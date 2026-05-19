Niños y jóvenes evocan al Maestro

Recordar, mediante la lectura de su vasta obra, al patriota y Héroe Nacional de Cuba, poeta innovador, periodista de verbo hermoso y preciso, constituye un deleite. Cuando somos pequeños disfrutamos de los relatos publicados en su revista –luego libro– La Edad de Oro; mientras crecemos, descubrimos versos, crónicas, cartas que emocionan, ensayos en defensa de la patria y de Latinoamérica.
Con motivo del aniversario 131 de su muerte en combate, BOHEMIA ofrece una pequeña muestra de los textos y dibujos premiados en la XXVI edición del concurso Leer a Martí, el cual es auspiciado por el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional José Martí y otras instituciones: culturales, educativas, políticas. Los autores de estos trabajos cursan distintos niveles de enseñanza y radican en diversas provincias.
En las poesías, Thaidi nos habla de dignidad, decoro, libertad; María de Jesús resalta el espíritu brillante y el arrojo del Apóstol; Verónica alude a la elocuencia y a cuanto hizo el fundador del periódico Patria para lograr la independencia de su país.
Mi amigo
(Thaidi González, 11 años, Ciego de Ávila).
Amigo José Martí
soy una niña cubana
que vive gracias a ti
feliz, libre y soberana
Tú fuiste un gran pensador
con tu palabra luchaste
y a trabajar con amor
por Cuba nos enseñaste
También en la Edad de Oro
nos inculcaste valores,
la dignidad, el decoro
ser cada día mejores
La honradez, la honestidad
y amar las cosas sencillas
también que la libertad
no se pide de rodillas
Nos hablaste de mil modos
como maestro elocuente
y escribiste para todos
los niños del continente
Hoy más que nunca te aclamo
y como niña pionera
te pongo en tu losa un ramo
de flores y una bandera.
Al Apóstol
(María de Jesús Ibarra Pérez, 11 años, Camagüey).
En patria del sol radiante,
su luz eterna destella,
y en Martí brilla la estrella
de un espíritu brillante.
Su verso es canto vibrante,
libre y puro en su sentir
guía al pueblo a resistir
su palabra es un camino
su ideal fuego divino
nunca deja de existir.
En su pluma la verdad
la justicia en su bandera
su lucha siempre sincera
es faro en la oscuridad
Soñó con la libertad
con un mundo más humano,
fraternal, libre y cercano.
Es Martí llama encendida
un poeta cuya vida
hizo el sueño soberano.
Playita de Cajobabo
te observó desembarcar
para venir a luchar
por tu pueblo que era esclavo
El machete de hombre bravo
brilló en tu brazo inmortal
y por tu ejemplo y moral
por tantas cosas que hiciste
por la Patria recibiste
los grados de General
Martí un maestro fiel
por todas sus enseñanzas
fueron frases de añoranzas
más tarde para Fidel.
La sintió de hueso a piel
y en una entrega total
siguiendo el mismo ideal
de aquella senda trazada
en el Asalto al Moncada
fue el autor intelectual.
Poesía a Martí
(Verónica Ceballo Quesada, 15 años, Cienfuegos).
Martí escritor y poeta,
periodista destacado
nos dejó como legado
su obra flamante y completa
su verbo fue una saeta
de una elevada potencia,
poniendo su inteligencia,
su corazón y su vida,
para que Cuba sufrida
lograra la independencia
Un partido organizó
que la guerra dirigiera
desde adentro, desde afuera
donde las fuerzas unió;
con Gómez desembarcó
por la provincia de Oriente,
aquel hombre inteligente
que quería combatir
y por la patria morir
con el sol sobre su frente.
En carta a Manuel Mercado,
un amigo que apreciaba,
el Apóstol le contaba
su decisión con agrado.
Ya estoy en el suelo amado,
con mi bandera y su estrella
en esta tierra tan bella
explotada sin clemencia,
vine por su independencia
a dar la vida por ella.
Martí con idea genial
con la experiencia de él mismo
valoró al imperialismo
de monstruo malo y brutal,
su expansión territorial
era su preocupación
que cayera sin razón
sobre la América nuestra
como una agresiva muestra
de saqueo y dominación
Cuando a Martí lo estudiamos
descubrimos su elocuencia
su amplia clarividencia
que en su cultura encontramos
cuando más profundizamos
en su obra literaria,
vemos en su extraordinaria
filosofía de poeta,
cómo la vida interpreta
en su visión planetaria.
Un hombre inolvidable, dos narraciones
BOHEMIA ofrece una pequeña muestra de los textos y dibujos premiados en la XXVI edición del concurso Leer a Martí, el cual es auspiciado por el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional José Martí y otras instituciones: culturales, educativas, políticas.
En su relato, María Fernanda no coloca al patriota sobre un pedestal, lo presenta como un hombre de carne y hueso, con sus dolores, esperanzas. Por su parte, Evelyn imagina un encuentro con personajes de La Edad de Oro.