Pensando la historia que nos trajo hasta aquí

Rinde homenaje a Fidel, en su centenario, la campaña Arte fiel, reconoce al fundador de la organización, protagonista de la vanguardia cultural de nuestra nación, presta a cumplir 65 años durante 2026 con un amplio programa creativo

Transcurrió el tiempo; la memoria parlante motiva la evocación de hechos cruciales para nuestro pueblo. Con todos y para el bien de todos; reconoció José Martí. La patria reconquistada desde 1959 ha sido la brújula permanente durante tránsitos por caminos donde libramos múltiples batallas en provecho del mejoramiento humano. Pasiones inmensas cobijan las almas y las conciencias; conocernos y reconocernos activan ideas y pensamientos de notable incidencia en el país.

El legado del notable intelectual Roberto Fernández Retamar es un referente para creadores y públicos. / LEYVA BENÍTEZ

Llenan de gozo necesidades cubiertas para que el patrimonio real del conocimiento, de los saberes y la espiritualidad llegue a las mayorías sin distancias ni olvidos. Ahora, al entonar músicas, degustar poemas, aprehender símbolos, cultivar prácticas y expresiones culturales, fluyen reflexiones en profundidad.

Conmueve vivir en presente acontecimientos que son claves esenciales de nuestra identidad. Las históricas Palabras a los Intelectuales del Comandante en Jefe Fidel Castro estimularon el diálogo permanente con los escritores y artistas. Sensible, dado a la discusión creativa y al oportuno intercambio, concibió una propuesta participativa en las tareas de la nación. Condujo a la realización del Primer Congreso de Escritores y Artistas de Cuba, y en él, al nacimiento de la Uneac, el 22 de agosto de 1961, un ejercicio participativo de la Política Cultural de la Revolución Cubana.

Para rendirle homenaje a Fidel y conmemorar el aniversario 65 de la Uneac, la vicepresidenta, doctora Magda Resik, dio a conocer la campaña Arte Fiel, dedicada a estos hitos. Previsto para desarrollarse durante 2026, el programa incluye coloquios, recitales, exposiciones de artes plásticas dedicadas al Comandante en Jefe y paneles relacionados con la danza, el cine, la fotografía, la enseñanza artística y la cultura comunitaria.

“No se puede hablar del desarrollo cultural de la Revolución, que es admirado en el mundo entero, si no abordamos los aportes significativos realizados por Fidel en organizaciones como la nuestra”, precisó.

Viaje a la semilla

Las artes escénicas son cultivadas por los jóvenes interesados en la superación sistemática. / YASSET LLERENA

De vuelta a caminos transitados activamos el pensamiento crítico en beneficio del discernimiento y hace andar con pies propios. Somos conscientes; la Revolución para poder sobrevivir y avanzar tenía que ser un hecho cultural. Esta imprescindible prioridad emerge cada día durante el proceso novedoso de sociabilidad nunca agotado. Preceptos expresados por Fidel lo ilustran: “No le decimos al pueblo cree, le decimos lee”. Su genio elocuente activó la fe en la resistencia y el derecho de acceder al arte y a la literatura. Y abrió interrogantes de notable impacto actualmente. En palabras a los intelectuales, alertó: “Hay expresiones del espíritu creador que por su propia naturaleza pueden ser mucho más asequibles al pueblo que otras manifestaciones del espíritu creador Por eso no se puede señalar una regla general, porque ¿en qué expresión artística es que el artista tiene que ir al pueblo y en cuál el pueblo tiene que ir al artista?, ¿se puede hacer una afirmación de carácter general en ese sentido? No. Sería una regla demasiado simple. Hay que esforzarse en todas las manifestaciones por llegar al pueblo, pero a su vez hay que hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que el pueblo pueda comprender cada vez más y mejor. Creo que ese principio no contradice las aspiraciones de ningún artista; y mucho menos si se tiene en cuenta que lo hombres deben crear para sus contemporáneos”.

Obras de Lesbia Vent Dumois nos invitan a conocer y reconocer la relevancia histórica de nombres esenciales en la cultura nacional. / YASSET LLERENA

Lúcido y previsor, agregó: “Trabajamos y creamos para nuestros contemporáneos sin que eso le quite a ninguna creación artística el mérito de aspirar a la eternidad”.

Ese afán de hacer asequible los valores auténticos al pueblo crece pródigo estimulado por la Uneac en múltiples acciones. ¿Quién no disfruta las riquezas rítmicas y expresivas de la legendaria orquesta Aragón? Su cubanía es una de las fortunas que nutren el universo de la música cubana en el ámbito internacional.

Ahora al seguir pensando la historia construida hasta llegar hasta aquí, y tras acudir a planteamientos de notable incidencia social. Recordamos lo dicho 40 años después de Palabras a los intelectuales por el notable intelectual Roberto Fernández Retamar, quien participó en las históricas reuniones de 1961: “A pesar de realidades muy duras, de descalabros, de tristezas, las promociones recientes tienen ante sí un país con más posibilidades que las que nos fueron deparadas: un país alfabetizado, donde se ha puesto el énfasis en la cultura al punto de decir Fidel que es lo primero que hay que salvar, y que está siendo difundida cuantiosamente en sus más altas producciones; un país que en circunstancias muy adversas, de recrudecimiento del bloqueo, ha conservado, fortalecido y multiplicado sus instituciones culturales; un país que perdió el apoyo material de naciones europeas que se decían socialistas, pero a la vez está liberado de la sombra que las estrecheces espirituales de tales naciones echaban sobre él, a nombre de una deformación teratológica del marxismo; un país libre, independiente y soberano que piensa con su cabeza y siente con su corazón, no obstante estar rodeado de vergonzosos ejemplos de “pensamiento único”, cinismo, corrupción y desaliento. Es natural, es útil que los nuevos critiquen. “Los pueblos han de vivir criticándose”, decía Martí, “porque la crítica es la salud; pero, añadía el Maestro, “con un solo pecho y una sola mente”. Y es imprescindible que sean fieles a otro consejo, también del programa radical, hermoso y vigente que es “Nuestra América”: “Crear, es la palabra de pase de esta generación”.

Fotorreportero y artista del lente, Humberto Mayol, ofrece una clase magistral de la especialidad con su obra. Fue expuesta en la galería Villa Manuela de la Uneac. / YASSET LLERENA

Retamar, ensayista, poeta, maestro de varias generaciones, compartió en esa intervención, el 30 de junio de 2001, otras exhortaciones memorables: “Se nos pregunta con frecuencia cómo será nuestro futuro. Pero el futuro no comienza con un hachazo, como tampoco lo hace el alba, según experimentamos quienes hemos contemplado el glorioso espectáculo del amanecer en medio del mar, ni la primavera que “ha venido” escribió Antonio Machado, y “nadie sabe cómo ha sido”. Hay que ser muy poco perspicaz para no reparar en que nuestro futuro ya ha comenzado, cuarenta años después”.

La memoria traída al presente coloca, aquí y ahora, acervos aprehendidos en diferentes espacios convocados por la Uneac. Es preciso revisar conceptos que no envejecen; pues adquieren resignificaciones y benefician la espiritualidad del pueblo.

El análisis de la creación artística y la relación con el sistema institucional siempre suscita pensar que la creación es ese proceso intelectual y productivo de diversos rasgos y resultados que responde a factores de carácter estético, conceptual y técnico, y que permite se valore el resultado como obra o como un hecho artístico o literario; y son las instituciones, los instrumentos que el Estado ha creado para que en diferentes etapas del proceso creativo, estimule, fomente, desarrolle y oriente su circulación, exhibición y comercialización.

Es imposible olvidar el legado del profesor Francisco López Sacha, narrador, ensayista y profesor universitario. / YASSET LLERENA

Sin duda, estos conceptos básicos sentaron las pautas para el establecimiento de nuestra política cultural, resultado de tres días de polémicas discusiones de Fidel con escritores, artistas y figuras representativas de la intelectualidad cubana sobre problemas relacionados con la cultura y la creación. Dichos debates sentaron las pautas para el establecimiento de nuestra política cultural, el estímulo a la libre expresión y la diversidad estética.

Así lo atestiguan puestas de las artes escénicas, piezas de Lesbia Vent Dumois, Premio Nacional de Artes Plásticas, y fotografías de Humberto Mayol, fotorreportero y artista del lente, dualidad que merece cultivo en visualidades mediáticas y espacios públicos.

Reinos de otros mundos creativos

Artífices y continuadores de los forjadores de la nación, valiosos intelectuales entregan talento y magisterio devenidos riquezas patrimoniales de obligada consulta.

La profesora Idania Martínez Grandales destacó la cientificidad que exige hablar casi perfecto. / YASSET LLERENA

Descuellan en este sentido las reflexiones de Francisco López Sacha, narrador, ensayista y profesor universitario. Comunicador de excelencia fue el maestro de generaciones en la Uneac, la televisión y las aulas.

Produce regocijo “escuchar” sus hallazgos que alumbraron escritos en ensayos y fueron compartidos durante clases magistrales. Él nos conduce al estudio y la investigación sistemática; pues enlaza inteligentemente nombres y aportes sustanciales a la cultura cubana.

Llena de plácemes: “Todavía no sé de dónde nace la melodía. Quizás venga del silencio, como me hizo saber un día Marta Valdés, o de la infancia, como me dijeron Pablo Milanés y Polito Ibáñez, o de la sorpresa, de un acorde imprevisto, como me indicó una tarde Amaury Pérez. Quizás la melodía nace del amor, como sugiere Martí. Me fui enamorando de sus textos, como piezas independientes y de improviso encontré una unidad. Nació de esa manera darme cuenta de que la música podía unificar los más secreto de cada uno de ellos. Llevó años tratando de acercar la narrativa a la música –y desde luego, a la poesía, a la plástica, a la naturaleza singular de la creación. No soy un musicólogo, sino un melómano. Para mí la literatura es una prolongación de la música, y en consecuencia, se articula así”.

Al retomar parte del periplo recorrido, revisitamos una sesión del espacio de debate Moviendo los Caracoles. Lo convoca la Asociación de Cine, Radio y Televisión en la sala Villena de la Uneac donde ha sido un tema priorizado la didáctica de la Locución. Las maestras Idania Martínez Grandales y Rosalía Arnáez González dejaron registros de saberes y experiencias en libros y conversatorios. Para ellas es fundamental: “Ese hablar casi perfecto, esa expresión que invita al suspiro”. Advierten: “La técnica de locución no es exclusiva del locutor, también hacen uso o se auxilian de ella el profesor, el orador, el abogado y todo el que profesionalmente haga uso de la expresión oral”.

Dejar constancia de lo aprehendido enriquece el patrimonio cultural. / YASSET LLERENA

Cada juicio rememorado coloca en la mira que es necesario contraponer a la colonización cultural en marcha un enfoque descolonizador de bienestar y felicidad. Si en otros tiempos percibimos con preocupación el avance de contenidos neocolonizadores y banalizadores en las redes, actualmente esa realidad es más preocupante. Grandes conglomerados mediáticos sirven de plataforma a las producciones de laboratorios ideológicos que emplean las redes para manipular la información y generar emociones contrarias a la ley y el orden social en nuestra nación.

Pensar entre todos que la cultura nos provee de libertad como lo reconocieron Martí y Fidel permite encontrar sentidos plenos de satisfacciones: sin cultura no hay libertad posible. Lo ratificaron artistas e intelectuales en el X Congreso de la Uneac, clausurado el 2 de noviembre de 2024.

Su continuidad es una fuente nutricia en el acontecer del pueblo interesado en la promoción de auténticos paradigmas en términos culturales y éticos.

Hoy, de ningún modo resultan ajenos los versos del Poeta Nacional Nicolás Guillén, Presidente fundador de la Uneac:

¡Aquí estamos!

La palabra nos viene húmeda de los bosques,

Y un sol enérgico nos amanece entre las venas.

El puño es fuerte

Y tiene el remo.

Urge seguir pensando la historia que nos trajo hasta aquí. Urge seguir andando, avanzando y creando para hoy y para los tiempos futuros.