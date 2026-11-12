Nuestros amigos más peligrosos

Es voz popular que el perro es el mejor amigo del hombre; más específicamente del dueño, porque algunos pueden ser una amenaza para otras personas y animales

Reza el adagio: “Mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro”, una afirmación algo extrema, pero refleja el apego de algunas personas a esas mascotas.

Sin embargo, existen algunas razas de canes de las cuales hay que ser discretos a la hora de tenerlos de acompañantes: suelen ser una amenaza por su mal carácter.

BOHEMIA les señala algunas de esas razas. Antes, una aclaración: además de la genética, influye en la violencia de algunos caninos la educación y adiestramiento aportados por sus dueños.

Varios textos revisados por el autor, indican que los Pitbull y Rottwailer son, potencialmente, los más agresivos. Un estudio publicado en 2000 en la revista de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense identificó a las mencionadas razas como las más frecuentes entre los perros involucrados en ataques mortales reportados en Estados Unidos entre 1979 y 1998. Así también lo consigna el sitio web animals.howstuffworks.com.

Pitbull

El término pitbull comprende al American PitBull Terrier, al American Staffordshire Terrier, al Staffordshire Bull Terrier y sus cruces. Se trata de una raza con mala reputación debido a su fuerza física e historial de ataques a personas y otros animales. Casi todos los casos de agresión se deben a la falta de socialización y entrenamiento adecuado.

La mayoría de los pitbulls son animales amables y dóciles y conviven sin problemas con sus dueños y otros animales.

Rottweiler

Rottweiler. /stockphotos.com

Desarrollado para cuidar ganado y proteger propiedades, el rottweiler es un animal de trabajo poderoso. Sin embargo, es una raza con comportamiento territorial, lo cual combinado con una mala socialización, puede generar situaciones peligrosas. Su gran tamaño y peso correspondiente aumenta la gravedad potencial de las mordeduras.

Una socialización temprana y amable ofrece resultados muy positivos. Además, se les enseña habilidades como tranquilizarse, acudir cuando se le llama y caminar en calma con o sin la correa.

Deben evitarse encuentros descontrolados con las visitas.

Doberman pinscher

Doberman. /es.pinterest.com

Esta es otra clase de perro potencialmente peligrosa. Fue creado con la función de perro guardián. Sus características son: complexión atlética, siempre alerta y muy obediente; de hecho, se encuentra entre los más inteligentes del mundo. Se muestran desconfiados con los extraños, lo cual provoca en ocasiones situaciones de peligro. Los doberman necesitan una adecuada socialización desde el nacimiento.

Pastor Alemán

Pastor alemán. /stockphotos.com

Este es muy inteligente, utilizado tradicionalmente en tareas policiales y en el ejército debido a su carácter activo y enérgico, sobre todo, en etapas tempranas de su vida.

En general no es peligroso, pero según el sitio zotal.com, las estadísticas indican que es de las razas con más lesiones registradas mediante mordeduras. El entrenamiento y la socialización adecuados son fundamentales con la finalidad de evitar agresiones inesperadas.

Dogo argentino

Dogo argentino. /es.pinterest.com

Este es un perro de presa de pelaje corto utilizado para la caza mayor y es originario de la provincia de Córdoba, Argentina.

Es extremadamente fuerte y valiente con mezcla de bull terrier y bulldog, lo cual ha dado por resultado un animal robusto, de estructura maciza y resistente. Se le ha visto pelear contra jabalíes y pumas. Son entrenados en búsqueda, rescate y trabajo militar. Se han registrado inusuales acometidas contra personas con desenlaces fatales, pero el dogo argentino puede ser afectuoso con las personas, si bien debe ser socializado a temprana edad. Convive normalmente con otros animales domésticos en entornos rurales y urbanos.

No obstante, son prohibidos en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia y Rumanía.

Presa canario

Presa canario. /es.pinterest.com

Tiene historia como perro de pelea; posee gran musculatura y su sentido de la territorialidad supone un problema si caen en las manos equivocadas. El nombre lo indica: es originario de Islas Canarias y es símbolo natural de la isla principal de ese archipiélago. Básicamente manejan el ganado mayor bravo –toros y búfalos– y son guardianes de esos animales contra cualquier tipo de depredador.

En algunos países, entre ellos, Australia y Nueva Zelanda, el presa canario está prohibido.

Debemos señalar, sin embargo, que son animales sosegados y muy familiares, con gran capacidad afectiva si se les trata con cariño y respeto.

Mastín tibetano

Mastín tibetano. /es.pinterest.com

Este tipo de perros son gigantes con mucha fuerza y causan daños severos si atacan. Jocosamente se dice: hay perros grandes y luego está el mastín tibetano –también conocido como dogo tibetano. Llegan a pesar más de 100 kilogramos.

Aunque impresionan por el tamaño, suelen ser tranquilos, actúan con calma y profesan devoción hacia los cuidadores y la familia de acogida.

Indicadores de agresividad

Generalmente, un futuro comportamiento agresivo empezará en forma de aviso: Pueden ser gruñidos; se quedan de pie rígidos o inmóviles; enseñan los dientes y/o ladran de forma intimidatoria.

De acuerdo con la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Aspca), existen muchas razones por las que un perro arremete con violencia: sentido de la territorial, posesivo, protector, mal socializado o ser, a la vez, agredido.

Una vez identificado por qué una mascota canina está actuando de forma inusualmente violenta, se podrá personalizar su entrenamiento y cambiar la causa de esa reacción.

Elementos básicos de entrenamiento a un perro agresivo

El primer paso es identificar qué le hace desencadenar esa inestabilidad. ¿La muestra a un miembro de la familia o amigo en particular, a desconocidos, o a otros animales?

De otra parte, antes de comenzar algún tipo de entrenamiento, debe llevarse el animal al veterinario y comprobar si está sano. Si no lo está, en la mayoría de los casos deja de ser dócil.

Si usted es dueño de un perro malhumorado no lo castigue, porque no entienden el motivo de la penalidad aplicada, lo cual genera aún más agresividad. En lugar de eso, con la finalidad de corregir ese desempeño, lo mejor es premiar el buen comportamiento: responderá mejor al entrenamiento mediante recompensas.

En resumen, igual que los niños, los perros necesitan ser educados para no portarse mal. Una actitud agresiva suele ser síntoma de un problema mayor, hay que identificarlo y trabajar con él junto con un veterinario o un entrenador y aprender cómo reducirlo. Ten en cuenta lo siguiente: una buena dosis de amor y paciencia ayudan mucho a la hora de volverse más dócil.