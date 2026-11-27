El 23 de noviembre de 1871, un grupo de estudiantes de primer año aguardaba su clase de Anatomía; cuatro días después, ocho de ellos fueron fusilados por un delito inexistente

Esperaban al profesor. Eso, y nada más, hacían aquel jueves 23 de noviembre de 1871 los estudiantes de primer año de Medicina, reunidos en el anfiteatro anatómico de San Dionisio, contiguo al Cementerio de Espada, en La Habana. La clase de Anatomía no llegaba. Los muchachos, con la impaciencia propia de los veinte años o menos, mataban el tiempo.

Esa espera, tan corriente, sería el último episodio de sus vidas.

Días antes, la Isla vivía bajo un clima tenso. Cuba llevaba tres años en guerra por su independencia y en la capital mandaban, más allá de las leyes, los Voluntarios, el cuerpo armado defensor del orden colonial con el celo de quien se sabe respaldado. Entre ellos pesaba un nombre, Gonzalo Castañón, periodista español de pluma encendida contra los cubanos, muerto en Cayo Hueso en 1870, cuyos restos descansaban en el cementerio habanero, en un nicho cubierto por un cristal.

Bastó una denuncia para convertir ese cristal en expediente. Se dijo haberlo visto rayado por los estudiantes, y hacerlo como ofensa. Nunca se demostró el daño ni la intención, pero la acusación no necesitaba pruebas, sino una multitud, y la había.

Fueron detenidos casi medio centenar de jóvenes. Un capitán español, Federico Capdevila, asumió su defensa y sostuvo, con dignidad reconocida por la historia, la inexistencia de delito alguno. Afuera, mientras tanto, los Voluntarios hacían saber su exigencia de sangre. Los jueces, tras haber escuchado razones, escucharon también el rumor de la calle. Y cedieron.

Llegó la sentencia y no todos pagarían, pero alguien debía hacerlo. Ocho fueron elegidos, Alonso Álvarez de la Campa, Anacleto Bermúdez, José de Marcos, Ángel Laborde, Pascual Rodríguez, Eladio González, Carlos de la Torre y Carlos Verdugo. Otros condiscípulos fueron condenados a prisión y cargarían, años después, con la memoria de los ausentes.

El 27 de noviembre, hacia las cuatro de la tarde, sonó la descarga. Habían pasado apenas cuatro días desde aquella tarde de espera.

La crueldad del hecho tuvo un efecto no calculado por sus autores. Conmovió a la ciudad, indignó a los cubanos y llegó a oídos de quienes, dentro y fuera de la Isla, empezaban a mirar la colonia con otros ojos. Un joven de apenas 18 años, José Martí, comprendió su trascendencia y no la dejó pasar. Fermín Valdés Domínguez, compañero de aula de los fusilados y sobreviviente de la cárcel, dedicó buena parte de su vida a esclarecer la verdad.

Hoy, en La Habana, un monumento frente al mar recuerda a los ocho. Muchos conocen los nombres desde la escuela; otros los aprenden ahí. A 155 años, su inocencia sigue siendo su mejor testimonio.