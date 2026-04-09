Mujeres versus bloqueo

No se trata de una política abstracta, sino de una agresión directa y sistemática

Víctimas directas del prolongado bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba por más de seis décadas, las mujeres espirituanas se pronunciaron una vez más para rechazar y condenar la inhumana política.

En todo momento, la presencia de Vilma. / Pastor Batista

Con ese propósito se dieron cita desde muy temprano en el Memorial de los Mártires, y dejar claro que no se trata de una política abstracta, sino de una agresión directa y sistemática que transgrede e irrespeta, por demás, el derecho internacional y las más elementales prerrogativas del ser humano.

Durante la cita, integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), otras organizaciones políticas y de masas, diversas esferas de la producción, los servicios y la defensa respaldaron una declaración emitida por el bloque femenino contra el cerco económico, comercial, financiero y energético.

Tanto desde el podio, como de parte del público, las espirituanas afirmaron ser víctimas de una hostilidad la cual pretende arrodillar al país o rendir a base de calamidades a sus habitantes.

“Pero hemos aprendido a resistir, sin perder la ternura, ni la claridad política”, enfatizó Liannys Pérez Bermúdez, secretaria general de la FMC en la central provincia.

La joven Yadira Reyes Percegé, por su parte, expresó su confianza en que, a pesar del crudo efecto del cerco norteamericano sobre el sector de la salud, dentro de pocas semanas ella irá tranquila al salón de parto, segura de que recibirá todas las atenciones requeridas para dar a luz a su bebé.

Espacios o tribunas similares tuvieron lugar, no solo en todos los municipios espirituanos, sino también en las demás provincias cubanas.

Hace apenas unos días, la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) presentó un comunicado ante el Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cuyo texto denuncia la desproporcionada manera en que el bloqueo afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, particularmente mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad.

El documento subrayó la preocupación por las consecuencias que trae aparejada la limitación para acceder a medicamentos, insumos médicos, suplementos nutricionales para recién nacidos y pacientes con enfermedades metabólicas, entre otros efectos.