¿Qué nos dicen lenguajes creativos diferentes?

Pensemos las visiones de poetas reconocidos sobre el cine visto por nuestros públicos en las pantallas grandes y la Televisión para redescubrir sus seducciones y misterios

Desde la antigüedad hasta el pensamiento del filósofo alemán Hegel se identifica lo estético con lo bello. La consideración limita extraordinariamente el campo de la disciplina; este es mucho más rico y abarcador. Nos permite adentrarnos en dinámicas sociales, identidades y sensibilidades debido a su omnipresencia en los medios de comunicación audiovisuales, el arte y la vida cotidiana.

En la presentación, el maestro Virgilio López Lemus, estuvo acompañado por Mercy Ruiz, directora de Ediciones ICAIC, Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba y Octavio Fraga. / Yasset LLerena

Dicho escenario se despliega cuando asumimos la Estética como la ciencia cultural que tiene por objeto de estudio el análisis de procesos en beneficio del descubrimiento permanente y la realización de valores expresivos. Lo hacemos ante el libro Poesía cubana sobre cine. Escuchando en la oscuridad. Compilación del poeta, ensayista y profesor Virgilio López Lemus, galardonado con el Premio Nacional de Literatura.

El oportuno volumen de 198 páginas, publicado por Ediciones ICAIC, reúne a 44 poetas que han escrito versos inspirados en el séptimo arte.

Su visión la ilustra de manera elocuente el propio Virgilio: “Es una búsqueda intensa en la sensibilidad del poeta que vibra cercana al llamado séptimo arte y su entorno de salas, funciones, artistas, directores, temas y desarrollos fílmicos”.

Al seguir el periplo descrito, analizamos desde el pensamiento crítico, particularidades al ver y profundizar en sistemas simbólicos y atmósferas redescubiertas en la sala oscura. Lina de Feria (Santiago de Cuba, 1945-La Habana, 2026), ofrece en el poema El cine su particular visión cultural de connotaciones estética y filosófica. Establece nexos entre realidades, figuras notables y contextos. Mediante el personal ver nutre conexiones movilizadoras de la reflexión; lo hace de manera inteligente desde el concepto dramatúrgico elaborado para activar la intención comunicativa, los aprendizajes y los diálogos cercanos al alma y la conciencia.

Dice: Si ya Paradiso hablo del cine

¿qué sentido tiene definir

la imagen inquietante

donde se magnifican en el celuloide

tantas historias que nos conmovieron?

El cine es la casita de Chaplin

cayéndose por el abismo de nieve

en La quimera del oro.

Y es también la explicación bergmaniana

El séptimo sello

que no es precisamente una séptima puerta

sino la verosimilitud de una honda especulación

y la amargura de Kurosawa en su andamiaje shakesperiano.

También el cine es Madagascar

y todo lo horrendo de Fargo.

El cine es la piedra de toque

Para entrar a vernos como somos

bellamente o trágicamente

y es ajeno a una fórmula definitiva.

Paradiso lo dijo:

ver y ver

Los sentidos absortos y plenados.

Otra perspectiva ofrece Rafael Alcides Pérez (1933-2018) en el poema Las hojas en el cine. Su punto de vista observa la consistencia de esa realidad-otra disfrutada con gozo y extrañamiento ante la gran pantalla. Manifiesta el estado de ánimo construyendo el sentido que lo inspiró al desgranar palabras, imágenes y la realidad propia.

Yo recuerdo, cuando muchacho,

que las hojas de los árboles

caían rápidas en el cine, para significar

el paso de los años. Un gran viento

las batía, algunos copos de nieve,

y las hojas caían

sin angustia. Completamente inverosímiles.

Hoy recuerdo aquel viento

y aquellas hojas

con angustia. Así ha sido. Como en las películas.

Completamente inverosímil.

Este libro nos devuelve casi todos los poemas aparecidos en la revista del ICAIC, Cine cubano, desde la fundación en 1960, y agrega otros autores con textos inéditos o no, sobre el interés temático del volumen.

Interpretarlo en su dimensión estética propicia acercarnos a lo que el cine representa en nuestra espiritualidad y existencia. Quien lee deberá apreciar la significación de lenguajes creativos diferentes. Es preciso el buceo en profundidad ante las poéticas de versos y cinematografías.