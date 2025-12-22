Nuevas fronteras del conocimiento en 2025

Este año la ciencia y la tecnología volvieron a ensanchar sus márgenes y a proponer nuevas formas de mirar la realidad

Si definiéramos 2025 con una sola imagen, no sería la de un gran descubrimiento aislado, sino la de múltiples fronteras moviéndose al mismo tiempo. En laboratorios, observatorios y centros de datos, la ciencia avanzó como una marea: sin estruendo uniforme, pero con una fuerza capaz de reconfigurar territorios enteros del conocimiento. Fue un año de conexiones inesperadas entre disciplinas con poco diálogo entre sí.

En pocos meses, la investigación amplió su horizonte, abarcando desde los confines del universo primigenio hasta los procesos más íntimos del cuerpo humano. Nuevas observaciones astronómicas, avances en inteligencia artificial y descubrimientos paleontológicos de gran relevancia comparten un rasgo común: la necesidad de revisar certezas y plantear nuevas preguntas.

Gigantes cósmicos en los primeros instantes del universo

Entre los resultados más sorprendentes del año se encuentra la detección de un agujero negro supermasivo en una fase extremadamente temprana del Universo, observada por el Telescopio Espacial James Webb, fruto de la colaboración de las Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, y la NASA.

La señal proviene de apenas 570 millones de años tras el Big Bang, una edad desafiante para los modelos tradicionales sobre la formación de galaxias y sus núcleos activos.

El Telescopio Espacial James Webb ha ampliado los límites de la observación astronómica. /agenciasinc.es

Durante este último mes, el observatorio espacial sumó otro hito a su currículum de éxitos: logró identificar la explosión estelar más remota registrada hasta la fecha. Los análisis indican que esa detonación ocurrió apenas unos 720–730 millones de años tras el Big Bang. La detección sitúa la supernova entre los eventos más antiguos percibidos por la astronomía, pues -además- permitió localizar la galaxia anfitriona, un logro excepcional dado la tenue señal de estos objetos a distancias tan grandes.

Esta noticia fue cubierta por diversas publicaciones, entre las que se encuentra National Geographic España, los cuales recogieron la repercusión científica del hallazgo.

Los resultados de la observación han sido descritos en artículos publicados en Astronomy & Astrophysics, en los que los autores explican la cadena de detección. Las medidas espectroscópicas y el seguimiento multibanda permiten hoy afirmar con robustez la gran distancia y antigüedad del suceso, lo que ofrece nuevas pistas sobre la naturaleza de las primeras estrellas y la evolución del cosmos primitivo.

El James Webb también proporcionó datos reveladores sobre otros mundos ajenos al Sistema Solar. Explica el diario español sobre economía Cinco días que en el exoplaneta WASP-107b los instrumentos detectaron una vasta nube de helio escapando de su atmósfera. Este fenómeno, visible con un nivel de detalle sin precedentes, revela un planeta sometido a una constante pérdida de gases, lo cual ofrece pistas valiosas sobre la evolución atmosférica y la estabilidad de cuerpos planetarios cercanos a sus estrellas.

La inteligencia artificial (IA) entra en la medicina preventiva

Mientras el Universo ofrecía nuevas señales desde su pasado remoto, la biomedicina avanzaba hacia el futuro inmediato. Durante 2025 se consolidaron técnicas basadas en inteligencia artificial capaces de detectar múltiples tipos de cáncer en etapas muy tempranas.

Por ejemplo, investigadores de la estadounidense Universidad de California (UCLA) demostraron la capacidad de la IA para identificar irregularidades en mamografías antes de que el cáncer sea clínicamente aparente, lo cual podría reducir diagnósticos tardíos y mejorar resultados terapéuticos.

Un frente inesperado del sistema inmunitario descubierto en los “centros de reciclaje” de las células

La bióloga Yifat Merbl, investigadora del Weizmann Institute of Science de Rehovot (Israel), encabezó un estudio publicado en 2025 el cual transformó la comprensión de cómo funciona la inmunidad innata en los seres humanos. Según explicó BBC, el equipo centró su atención en los proteasomas, complejos moleculares dentro de cada célula cuya función clásica consiste en descomponer y reciclar proteínas inútiles en el organismo.

La bióloga Yifat Merbl fue seleccionada entre las 10 personas más relevantes para la ciencia en 2025, según la revista Nature, junto con el desarrollador de inteligencia artificial Liang Wenfeng (DeepSeek) y la geocientífica Mengran Du. /weizmann.ac.il

La investigación de Merbl reveló un rol sorprendentemente activo de estas estructuras en la defensa contra infecciones. Utilizando técnicas avanzadas que permiten “sumergirse” digitalmente en el proceso de degradación proteica y analizar los fragmentos resultantes, el equipo identificó una enorme variedad de pequeños péptidos liberados durante el reciclaje de proteínas con propiedades antimicrobianas.

En experimentos con cultivos celulares y modelos animales, se observó la notable resistencia contra agentes infecciosos entre ellos la salmonella cuando estos péptidos están presentes; en su ausencia, las bacterias proliferan con mayor facilidad.

Ecosistemas de vida abundante a casi 10 000 metros de profundidad

Un equipo liderado por la geocientífica Mengran Du, de la Academia China de Ciencias, informó en 2025 sobre una observación sin precedentes en las profundidades del Océano Pacífico. Utilizando el sumergible tripulado Fendouzhe, los investigadores descendieron hasta alrededor de 9.533 metros en las fosas oceánicas del noroeste del Pacífico –incluyendo la fosa de Kuril–Kamchatka– y observaron comunidades biológicas complejas que prosperan en condiciones de oscuridad total y presión extrema.

Lo excepcional de este descubrimiento es la presencia de ecosistemas quimiosintéticos en una zona donde tradicionalmente se pensaba que la vida escasea. A esa profundidad no llega la luz solar, y las comunidades viven gracias a la quimiosíntesis, un proceso en el que los microrganismos transforman compuestos químicos como metano e hidrógeno sulfuroso en energía.

La investigación, publicada en la revista Nature, no solo demuestra la capacidad de la vida de florecer en los entornos más inhóspitos del planeta, sino además sitúa el límite conocido de los ecosistemas marinos complejos mucho más profundo de lo reconocido hasta ahora. La presencia de estas comunidades alimentadas por procesos químicos ofrece una nueva perspectiva sobre la adaptabilidad de la vida, su resiliencia en condiciones extremas, y la forma de reciclaje del carbono y otros elementos en la biosfera profunda, con posibles implicaciones incluso en la comprensión de vida en océanos extraterrestres con ambientes similares.

DeepSeek irrumpe en la carrera tecnológica

DeepSeek irrumpió en 2025 con modelos de razonamiento avanzados que desafiaron el dominio tecnológico de las grandes empresas occidentales. /mcafee.com

A inicios de 2025, el escenario global de la inteligencia artificial recibió una sacudida inesperada. DeepSeek, una startup china hasta entonces poco conocida fuera de su país, irrumpió en los titulares al colocar su aplicación entre las más descargadas del mundo y provocar un fuerte impacto en los mercados tecnológicos estadounidenses. El episodio reavivó una pregunta hoy transversal al debate tecnológico internacional: ¿quién marcará el ritmo de la próxima generación de IA?

El detonante fue el lanzamiento de DeepSeek R1, un modelo de razonamiento. Según la empresa, este ofrece un desempeño comparable al de los sistemas más avanzados desarrollados en Occidente, pero con un costo de entrenamiento inferior.

Desde el punto de vista funcional, DeepSeek se presenta como un asistente muy similar a ChatGPT: redacta textos, resuelve problemas matemáticos y apoya tareas de programación. Su arquitectura, explica BBC, prioriza el razonamiento paso a paso y un uso más austero de los recursos computacionales, reduciendo los costos operativos.

El éxito del lanzamiento no estuvo exento de tensiones. La empresa reconoció haber sufrido ataques informáticos. Además, –ocurre con otros modelos chinos–, DeepSeek evita responder sobre asuntos políticamente sensibles, reflejando los márgenes dentro de los cuales se desarrolla la innovación tecnológica en el país. Más allá del rendimiento técnico, su irrupción dejó una señal clara en 2025: la carrera de la inteligencia artificial ya no es solo una competencia tecnológica, sino también económica y geopolítica.

Al cerrar el año, la ciencia vuelve a confirmarse como un territorio donde conviven el asombro y la incertidumbre. Cada avance, más que una meta alcanzada, abre nuevas preguntas sobre el rumbo de la investigación.

Es imposible abarcar con justicia cada progreso científico-técnico de los últimos 12 meses. Sin embargo, una constante atraviesa estas historias: la necesidad de hacer más con menos. Optimizar recursos, acortar tiempos, reutilizar saberes y combinar disciplinas se ha convertido en una estrategia de supervivencia científica. La innovación ya no depende únicamente de grandes presupuestos, sino de enfoques creativos capaces de sortear barreras técnicas, económicas y políticas. En ese equilibrio frágil, la ciencia avanza, a veces a contracorriente, aunque rara vez en silencio.

También quedó claro que el impacto de los descubrimientos no se mide solo en artículos especializados o cifras de laboratorio. Las nuevas tecnologías dialogan de manera directa con la vida cotidiana, la economía y las decisiones estratégicas de los Estados.