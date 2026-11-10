Envejecer es un triunfo de la vida

El demógrafo Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la ONEI, explica cómo el envejecimiento, la migración y la baja fecundidad están transformando la relación de dependencia en Cuba, y por qué el verdadero reto no consiste en revertir este fenómeno, sino en atenderlo

Cuba cerró el año pasado con un 26.7 por ciento de su población con 60 años y más –más de un cuarto de los habitantes del país–, y las proyecciones indican que en 2050 superarán un tercio. A esto se suman un saldo migratorio negativo que afecta principalmente a personas en edad laboral y reproductiva, y un patrón de fecundidad situado por debajo de los dos hijos por mujer.

Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), demógrafo e integrante de la Comisión Gubernamental para la Atención a la Dinámica Demográfica, conversó sobre las consecuencias de esta realidad para la seguridad social, los cuidados y la vida de las personas mayores. Prefiere calificarlo como un “fenómeno” más que un “problema”, y asegura que la prioridad radica en atenuarlo y, sobre todo, atenderlo.

–¿Cómo está cambiando la relación de dependencia en Cuba y por qué genera preocupación?

–La relación de dependencia aumenta debido al incremento de personas fuera de la edad laboral. Esta situación resulta muy complicada para cualquier país, ya que impacta fundamentalmente la seguridad y la asistencia social. Representa un indicador que exige cierto equilibrio, pues lo ideal supone la existencia de tres o cuatro personas activas laboralmente por cada una inactiva.

“Paralelamente al envejecimiento poblacional, la relación de dependencia asciende por el peso acumulado del sector de 60 años y más, combinado con la emigración. Existe un volumen considerable de personas migrantes en edades laborales. Por lo tanto, la base de población ocupada se deteriora progresivamente y disminuye la cantidad de habitantes en edad de trabajar, con una proyección al incremento de esta brecha. Incluso, determinados municipios ya registran una proporción de uno a uno: una persona en edad de trabajar por cada una que no lo está.

“Conviene aclarar que hablar de edad laboral no equivale necesariamente a empleo formal. Me refiero al trabajo socialmente productivo; por ejemplo, las labores domésticas implican un esfuerzo considerable y generan un valor elevado, aunque resulte difícil de medir”.

–¿Se puede afirmar que Cuba atraviesa el “impuesto demográfico”?

–Ese constituye uno de los grandes problemas nacionales. A diferencia del “bono demográfico” –etapa caracterizada por la llegada masiva de jóvenes a la edad laboral, tal como sucedió en Cuba durante los años 60–, hoy pagamos un “impuesto demográfico”. Esto ocurre porque ingresan menos personas al mercado laboral, lo cual descompensa totalmente la relación de dependencia.

“Esta dinámica merece un seguimiento continuo. Por ejemplo, en su momento, mi generación contribuyó a sostener el estudio y la vida de otros sectores, un esfuerzo que demanda ser retribuido ahora en estas etapas avanzadas de la vida”.

–¿Qué ocurre con la población de 80 años y más?

–En el contexto cubano destaca un fenómeno interesante: el crecimiento de los “más viejos entre los viejos”, es decir, quienes alcanzan los 80 años y más. Ciertos individuos llegan a esa edad con excelente salud, pero el envejecimiento refleja la trayectoria de vida anterior; la falta de autocuidado o la predisposición genética propician situaciones complejas y demandas especiales de asistencia.

“Este crecimiento poblacional responde al respaldo histórico de los sistemas de salud, educación y seguridad social, factores determinantes para la longevidad y la supervivencia. No obstante, muchas personas transitan esta etapa con múltiples morbilidades y problemas. Ante la pérdida de funcionalidad, algún familiar debe asumir el cuidado diario, lo cual constituye una consecuencia directa del envejecimiento”.

–¿Qué papel desempeñan las mujeres en el envejecimiento y qué deficiencias existen en la cultura al respecto?

–Las mujeres disfrutan de mayor longevidad y predominan en la soledad al final de la vida. Diría que esto responde a motivos poco positivos; peor sería nuestra situación como hombres, incapaces de afrontar la existencia en determinadas edades debido a la ausencia de una cultura del envejecimiento en el país.

“Al visitar grupos de adultos mayores, círculos o casas de abuelos, la mayoría de los asistentes son mujeres. Esto se debe parcialmente a la mayor presencia femenina en esos rangos etarios, pero sobre todo a su capacidad socializadora y su deseo de perdurar.

“Por el contrario, los hombres solemos aislarnos, descuidar el aspecto personal, recurrir a frases como “cualquier tiempo pasado fue mejor” y criticar constantemente el entorno. Esta dificultad cultural respecto al envejecimiento caracteriza a Cuba, a América Latina y al mundo entero”.

–¿Cómo se proyecta el futuro y de qué manera debe enfrentarse?

–Envejecer representa un triunfo de la vida sobre la muerte, pero plantea retos y desafíos severos para cualquier nación. Cuba es un país envejecido y mantendrá esa condición; proyectamos que para 2050 un 36 por ciento de los habitantes tendrá 60 años o más, abarcando un tercio de la población total. Asimismo, la relación de dependencia continuará aproximándose a la proporción de uno a uno.

“Estos temas exigen una profunda preparación y superan soluciones inmediatas. Por lo general, los procesos sociales muestran inercia: una fábrica paralizada recupera su ritmo en pocos días tras recibir combustible y materia prima, pero la dinámica social funciona de manera distinta. Revertir los ritmos de crecimiento poblacional en la actualidad resulta sumamente complejo.

“Esta realidad consta en la agenda de la comisión gubernamental para la atención a la dinámica demográfica. Su abordaje resulta complejo al tratarse de un proceso cotidiano que muchas personas pasan por alto. El enfoque correcto no apunta a revertir el fenómeno, sino a atenderlo y atenuarlo adecuadamente”.

–¿Qué implica atender a las personas mayores?

–Significa integrarlas activamente en la sociedad para convertirlas en sujetos de derecho y no en meros objetos de atención. Reducir la atención a frases como “siéntate ahí, papá”, “no me hables, estoy cansado” o “tómate la pastilla” ignora las necesidades de diálogo, socialización y participación de los adultos mayores en la vida económica y social.

“Actualmente, las normativas permiten a los jubilados contratarse en un nuevo puesto y percibir ambos ingresos. Esta medida constituye una vía nacional para paliar el déficit de fuerza laboral, ante la imposibilidad de esperar un incremento inmediato en la fecundidad o en los nacimientos. El promedio actual se mantiene por debajo de dos hijos por mujer, cifra agravada por el impacto migratorio”.

–¿Cómo abordar la situación de los adultos mayores que viven solos?

–Insisto en denominarlo fenómeno y no problema. De manera resiliente, estas personas merecen una mayor incorporación social, su integración a la vida activa y una respuesta eficaz a sus necesidades de salud y funcionalidad.

“Más del 20 por ciento de los adultos mayores viven solos, debido a la ausencia de descendencia, el fallecimiento de la pareja o la emigración de sus familiares. Esta realidad demanda atención prioritaria; los indicadores demográficos no admiten reversión, solo atenuación”.

–¿Cómo avanza el sistema de cuidados?

–El sector registra avances significativos, respaldados por una resolución gubernamental sobre el sistema integral de cuidados dirigida no solo a adultos mayores, sino también a personas con discapacidad y a la infancia. Esta normativa establece lineamientos rectorados a nivel nacional por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Su ejecución exige una articulación efectiva entre las instituciones gubernamentales, el Estado y la familia. Delegar esta responsabilidad exclusivamente en el ámbito familiar o estatal resulta inviable; requiere armonización, aunque las condiciones actuales del país generan múltiples complicaciones”.

–¿Cuál es la situación de las personas cuidadoras?

–La labor de cuidar a un anciano encamado y totalmente dependiente resulta sumamente difícil tanto en el plano psicológico como en la cotidianidad. Por lo regular, tras el fallecimiento del familiar, el cuidador experimenta desamparo y desorientación, requiriendo un prolongado proceso de recuperación. A esto se suma la escasez en Cuba de recursos materiales indispensables como sillas de ruedas, bastones, sábanas y jabones.

“El trabajo de los cuidadores sustenta la estabilidad de nuestra sociedad. El año pasado concluyó con un 26.7 por ciento de la población con 60 años y más, incluyendo cientos de miles de octogenarios y personas mayores con alta demanda de asistencia debido a diversas comorbilidades y limitaciones de movilidad. El cuidado constituye el pilar de nuestra sostenibilidad social y recibe seguimiento continuo por parte de la comisión gubernamental, dentro de las limitaciones económicas del país.

“Actualmente se impulsan iniciativas como el fortalecimiento de residencias geriátricas, buscando apoyo en instituciones y empresas rentables capaces de ofrecer servicios de cuidado a los adultos mayores vinculados a su entorno laboral o familiar”.

–¿Qué peso ejerce la migración sobre el crecimiento poblacional?

–En la actualidad, la migración externa constituye la variable con mayor incidencia en el crecimiento demográfico. El año pasado arrojó un saldo migratorio negativo, situando la población actual de Cuba en niveles similares a los de 1970 o 1975; es decir, un retroceso de medio siglo.

“El debate no gira en torno a si la población resulta excesiva o insuficiente, sino a su correlación con los recursos disponibles en el país. El verdadero desafío radica en el drenaje de fuerza productiva y reproductiva, especialmente de mujeres. Tan solo en los últimos cinco o seis años, más de 400 000 mujeres en edad reproductiva han emigrado; por lo tanto, su descendencia nacerá fuera del territorio nacional.

“Históricamente, Cuba funcionó como país de inmigración a principios del siglo pasado, condición que concluyó con la crisis general del capitalismo y el crac bancario. Desde entonces, el saldo migratorio ha sido fundamentalmente negativo, registrando cifras considerables en los últimos años debido a la confrontación con Estados Unidos”.

–¿Qué revelan las investigaciones sobre la fecundidad?

–El patrón de fecundidad permanece bajo, influenciado por el deseo de descendencia y por la situación global. Asimismo, las investigaciones identifican indicios de la denominada “segunda transición demográfica”: mujeres que deciden voluntariamente no tener hijos. Este comportamiento ya se advertía en Cuba desde los años 80, cuando realizamos la primera encuesta nacional de fecundidad en un contexto económico completamente diferente.

“Esta tendencia se refleja también en el retraso de la maternidad. Las mujeres paren a mayor edad debido al envejecimiento demográfico general y a la postergación del nacimiento, hasta alcanzar un límite donde deciden no esperar más”.

–¿Qué sucede con la maternidad precoz?

–Este tema representa uno de los desafíos más complejos en Cuba. Entre el 17 y el 18 por ciento de los nacimientos corresponden a madres menores de 19 años, incluyendo algunos casos en edades de 12 a 14 años. Aunque el país requiere un aumento en los nacimientos, este objetivo no debe alcanzarse a costa de las adolescentes.

“Persiste como un problema sin resolver. Desde la comisión gubernamental impulsamos un programa integral, conscientes de que el fenómeno trasciende la salud pública para convertirse en un asunto social. En su abordaje participan órganos judiciales, estadísticas, el trabajo social del MTSS, la comunidad, la Federación de Mujeres Cubanas y las organizaciones de masas, promoviendo además una fuerte desaprobación social del asunto.

“Nuestras investigaciones arrojan datos reveladores: muchas hijas de madres adolescentes repiten el patrón a temprana edad. Esta conducta no se interrumpe únicamente mediante la educación sexual. Modificar estos patrones culturales resulta sumamente difícil, pero se trabaja constantemente en esa dirección”.