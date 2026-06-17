Por el mismo sendero

Un grupo de entusiastas jóvenes deciden ir al encuentro del Che, en las estribaciones de la cordillera del Escambray

No pudieron las adversidades del momento impedir que personas de todas las edades, en Cuba entera, celebraran el cumpleaños del Che, este 14 de junio.

Itinerario cargado de emociones.

Jóvenes espirituanos, pertenecientes al Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a otros sectores, decidieron hacerlo de una manera singular: llegando hasta Cantú, zona donde acampó el Guerrillero Heroico al frente de su Columna número 8, el 16 de octubre de 1958, antes de continuar ascenso hacia otros puntos donde se establecerían campamentos como los de Caballete de Casa, Gavilanes y Manaca Ranzola.

Alienta saber que por aquí pasaron el Che y sus hombres.

Un obelisco recuerda ese acontecimiento allí, a unos nueve kilómetros de la carretera que enlaza a Sancti Spíritus con Trinidad, lugar de una belleza natural indescriptible, escogido por el Che teniendo en cuenta su posición de difícil acceso, la altura y la buena visibilidad para poder detectar cualquier movimiento o aproximación de fuerzas enemigas.

Este pequeño afirma que será como el Che.

Música de contenido patriótico, muy apropiada para la ocasión (la melodía de Carlos Puebla Hasta siempre, Comandante), labores de limpieza y embellecimiento del entorno, además la entrega de carnés a nuevos militantes de la UJC, hicieron mucho más emocionante el ascenso y la estancia en el histórico sitio.

Faena para limpiar y embellecer el lugar.

Recuerdos no menos gratos dejó la marcha por tres pasos de ríos, los mismos que –extenuados, pero indetenibles, luego de jornadas de incesante caminata– cruzaron los guerrilleros, seguros de la victoria.

El Che parece observar el homenaje que le tributan los jóvenes.

Al Guerrillero Heroico se le recuerda y honra así: con júbilo y alegría.

Resulta muy significativo que la entrega de esos carnés haya sido allí.

Con apenas 14 años de edad, Verónica Cruz disfrutó la caminata hasta el obelisco.

Algunos jóvenes no pueden resistir la tentación de un selfie en medio del atractivo entorno natural.