Mucho lente el de Jorge Luis

BOHEMIA está feliz. Uno de sus profesionales ha vuelto a conquistar el cetro en un prestigioso concurso fotográfico Internacional

Resultó dificultoso convencerlo. Muy poco valió que intentara un “soborno” con café o cigarros. Tampoco ayudó el juramento de no enredarlo en una cobertura de último minuto. Absolutamente nada servía, y es que Jorge Luis Sánchez Rivera, fotorreportero de Bohemia, se distingue por la modestia extrema. Además, su sentido de justicia hacia sus compañeros le hace quitarse méritos propios. La cuestión sobre una conversación en primera persona parecía “Misión imposible”, más compleja que la saga de Tom Cruise. ¿Arriesgada? Jamás, porque donde él pone el ojo, nace una imagen poderosa, atractiva, única.

Imagen galardonada con el Primer Premio en un reconocido concurso internacional. De la serie “Pies”. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Entre sus características sobresale el constante sumergirse en algo diferente, en estar detrás de la noticia, del suceso: puede ser un aguacero; un evento en el habanero PALCO; el niño que, luego de una tormenta, encuentra intacto el busto de Martí, y lo besa; o las zapatillas de ballet.

Aparentemente los chances eran mínimos, pero qué no logra el Grupo en la búsqueda de un conocimiento cabal sobre quien tanto da desde el desinterés, la belleza y la contundencia. Nuestro colega se hizo con el primer lugar de la categoría Nominación Abierta (Open) en el Concurso Internacional de Fotografía Digital Teatro al Descubierto, con una de las imágenes de la serie “Pies”. La liza fue ardua. Según los curadores, cada una de las piezas demostraba alto nivel cultural y las tremendas habilidades de 408 participantes, de 20 naciones, aventurados en medir lentes. Jorge Luis quedó finalista en tres categorías: Movimiento de Arte, Foto de Arte y Open.

En sus imágenes el jurado apreció creatividad, iluminación y encuadre, técnicas, diría esta comentarista, casi innatas en una persona siempre curiosa e inspirada. No es este, sin embargo, solo un resultado internacional semejante. Con anterioridad ya ganó puestos cimeros; lo hace desde 2019, fecha en la que se estrena con un tercer lugar. Hasta hoy sigue midiéndose en certámenes de ese tipo. Por ejemplo, en 2023 conquistó premio en Fotografía de Arte de votación de público, con respaldo de los cibernautas, lo cual es magnífico, al corroborar el alcance de los mensajes y propuestas.

Colega y amigo. / Cortesía del entrevistado

Por su perseverancia y rendimiento desbordado, quisimos “premiarlo” con el aprecio colectivo que emanan de estas líneas. Orgullosos de tenerlo, aquí está ante lectores, amigos y un gremio que, en Cuba, tiene mucha fuerza y compromiso, sin medir días o desafíos. Por tanto, el tiempo del entrevistado es también un privilegio.

–¿Por qué la fotografía, desde cuándo?

–Desde joven leía muchas revistas, periódicos y siempre me llamó la atención cómo se lograban esas imágenes; sin embargo, no estaba todavía en mis planes. Ya entre 2012 y 2013 empecé a relacionarme con personas de la fotografía, que exponían, salían de safaris, más otros vinculados con la prensa y me fui introduciendo en ese fascinante espacio. Tuve mi primera camarita, una Canon Compact, conocida como de bolsillo, y decido salir a las calles para captar las cosas que me llamaran la atención, pero todavía nada profesional, más bien como hobby. Así empecé. Llegado el 2014 tuve la dicha de pasar un curso en la Academia de Arte y Fotografía Cabrales del Valle, con sus excelentes profesores Rufino del Valle y Ramón Cabrera. Empecé a sentir ese “bichito” que te agarra y después nunca te suelta. Las salidas con la cámara se volvieron más frecuentes, hasta que decidí dedicarme profesionalmente a este mundo. He pasado cursos en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí y varios más. Poco a poco he ido aprendiendo y lo sigo haciendo. Me queda muchísimo, porque, por encima de todo, soy un aprendiz de la fotografía.

–¿Cuál para ti es la foto más difícil?

De 2022, durante la cobertura de BOHEMIA, cuando la explosión de la Base de Supertanqueros de Matanzas, Cuba. / Jorge Luis Sánchez Rivera

–Esa es siempre la que voy a hacer; hay coberturas y lugares en que sí me siento cómodo: en un teatro, en un encuentro deportivo, ya que es mucho más fácil, más agradable, pero igual me ha sucedido al reportar un desastre. Es esta una foto distinta, es cierto, mas en definitiva sigue siendo la misma imagen. Yo pienso que lamentablemente en los desastres existe belleza, es cuestión de saber verla y tratarla con mucho respeto.

–¿Cómo te inspiras, qué te motiva?

–La mayor motivación en la fotografía es intentar ver una foto diferente de una cobertura, en un entorno, digámoslo coloquialmente, nada “fuera de lo común”. Eso, buscar el extra, quizá, desde el ojo del creador de cada imagen”.

–¿Cuál es para ti la diferencia entre la fotografía de prensa y la que se hace en otros espacios?

–En mi opinión, existe una diferencia marcada entre la foto de prensa y aquella que no va dirigida a sus órganos. La de prensa, por llamarlo de alguna manera, tiene un canon. Generalmente suelen ser fotos informativas, de entrevista. No obstante, en las de Arte en sus variadas manifestaciones, teatro, danza, música, captadas en las coberturas, uno juega un poco con los encuadres, con la visión, se puede soltar la imaginación. Mientras, en las fotos fuera del universo informativo, es uno mismo quien crea, juega con los ángulos, con la picada y contra picada siempre justificado, porque, repito, uno propone y crea.

Jorge Luis solicita que subrayemos su criterio sobre la necesaria sencillez, modestia. Lleva razón, porque si esas cualidades se pierden uno deja de abrirse a nuevas cosas, a superiores “contrincantes”, a mejores seres humanos. Él luce ambas con probidad. Completadas las preguntas, en un alarde de satisfacción, digo: “Ves, no era tan malo”. Sonrió y, con picardía, comentó: “Me debes el café y los cigarros, no creas lo he olvidado.” Vengan pues esos “pagos” si el saldo es rendir homenaje a un querido colega.