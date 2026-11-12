¿Por qué seguimos historias de crímenes?

La popularidad del true crime no se explica solo en el gusto por el suspenso; la curiosidad por la conducta humana, la búsqueda de justicia y el intento de comprender situaciones amenazantes también intervienen en ese interés

Pocas cosas parecen despertar tanta curiosidad como conocer los detalles de un crimen real. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué llevó al responsable a cometerlo? ¿Qué pistas permitieron descubrir la verdad? El éxito de la antología Monster en Netflix, con temporadas dedicadasa Jeffrey Dahmer (2022), a los hermanos Lyle y Erik Menéndez (2024) y, más recientemente, a Lizzie Borden, demuestra el interés por estas historias.

A este fenómeno se le conoce como true crime, un género dedicado a reconstruir delitos concretos a través de documentales, series, pódcast, libros y otros formatos. Su atractivo encierra una contradicción: ¿por qué dedicamos nuestro tiempo libre a conocer detalles de hechos violentos capaces de provocarnos miedo, tristeza o indignación?

Mucho antes de la llegada de Netflix, los crímenes verídicos ya despertaban una enorme curiosidad entre el público. Los periódicos dedicaban páginas a reconstruir asesinatos, identificar sospechosos y seguir investigaciones capaces de mantener en vilo a la opinión pública. Con el paso del tiempo, estos relatos se trasladaron a libros, programas de televisión, documentales y, en las últimas décadas, pódcast y plataformas digitales.

Uno de los títulos decisivos para la consolidación del true crime moderno fue A sangre fría, publicado en 1966 por el escritor estadounidense Truman Capote. A partir del asesinato de una familia en Kansas, el autor reconstruyó los hechos mediante una investigación periodística y recursos narrativos propios de la literatura. La obra se convirtió en un referente para narrar este tipo de sucesos con la profundidad y el suspenso propios de una novela, aunque la fascinación relativa a crímenes no ficticios tiene antecedentes mucho más antiguos.

Hoy, el término identifica un género dedicado a contar delitos ocurridos realmente, desde asesinatos y desapariciones hasta estafas y condenas injustas. La diversidad de formatos disponible ha llevado algunos de estos sucesos a nuevas audiencias, mientras las redes sociales permiten comentarlos, reconstruir pistas y compartir teorías. Así, el crimen pasó de ser solo una noticia y se convirtió en un relato que millones de personas siguen, escuchan y discuten.

¿Por qué nos atrae aquello que inquieta?

La nueva temporada de Monstruos , dedicada al caso de Lizzie Borden, recrea uno de los episodios más conocidos de la crónica negra estadounidense. /imdb.com

El consumo de estos contenidos revela una paradoja: buscamos historias capaces de provocarnos miedo, angustia o indignación y, aun así, queremos conocer cada detalle. La psicología encuentra una posible explicación en la llamada curiosidad mórbida, definida como el interés por obtener información sobre situaciones peligrosas, violentas o amenazantes. Esto no significa necesariamente disfrutar del sufrimiento ajeno; también puede expresar el deseo de comprender cómo suceden estos hechos, qué los provoca y hasta dónde puede llegar el comportamiento humano.

En un artículo publicado en The Conversation el 2 de noviembre de 2024, titulado “La fascinación por el mal: del true crime al enamoramiento de los asesinos”, Susana Corral señala varios elementos atractivos en estas historias: el suspense, el misterio y la posibilidad de conocer el desenlace de una investigación.

Cuando el caso termina con la identificación y condena del responsable, el desenlace puede transmitir la impresión de justicia restablecida. Además, seguir las experiencias de víctimas, investigadores y responsables permite acercarse, desde la distancia, a situaciones extremas y explorar nuestros propios temores.

Una investigación publicada en 2025 en el British Journal of Psychology, titulada Out of the dark: Psychological perspectives on people’s fascination with true crime, examinó las motivaciones de 571 participantes. Sus autores identificaron, además de la curiosidad mórbida, otros motivos para consumir estos contenidos: la vigilancia defensiva, el interés en el carácter real de las historias y la emoción generada al seguirlas. El estudio encontró una relación entre el consumo más frecuente de este género, la curiosidad ante situaciones peligrosas y la búsqueda de información a fin de anticipar amenazas.

Sin embargo, no todas las personas se acercan al true crime por las mismas razones. La atracción combina intereses diversos y no implica admiración por la violencia. Parte de su fuerza reside en la posibilidad de acercarnos a lo inquietante desde un lugar en el que, al menos, creemos tener el peligro bajo control.

Cuando el criminal se convierte en objeto de deseo

Las redes sociales han convertido los casos reales en temas de conversación, análisis y debate, aunque la difusión de teorías y detalles no siempre respeta a las personas involucradas. /colombia.unir.net

La fascinación por los criminales puede ir más allá del interés en conocer sus historias. En algunos casos, personas autoras de delitos violentos reciben cartas de admiración e incluso declaraciones de amor de desconocidos. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Ted Bundy, el asesino en serie estadounidense responsable de contraer matrimonio con Carol Ann Boone durante el juicio en su contra.

Este fenómeno se relaciona con la hibristofilia, término utilizado para describir la atracción romántica o sexual hacia personas responsables de cometer delitos. Si bien suele asociarse con mujeres interesadas en asesinos conocidos, no se limita a ellas ni todas sus manifestaciones son iguales. Tampoco debe confundirse con la curiosidad suscitada por un caso, la admiración por un actor que interpreta a un delincuente o el seguimiento de una figura delictiva en redes sociales.

¿Cuál puede explicar esa atracción? Se han propuesto distintas hipótesis, si bien la investigación científica todavía es limitada. Algunas apuntan al deseo de rescatar o transformar al delincuente, a la idealización de su personalidad o a la percepción según la cual una relación con alguien encarcelado ofrece un vínculo bajo condiciones particulares. Igualmente se ha estudiado la influencia de las experiencias personales, las actitudes hacia las relaciones y ciertos rasgos psicológicos.

La atracción hacia un criminal no representa a la mayoría de quienes consumen true crime, pero revela una faceta llamativa del género: el interés en comprender la violencia puede transformarse, en ciertos espacios, en una forma de idealización de quienes la ejercen.

¿Cuál es el significado de nuestra fascinación por estas historias y la necesidad de encontrar respuestas? Seguimos las investigaciones, examinamos las pistas y tratamos de comprender los motivos capaces de llevar a una persona a cometer un crimen. Buscamos explicaciones sobre aquello difícil de aceptar y, en ocasiones, creemos que conocer los detalles nos prepara mejor ante el peligro. Pero ¿basta con entender una historia y explicar por qué regresamos una y otra vez a relatos con suspenso y giros inesperados, pero cuyo contenido incluye sufrimiento real?

Mientras el público busca entretenimiento, en el centro de esas historias hay vidas quebradas: personas fallecidas, sobrevivientes de una agresión o personas obligadas a reconstruirse después de un delito. Cuando la narración privilegia la personalidad del asesino, exagera los detalles violentos o convierte a las víctimas en personajes secundarios, ¿no corre el riesgo de transformar la tragedia en espectáculo?

Interesarse en estos casos no significa admirar a quienes los protagonizan ni disfrutar del dolor ajeno. La curiosidad puede ser una vía de comprensión de la conducta humana, cuestionar la violencia y reconocer las historias dignas de ser escuchadas. La clave está en no perder de vista la existencia de personas reales detrás de cada expediente ¿De qué sirve una reconstrucción impactante si, al contarla, borra precisamente a quienes más deberían estar presentes?