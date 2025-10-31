Pospuestas las parrandas de Guayos

La situación creada por el huracán Melissa obliga a desplazar festividades por su centenario… ¡pero van!

Sancti Spíritus.- Como consecuencia de la situación creada en relación con el azote del potente huracán Melissa, sobre todo en el oriente cubano, se ha decidido posponer las actividades previstas para la presente semana, por el centenario de las Parrandas de Guayos.

Así trascendió, como lógica medida de prevención, en sesión del Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidenta Deivy Pérez Martín.

A propósito de esa determinación, en declaraciones para el periódico Granma, Yoel Pérez Triana, director provincial de Cultura, coincidió con lo comunicado durante el Consejo de Defensa, acerca de que no se suspende la celebración de ese primer siglo de parrandas guayenses, sino que se traslada o se pospone para un momento más propicio, en que las condiciones lo permitan, luego del paso del potente meteoro, cuyos perjuicios se tornan incalculables para la nación.

Como se conoce, la festividad que año tras año organizan los habitantes de Guayos –cada vez más arraigada en la tradición– se remonta a 1925 y se sustenta en una fraternal división y hermanada rivalidad cultural entre los barrios de La Loma y Cantarrana, representados por el chivo y la rana, respectivamente.

Esa fiesta popular no es única o exclusiva de este poblado ubicado a 11 kilómetros de la cabecera provincial espirituana. Deviene expresión de un fenómeno cultural sedimentado en varias zonas del centro del archipiélago: la villa de San Juan de los Remedios y Camajuaní (en Villa Clara) y Chambas (norte de Ciego de Ávila).

No por casualidad, en 2013 esas celebraciones recibieron la distinción de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Cubana y un lustro después pasaron a ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por acuerdo de la Unesco.