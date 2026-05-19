Niños y jóvenes evocan al Maestro

Melisa Hernández Vera, 11 años, Pinar del Río. / Dibujo: Cortesía de la BNJM

Recordar, mediante la lectura de su vasta obra, al patriota y Héroe Nacional de Cuba, poeta innovador, periodista de verbo hermoso y preciso, constituye un deleite. Cuando somos pequeños disfrutamos de los relatos publicados en su revista –luego libro– La Edad de Oro; mientras crecemos, descubrimos versos, crónicas, cartas que emocionan, ensayos en defensa de la patria y de Latinoamérica.

Con motivo del aniversario 131 de su muerte en combate, BOHEMIA ofrece una pequeña muestra de los textos y dibujos premiados en la XXVI edición del concurso Leer a Martí, el cual es auspiciado por el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional José Martí y otras instituciones: culturales, educativas, políticas. Los autores de estos trabajos cursan distintos niveles de enseñanza y radican en diversas provincias.

En las poesías, Thaidi nos habla de dignidad, decoro, libertad; María de Jesús resalta el espíritu brillante y el arrojo del Apóstol; Verónica alude a la elocuencia y a cuanto hizo el fundador del periódico Patria para lograr la independencia de su país.

Mi amigo

(Thaidi González, 11 años, Ciego de Ávila).

Amigo José Martí

soy una niña cubana

que vive gracias a ti

feliz, libre y soberana

Tú fuiste un gran pensador

con tu palabra luchaste

y a trabajar con amor

por Cuba nos enseñaste

También en la Edad de Oro

nos inculcaste valores,

la dignidad, el decoro

ser cada día mejores

La honradez, la honestidad

y amar las cosas sencillas

también que la libertad

no se pide de rodillas

Nos hablaste de mil modos

como maestro elocuente

y escribiste para todos

los niños del continente

Hoy más que nunca te aclamo

y como niña pionera

te pongo en tu losa un ramo

de flores y una bandera.

Al Apóstol

(María de Jesús Ibarra Pérez, 11 años, Camagüey).

En patria del sol radiante,

su luz eterna destella,

y en Martí brilla la estrella

de un espíritu brillante.

Su verso es canto vibrante,

libre y puro en su sentir

guía al pueblo a resistir

su palabra es un camino

su ideal fuego divino

nunca deja de existir.

En su pluma la verdad

la justicia en su bandera

su lucha siempre sincera

es faro en la oscuridad

Soñó con la libertad

con un mundo más humano,

fraternal, libre y cercano.

Es Martí llama encendida

un poeta cuya vida

hizo el sueño soberano.

Playita de Cajobabo

te observó desembarcar

para venir a luchar

por tu pueblo que era esclavo

El machete de hombre bravo

brilló en tu brazo inmortal

y por tu ejemplo y moral

por tantas cosas que hiciste

por la Patria recibiste

los grados de General

Martí un maestro fiel

por todas sus enseñanzas

fueron frases de añoranzas

más tarde para Fidel.

La sintió de hueso a piel

y en una entrega total

siguiendo el mismo ideal

de aquella senda trazada

en el Asalto al Moncada

fue el autor intelectual.

Poesía a Martí

(Verónica Ceballo Quesada, 15 años, Cienfuegos).

Martí escritor y poeta,

periodista destacado

nos dejó como legado

su obra flamante y completa

su verbo fue una saeta

de una elevada potencia,

poniendo su inteligencia,

su corazón y su vida,

para que Cuba sufrida

lograra la independencia

Un partido organizó

que la guerra dirigiera

desde adentro, desde afuera

donde las fuerzas unió;

con Gómez desembarcó

por la provincia de Oriente,

aquel hombre inteligente

que quería combatir

y por la patria morir

con el sol sobre su frente.

En carta a Manuel Mercado,

un amigo que apreciaba,

el Apóstol le contaba

su decisión con agrado.

Ya estoy en el suelo amado,

con mi bandera y su estrella

en esta tierra tan bella

explotada sin clemencia,

vine por su independencia

a dar la vida por ella.

Martí con idea genial

con la experiencia de él mismo

valoró al imperialismo

de monstruo malo y brutal,

su expansión territorial

era su preocupación

que cayera sin razón

sobre la América nuestra

como una agresiva muestra

de saqueo y dominación

Cuando a Martí lo estudiamos

descubrimos su elocuencia

su amplia clarividencia

que en su cultura encontramos

cuando más profundizamos

en su obra literaria,

vemos en su extraordinaria

filosofía de poeta,

cómo la vida interpreta

en su visión planetaria.