Probables causas del estallido en Nepal

La prohibición de las redes sociales fue el presunto detonante de protestas sangrientas en el país del Himalaya. ¿Habrá otras razones menos evidentes?

Numerosos medios noticiosos notificaron el 13 de septiembre de 2025 sobre la escalada en Nepal de lo que denominaron la Rebeldía de la Generación Z o millenialis, una masa de jóvenes supuestamente hastiados de la corrupción, inconformidad inflamada desde las redes sociales digitales y luego expresada con el incendio de diferentes edificios gubernamentales, ataques a políticos, bloqueo de carreteras, barricadas y mucha gente en la calle. Se apuraron a informar sobre la reprimenda policial y del ejército, causantes de la muerte de 19 manifestantes.

Lo descrito recuerda el guion de las celebérrimas “Revoluciones de colores”, gestadas desde el exterior y catalizadas internamente cuando una nación se sale del ruedo de un “capitalismo permitido” con vetas de nacionalismo o con rasgos soberanistas y antagónicos al capital transnacional. También ese tipo de esquemas de lucha ha servido para desbancar a líderes incómodos o países-piezas de un juego geoestratégico más amplio, a medio camino de intereses foráneos. Este último elemento debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar cómo un lugar famoso por sus monasterios y sus monjes, y elevadísimas cordilleras, atracción mundial de turistas, puede llegar a ser noticia más allá de sus paisajes. Sencillo: colinda con la República Popular China. Pero vayamos despacio.

Escenario

A causa de las protestas violentas en Katmandú, capital nepalí, dimitió el primer ministro, Sharma Oli (en el cargo desde 2024); los manifestantes prendieron fuego a su residencia y a la sede central del gubernamental Partido Congreso Nepalí. / deia.eus

Según la prensa internacional, los jóvenes Z claman por el fin de la corrupción y el lujo de las élites del país, del gobierno y la falta de libertad de expresión ante el cierre de 26 plataformas de redes sociales (restablecidas casi de inmediato), aunque se arrastraba desde 2023 el cierre parcial de Tik Tok, por miedo a que perturbase la armonía social, aducen algunos medios. Mientras, algunos expertos especializados en Asia Oriental sostienen que los hechos se desataron dada la ascendencia ideológica gubernamental, específicamente del marxismo-leninismo, de corte maoísta.

La saga se inicia durante la era de monarquía absoluta, tambaleante a partir de los años 90 del siglo XX. En esa época, al responder a un asunto estratégico-táctico, se decide unificar las diferentes fuerzas comunistas, naciendo el Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (PCN), que contó con amplio apoyo de estudiantes, profesores, campus y universidades. Esta nueva filiación –coyuntural– fue protagonista decisiva del Movimiento Popular, guiando a las masas a derrocar, en 2008, a la realeza y dar paso a una democracia multipartidista.

Semejante logro cuenta con la admiración de muchos teóricos nepalíes; así, en 2023, Khagendra Prasai, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Abierta de Nepal, director de la Fundación para el Discurso Crítico en Nepal y socio de la Fundación Rosa Luxemburgo, en el artículo “Está vivo el marxismo en Nepal”, da informaciones útiles a un mejor razonamiento.

Dice: “Puede que a muchos les sorprenda saber que, a diferencia de otras naciones del sur de Asia, la izquierda es una fuerza política popular en Nepal. En las elecciones a la Cámara de Representantes de 2022, los tres partidos comunistas –el Partido Comunista de Nepal Marxista-Leninista Unificado, el Partido Comunista de Nepal Centro Maoísta y el Partido Comunista de Nepal Socialista Unificado– obtuvieron en conjunto casi el 44 por ciento de los escaños, con el 40 por ciento del voto popular. La insurgencia finalizó en 2006 con un acuerdo, entre otras cosas, con el fin de celebrar elecciones para una Asamblea Constituyente”, lo cual tuvo lugar en 2008 y donde los partidos comunistas, y en general toda la izquierda, arrasaron.

Prosigue Khagendra Prasai: “El crecimiento de los partidos comunistas desde la década de 1980 hasta la actualidad se produjo a pesar de las extremas adversidades internacionales. En las décadas de 1950 y 1960, los acontecimientos en la Unión Soviética y China entusiasmaron enormemente a la izquierda “revolucionaria” de Nepal, pero la escisión chino-soviética, que comenzó a desarrollarse en la década de 1960, dividió a los comunistas nepaleses en bandos pro soviéticos y pro chinos […] Después de 1990, el mundo se encontró en una era de neoliberalismo desenfrenado y enormemente poderoso. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, el espectro del comunismo –parafraseando a Marx y Engels– seguía rondando Nepal y aún hoy”.

En el final de su texto señala elementos cruciales: “Si la beligerancia entre Estados Unidos y China se intensifica y Nepal no actúa con prudencia, las consecuencias queden ser tan desastrosas para Nepal que se convierte en un ovillo entre dos rocas que chocan y compromete su soberanía. Como alternativa, Nepal puede obtener el estatus de nación favorecida por cualquiera de las dos superpotencias: China, debido a su proximidad y creciente poder, lo que podría favorecer el desarrollo. Mas, si EE.UU. logra imponerse o aumenta su influencia en Nepal, será un obstáculo tremendo para el proyecto socialista en el país, ya que Washington impulsa con fuerza políticas que anulan las alternativas a los medios que van desde la presión hasta la amenaza del uso de la fuerza”.

Padrinos

A Sudan Gurung, líder de Hami Nepal, lo siguen miles de jóvenes. Con un discurso contra la corrupción, él mismo recibe donaciones de la transnacional estadounidense Coca-Cola, y de Students for a Free Tibet, registrada en Nueva York. / laganinews.com

Entonces, ¿las protestas de la Generación Z es una Revolución de Colores, orquestada desde fuera?, el portal español geoestrategia.eu se autodefine con una “vocación diferencial, constituye una plataforma de adquisición, tratamiento y difusión de informaciones “sensibles”, que desmitifica algunos de sus clichés más equívocos y deja en evidencia algunas interpretaciones a menudo interesadas o manipuladas”. Con esa aclaración veamos la postura de este sitio web en “Caos en Nepal: ¿NED y Soros agitando las cosas? No es ninguna sorpresa. Análisis”: “Todo comenzó con una prohibición de las redes sociales, precedida por una campaña en línea contra el nepotismo y la corrupción llamada “nepo kids”. Al frente está Sudan Gurung, líder de Hami Nepal, una organización sin fines de lucro nacida tras el terremoto de 2015. Cabe destacar que Hami Nepal cuenta con el respaldo del gigante global de bebidas Coca-Cola, con sede en EE. UU., y de Students for a Free Tibet, registrada en Nueva York”.

Asimismo, asegura: “Las Open Society Foundations (OSF) de George Soros han invertido millones en Nepal desde 2007 –2.2 millones de dólares solo en 2020 para ‘reforma de justicia’, ‘ periodismo’ y ‘práctica democrática’ […] el sitio web de Purak Asia promueve una ‘nueva generación en la política’ y apela a la Generación Z con imágenes de puños en alto– un emblema también presente en la página principal de Hami Nepal. Este puño cerrado se ha convertido en un símbolo asociado con revoluciones financiadas por Soros, visible en toda Yugoslavia, Georgia y la Primavera Árabe. Cuando Nepal se negó a dejar de aprender de China, la Fundación Nacional para la Democracia (NED) intensificó sus operaciones. El año pasado (2024), en Nepal, agentes de la NED difundieron informes, organizaron mesas redondas y celebraron sesiones informativas, todo con un mismo mensaje: China es el enemigo, Estados Unidos es su amigo”.

Corrosión desde adentro

En el lado opuesto a este examen se haya el articulista indio Sankha Subhra Biswas, quien en la revista española Viento Sur asegura que existen consideraciones de sectores de ambos bandos atribuyéndole al movimiento de masas en Nepal la influencia del imperialismo estadounidense. Textualmente recalca: “Aunque actualmente no existen pruebas concretas de una participación directa de Estados Unidos, sería prematuro descartar por completo alguna posible injerencia encubierta. Pero podemos afirmar con fundamento que el levantamiento de Nepal no tiene como causa principal una conspiración imperialista. Más bien, fue impulsado por el creciente descontento de los nepalíes corrientes, que se ha venido acumulando durante casi dos décadas”.

Sustenta esas observaciones con cifras: “la desigualdad económica ha seguido aumentando, con una brecha cada vez mayor entre áreas urbanas y rurales. En 2022-2023, la tasa de pobreza fue de 18.34 por ciento en zonas urbanas, frente a 24.66 por ciento en zonas rurales (calculada sobre la base de un gasto de 1.9 dólares al día en artículos de primera necesidad). Las elites urbanas han monopolizado la mayor parte de la riqueza y los beneficios, dejando a la población rural en el abandono. El sector agrícola ha entrado en crisis, lo que provocó una caída en la productividad”.

Hasta tanto se diluciden todas las causas, factores y autores intelectuales, la “Gran Prensa” se jactará del hastío juvenil y de la caída de un gobierno con tibia ascendencia comunista. Se regodea, eso sí, en el fin de un proyecto socialista. ¿No les suena a algo? Como repite un conocido periodista de la televisión cubana: Saque usted sus propias conclusiones.