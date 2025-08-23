Oro a calidad de hospital espirituano

Está entre las tres instituciones cubanas de salud con mejores resultados en proceso de acreditación

El Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, sigue sumando resultados cuyo más alto valor es que son expresión –y a la vez sientan bases– de la calidad que en todo el archipiélago cubano debe caracterizar a los servicios de la salud.

La novedad fue la entrega, este jueves 21 de agosto, del Certificado de Oro, otorgado por la Junta Nacional de Acreditación.

Según trascendió durante la ceremonia, para ello la institución espirituana aprobó más de 700 indicadores examinados por la referida Junta, además de haber presentado “alto nivel de satisfacción en los servicios”, de acuerdo con encuesta realizada a pacientes, familiares y trabajadores.

El hospital Camilo Cienfuegos es el primero en acreditar al 100 por ciento de sus estándares y encabeza, junto al Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso y al Cardiocentro del William Soler, la relación de los que han logrado la mayor calidad.

Tras afirmar que la institución espirituana “ha sido siempre un referente de la salud pública en Cuba”, Reinol García Moreiro, viceministro de Salud, añadió: “Al visitarla uno siempre siente la sensación de estar en un lugar diferente, no diferente malo sino diferente bueno”, tanto por el semblante de su colectivo como por el rostro de los pacientes, organización, limpieza y ambiente acogedor, entre otras razones.

También comentó que esa alta certificación “no se logra en un día, ni llenando papeles; es el resultado del trabajo de muchos años.

Seguidamente, Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en la provincia, subrayó el mérito de alcanzar ese reconocimiento en un momento difícil, con serias limitaciones de recursos; exhortó a seguir consolidando resultados y coincidió con Reinol en la necesidad de acreditar más instituciones de la ciudad cabecera y de municipios.

Para beneplácito de los espirituanos, durante la jornada también recibieron certificado de Plata la clínica estomatológica municipal y de Bronce el Policlínico Centro Juana Naranjo León.