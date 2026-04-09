Omar se va con Dany

No pudo soportar tanto dolor y fallece el padre del querido pelotero avileño, a quien Cuba entera despidió hace apenas unas horas

Una nota, muy breve, de esas que perforan el éter, el espacio, pero sobre todo el corazón y eso que llaman alma, me ha llegado a lo más hondo.

Hace apenas unas horas, en la noche de este 7 de abril, falleció Omar Miranda: padre de Dany, ídolo del béisbol avileño, a quien Cuba entera había despedido dos días atrás.

Conforme al escueto o sintético contenido que suele prevalecer en las redes, solo he podido conocer que el apasionado padre se había trasladado hacia la vivienda de su hijo, con el propósito de permanecer allí unas semanas.

Por lo visto, la irreparable e insuperable pérdida física de Dany lo sumió en una mortal tristeza, un dolor que no pudo soportar y lo llevó a apagarse para siempre.

Cuánto sufrimiento para esa familia. Qué clase de amor dentro de la caja toráxica –y en todas las cavidades– de ese padre.

Dejo en la imaginación del lector los miles, millones de momentos vividos por ambos, como si fuesen un solo ser, desde que “el viejo” se inclinaba sobre la cuna y apartaba ligeramente el mosquitero para ver si el bebito dormía bien, hasta la desbocada que se le dio el corazón cuando lo vio, entre miles de avileños, con la corona de la Liga Élite en alto.

Dentro de un par de meses, el tercer domingo de junio, abrazaremos con toda nuestra pasión a nuestros padres, a nuestros hijos… pero pueden estar seguros de que pensaré en el último abrazo que la vida les permitió darse a Omar y a Dany.