enero, ayer, hoy y mañana”. Más de cuarenta pinareños participaron en la gesta del Moncada, de los cuales tres cayeron en combate y trece fueron posteriormente asesinados.

El balance del presente incluyó un reconocimiento a la resiliencia tras el huracán Ian en 2022, de la cual la provincia se supo levantar “con su misma furia”, según la dirigente. Se destacaron avances en la transición energética con la instalación de cuatro parques fotovoltaicos (87 MW), la construcción de 27 casitas infantiles y la graduación universitaria de más de 1.700 estudiantes a pesar de las dificultades.

En el sector de la salud pública, Pinar del Río mantiene una tasa de mortalidad infantil de 4,8 por cada mil nacidos vivos, con varios municipios en cero durante periodos prolongados. La esperanza de vida alcanza los 78,1 años y 1.416 profesionales prestan colaboración médica en 38 países. En la agricultura, la provincia produce el 70% del tabaco nacional, con una creciente incorporación de jóvenes y mujeres. Ramos Cordero reconoció que aún no se cubre toda la demanda de alimentos, pero afirmó que la producción local “es el camino para lograrlo, produciendo más y aprovechando todas las potencialidades”.

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su intervención, transmitió un mensaje del General de Ejército Raúl Castro dirigido a los pinareños: “Queridos pinareños, reciban este 26 de julio el cariño y mi reconocimiento por haber ganado con su esfuerzo, consagración a la causa y trabajo creador, el gran honor de ser sede del acto central”. Díaz-Canel enmarcó la conmemoración en una lucha contemporánea al afirmar que “Cuba libra hoy una batalla histórica, un nuevo Moncada”. Comparó la gesta de 1953 con el enfrentamiento actual al bloqueo: “Como la generación del centenario que se lanzó con unos simples fusiles contra los muros de dos cuarteles, las generaciones actuales vamos contra los muros de una política renombrada que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país”.

El mandatario rindió homenaje al recién fallecido comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, a quien calificó como “héroe de aquella gesta y de todas las que ha librado el pueblo cubano desde entonces”. Sobre los resultados de Pinar del Río, precisó que en el contexto actual “esos no son solo logros, son pruebas de heroísmo cotidiano”, poniendo como ejemplo el indicador de salud logrado “en medio de apagones y carencias de todo tipo. Eso se llama heroísmo”.

Con denuncia firme, Díaz-Canel se refirió al recrudecimiento del bloqueo estadounidense y las sanciones contra funcionarios y servicios médicos cubanos, cuyos redactores calificó como “una versión moderna de los redactores de edictos y bandos militares que tanto se hicieron temer y odiar en los oscuros tiempos medievales”. Expuso el impacto concreto de esta política: una tasa de mortalidad infantil que ascendió a 9,3 por cada mil nacidos vivos, más de 118.000 pacientes de cáncer sin tratamientos de primer nivel y más de 100.000 cirugías no planificadas por los apagones. Enfatizó: “Cuba es víctima de un genocidio fríamente calculado”.

Frente a este escenario, el presidente planteó la respuesta cubana: “Estamos trabajando, estamos creando, estamos innovando”. Afirmó que la inventiva, la creatividad y “aunque les moleste, también la alegría del pueblo cubano” son las armas contra el bloqueo, y subrayó que “la unidad es nuestra principal arma estratégica”. Reconoció que estos esfuerzos deben acompañarse de transformaciones económicas profundas, definiendo la implementación del saneamiento macroeconómico y el estímulo a todas las formas de gestión como “la batalla económica y social de esta generación”.

En el año del centenario de Fidel, Díaz-Canel llamó a honrar su memoria con hechos y se dirigió especialmente a los jóvenes: “Ustedes son los jóvenes del Centenario de Fidel. Están llamados a liderar este momento desde cada barrio y cada rincón de esta isla”. Concluyó con un llamado a la acción: “El llamado de hoy es a la esperanza. Como aquella mañana de la Santa Ana, enfrentamos desafíos enormes con la misma entereza, con el mismo optimismo y con la convicción inquebrantable en la victoria. Los cubanos de hoy somos también vencedores de imposibles”.