Nueva York ante Mamdani

El nuevo responsable de la megalópolis llega al poder con promesas centradas en vivienda y transporte, aunque su margen de acción real podría ser limitado

Todas las encuestas apuntaban a que Zohran Mamdani se haría con el triunfo como alcalde de Nueva York, y así fue. Su irrupción en la escena política había generado gran entusiasmo. Hijo de inmigrantes, militante del Democratic Socialists of America (DSA), venció las internas del Partido Demócrata con un discurso centrado en la vivienda asequible, el transporte público gratuito y la justicia social.

Su candidatura propuso congelar alquileres y ampliar vivienda pública.

Representante estatal por Queens, Mamdani encarna la fusión entre diversidad cultural y política. De raíces inmigrantes y formación activista, se define como socialista democrático, aunque actúa dentro del Partido Demócrata. En su campaña por la alcaldía, repetía un lema programático: “Una Nueva York que puedas permitirte”, guía para su gestión. Su objetivo declarado es devolver la ciudad a quienes la hacen funcionar: trabajadores, inmigrantes y jóvenes desplazados.

Su victoria reúne una amplia coalición de apoyos: defensores de los inmigrantes, de Palestina y de los derechos de las personas trans, entre otros movimientos que han sido blanco de ataques del trumpismo. Para muchos, su elección simboliza el ascenso de una nueva generación política en la ciudad.

Fortalezas y límites de la propuesta

El eje de su plataforma es la vivienda. Propone congelar los alquileres en unidades con renta estabilizada y ampliar la oferta pública de vivienda. También busca gravar a las grandes corporaciones inmobiliarias, a las que acusa de especular con el suelo urbano.

Otro punto clave es el transporte público: promete gratuidad en los autobuses y mejorar la frecuencia del metro. Además, impulsa la creación de guarderías universales y supermercados municipales para garantizar alimentos a precios accesibles.

Sin embargo, su proyecto enfrenta contradicciones importantes. Aunque se presenta como socialista, depende del aparato del Partido Demócrata, una estructura históricamente neutralizadora de las expresiones de izquierda.

En los debates por la alcaldía, suavizó varias de sus posiciones más radicales: dejó de proponer recortes a la policía y moderó su discurso internacional bajo la presión mediática. Para muchos, esto evidencia los límites de hacer política “desde dentro” de un partido que, a pesar de su nombre, responde a intereses del gran capital.

Otra señal de alerta surgió tras revelarse reuniones privadas con ejecutivos de importantes firmas inmobiliarias y financieras. Aunque se haya impuesto en las urnas, su margen de acción como alcalde será limitado: decisiones clave sobre presupuesto, vivienda y seguridad dependen en buena medida del gobierno estatal y del sistema financiero. Además, la estructura institucional de Nueva York dificulta reformas profundas, dígase el control público de alquileres o un aumento sustancial de impuestos a corporaciones.

Por supuesto, no existe el socialismo en un solo municipio, ciudad o país. Incluso si logra aprobar algunas de sus reformas, el gobierno de Mamdani seguirá funcionando dentro del marco de un sistema capitalista.