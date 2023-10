Persona non grata

El embajador francés ha debido abandonar Níger luego de un enorme rechazo popular contra el colonialismo galo. El país, no obstante esta victoria, debe estar alerta por si una nueva potencia se ceba en él. La historia universal nos ha dejado sobradas lecciones

Aberrante criterio el siguiente: “(…)Es preciso decir abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un derecho con respecto a las inferiores porque existe un deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las inferiores (…)”. Quien así se expresa es Jules Ferry, considerado padre del imperialismo francés, al avalar la supuesta misión “civilizadora” de su nación en el mundo a través de redes de coloniaje, lindo cuento con el que adormeció a sus vasallos.

Vale recordar que el imperio francés se constituyó en el siglo XVI, llegando a ser el segundo en importancia y extensión a nivel planetario con 13 millones de kilómetros; se ha publicitado como poder blando, escondiendo bajo el tapete sus muchos desmanes utilizando la ficción de que ellos trataban a sus colonias mejor que otros conquistadores. Pero la cuestión no resulta cierta, si no ¿por qué el descontento en la África del Sahel con pedidos de salida de sus territorios. Tomemos el ejemplo de Níger, uno de los países más pobres del mundo.

Para despejar cualquier duda es imprescindible remontarnos atrás en el tiempo. Ferry proclamó que la fundación de una colonia es la creación pragmática de un mercado: “(…) con la crisis que pasan todas las industrias europeas, la fundación de una colonia es la creación de una salida. Allí donde permanezca el nudo colonial entre la madre-patria que la produce y las colonias que ella fundó, se tendrá el predominio de los productos económico, y también político.” Eso exactamente es lo que ha venido haciendo París en sus posesiones y no fue menos en Níger, subyugada tan temprano como 1920. Con los ideales independentistas, la metrópolis debió atemperar su filosofía. Lo haría en la década de los 50 del Siglo XX, en lo que el llamado continente negro pasaría al esquema neocolonial, conocido por la edulcorada Francáfrica. (1)

Astucia de colonizador

Y vuelven los sueños de Jules Ferry. Junto con el proceso de descolonización, Francia logró perpetuar en esas naciones “libres” una superestructura política, económica y cultural. A partir de la mirada de Gaudio Calvo, explicitada en el sitio web Rebelión, se nos dice que “(…) En pleno siglo XXI el África francesa y, por extensión, buena parte del continente, no ha conseguido resolver los problemas estructurales que le persiguen desde la oleada descolonizadora. A la debilidad política e institucional, una economía fundamentalmente agraria y guerras que parecen no acabarse nunca se le suman en los últimos años un alud de amenazas de índole transnacional, caso del terrorismo de corte islamista o las redes de crimen organizado que pululan por la zona, dejando a muchos países al borde del colapso (…)”.

Esa es la herencia que ha recibido Níger. Nación clave para la seguridad energética gala, donde la empresa francesa Areva extrae entre un tercio y el 40 por ciento del uranio utilizado en las centrales nucleares del suelo europeo para producir buena parte de la electricidad que allí se consume. Más adelante prosigue en su análisis Calvo: “(…) la ecuación es clara: una desestabilización de Níger puede suponer un serio reto para el suministro eléctrico en Francia”.

El poder de la ira

El presidente francés Emmanuel Macron, tras varias semanas de airadas demandas, debió anunciar, este 28 de septiembre, la salida de Niamey, capital nigerina, de su embajador Sylvain Itté, al ser considerado por la población local como persona non grata. Lo mismo sucede con las tropas galas acantonadas en la nación saheliana. Igual anuncio para ellas y por los mismos motivos.

Las relaciones bilaterales se vieron seriamente afectadas luego de que el 26 de julio de 2023 un grupo de uniformados se hiciera con el control del Gobierno, derrocando al mandatario Mohamed Bazoum, a quien, entre las cosas, sus compatriotas le achacan su excesiva supeditación a las órdenes parisinas. (2)

En ejercicio de diplomacia de alto vuelo -lo cual hay que reconocérselo- el jefe de Estado francés informó que esas retiradas se deben en lo fundamental a que Níger ya “no quiere luchar contra el terrorismo”, tratando de esconder las verdaderas causas del descontento popular.

No pocas voces consideran que la actitud de Macron puede estar dada por la emergencia de otros poderes en su área de influencia. Las evidencias apuntalan este criterio con demasiado rigor histórico como para ignorarlas.

La supuesta misión diplomática gala ya no es bienvenida en el Sahel./ france24.com

Mantenerse alerta

Aunque Francia haya dejado físicamente Níger, todavía es necesario, si se quiere hablar de soberanía, desanudar las relaciones bilaterales, manifiestas en las cuestiones financieras y comerciales, lo cual considero que pudiera llevar tiempo. Sin embargo, pese a su importancia, hay otra cuestión que no debe pasar inadvertida.

Se trata del periplo que en agosto de este año realizara a la región del Sahel el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. Y de nuevo la historia: con excesivo dramatismo esta nos alecciona que allí donde cae un imperio los Estados Unidos acechan para ganar terreno. En Cuba sabemos sobre ese oportunismo estratégico.

Ahora en Níger no tiene por qué ser diferente. Sus voceros y el mismo Austin han dicho que la incursión intenta contrarrestar en el continente la presencia rusa como gran proveedor de armamento y entrenamiento militar. En su reconocida prepotencia, el funcionario yanqui (que no maneja el lenguaje diplomático) se atrevió a sentenciar que los “nuevos gobiernos anulan la voluntad del pueblo y anteponen sus propias ambiciones al Estado de derecho y la seguridad, matando a la democracia”. Ahí está: Pretexto servido. ¡Guerra avisada no mata soldado!