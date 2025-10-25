Proyecciones de una nación “bisagra”

Tras la guerra de independencia, disuelto el califato y el sultanato, se proclama la República de Turquía, síntesis de lo mejor de dos mundos

La Turquía (Türkiye) de las gustadísimas novelas de los últimos años en las pantallas cubanas es, sin duda, mucho más que farándula y suspense. Es una gran nación a medio camino entre Europa y Asia, la cual levantó las banderas de la República hace 102 años, el 29 de octubre de 1923, con la guía de Mustafa Kemal “Atatürk”, y conducida por Recep Tayyip Erdogan desde 2003.

Díaz-Canel y Recep Tayyid Erdogan sostuvieron en Ankara, en noviembre de 2022, un ameno intercambio durante las conversaciones oficiales. / radiobayamo.icrt.cu

Ha sido una centuria de conflictos, diferencias, pero también de restañar heridas y de una galopante modernización, que se evidencia en la combinación de la arquitectura vanguardista con los espectaculares monumentos históricos. Incluso, algunos en uso como parte activa e influyente de la vida nacional. Anualmente, millones de fieles y turistas se desplazan hacia la antigua Anatolia.

En la esfera económica se ha ido fortaleciendo, a pesar de la inflación y cierta volatilidad financiera: una muestra la encontramos en 2025 en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de un 3.5 por ciento. El dinamismo se debe al creciente consumo de los hogares, junto con un auge de la inversión, según expertos.

Germen del cambio

Estambul está considerada una de las ciudades más hermosa del mundo. / elviajerofeliz.com

Los turcos, orgullosos de sus raíces y linajes, se precian de haber conquistado decenas de derechos, en primerísimo lugar el fortalecimiento de la democracia, pues se trata de una República parlamentaria, con una Asamblea Nacional elegida popularmente, mientras el poder ejecutivo recae en el Consejo de Ministros, presidido por el primer ministro. A eso se le añade la exitosa inserción en destacadas organizaciones multilaterales internacionales, dígase los Brics, si bien es cierto que algunos sectores abogan por menos militarismo y la salida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

De cualquier manera, la República logra mantener un equilibrio en el orbe, erigiéndose en actor de referencia para Asia. Ankara ha sido garante clave de paz en el Oriente Medio: en 2006 y 2007, medió entre Siria e Israel, y en dos ocasiones en el diferendo Rusia-Ucrania, en la primavera de 2022 y, recientemente, en las negociaciones directas en junio de 2025.

Con Cuba mantiene una solidaridad constante. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una visita oficial a Türkiye en noviembre de 2022. En su cuenta de Twitter (ahora X), dejó asentado sobre su intercambio con Erdogan. Ambos mandatarios abogaron por diversificar las relaciones comerciales, financieras y en otras esferas. Los estrechones de mano se inscribieron en la celebración por el aniversario 70 del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.

El pueblo turco vive orgulloso de su República, que le confiere numerosos derechos democráticos. / directa.cat

Y no podían faltar las flores depositadas en el mausoleo de Atatürk, ese renombrado líder de la guerra de independencia, patricio turco y primer presidente de la República soberana. En la literatura consultada se ahondan las referencias a su persona: amplia veneración siente el pueblo hacia el hombre cuyo apellido significa “Padre de los turcos” debido a la audacia de soñar, y hacer, un país levantado sobre las ruinas del Imperio Otomano, uno de los grandes perdedores de la I Guerra Mundial.

La modernidad turca tiene con él una enorme deuda: impuso el laicismo, la autonomía de la mujer, el derecho al voto y a la educación; asimismo, fomentó en 1928 una nueva lengua y escritura, en el marco de la gran reforma, donde se pasó del alfabeto árabe al latino. Atatürk creyó en su gente, la que hizo lucir en el siglo XX con proyecciones formidables en este XXI.