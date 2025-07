Rafa Ugalde, “un principio justo” de Costa Rica en defensa de Cuba

El pensamiento martiano “un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército”, rebasa ahora las fronteras de Costa Rica mediante la campaña “Abrazo a Cuba”*

La cruzada es liderada por uno de los defensores de ese principio, el periodista Rafael Ugalde, estudioso y seguidor de José Martí, quien llamó a colegas y luchadores sociales dentro y fuera de Costa Rica a pronunciarse contra una moción anticubana concebida y aprobada por el Congreso, en línea con la política de Estados Unidos y sus aliados.

“Se me asa la cara de vergüenza”, escribió Ugalde en un artículo en la revista digital Surcos tras divulgarse el documento, mediante el cual fustiga “a los 40 diputados de la Asamblea Legislativa que acuerparon la moción contra Cuba”.

La necesidad ético moral de apoyar al país caribeño condujo al intelectual tico a demostrar la actualidad del “principio justo desde el fondo de una cueva”, escrito por Martí en el periódico Patria en 1894 y mantenido vigente durante gestas cubanas imprescindibles como el asalto al cuartel Moncada y el triunfo de la Revolución.

“LEVANTO LA VOZ CONTRA LOS CÓMPLICES Y COBARDES”

“Comienzo aclarando –explicó Rafa Ugalde, como lo conocen sus colegas- que tuve dos opciones frente a la lectura de la moción de la Asamblea Legislativa contra Cuba, pues para nadie es un secreto que su pueblo la está pasando mal por el feroz bloqueo, recrudecido desde la nazi-fascista administración Trump”.

“O guardaba silencio cómplice y cobarde -me dije- como lo están haciendo hasta ahora partidos políticos, centrales sindicales, movimientos populares, intelectuales y profesionales, en otras épocas incondicionales defensores de los pueblos y de sus causas justas.

“O levanto la voz contra los cómplices y cobardes, que, con su significativo silencio, atacan a Cuba y a los pueblos del mundo que luchan por su libertad e independencia”.

“COMIENZO DE LUCHAS Y FINAL DE DERROTISMOS”

Pero otras voces, dentro y fuera del país, responderían de inmediato al llamado a la cruzada del también abogado, experiodista del Semanario Universidad y excorresponsal de Prensa Latina en Costa Rica, respaldado por otros amigos solidarios para condenar al bloqueo estadounidense contra La Habana y rechazar la controvertida moción del 11 de julio.

“Cuba es el comienzo de muchas luchas y el final de los derrotismos” expresó pocas horas después el comunicador español Txema Sánchez, mediante otro artículo dirigido a la campaña.

“A quien nos da lo mejor sin pedir cuentas no se le aparta. A quien nos regaló una revolución cultural y la esperanza de ser libres y dignos se le respeta”, proclamó el productor de espacios televisivos para redes sociales, en un comentario dirigido a la cruzada “Abrazo a Cuba” liderada por Ugalde.

El luchador ibérico, también miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, consideró a la nación caribeña “la hermana, el faro, la guía, la verdad revolucionaria”, en su texto de apoyo a la campaña coordinada con el siempre dispuesto Movimiento de Solidaridad Amor por Cuba-Costa Rica.

Txema Sánchez comparó a la Revolución Cubana con “un camarada de lucha y trinchera al que no se le entrega. A un faro y un referente de solidaridad –puntualizó- no se le abandona. A quien abre el camino de salida no se le olvida. A quien entrega su vida y se sacrifica por la verdad de todos no se le miente”.

“A Cuba, la hermana, el faro, la guía, la verdad revolucionaria, a nuestra admirada y amada Cuba –sentenció- se le debe todo eso y mucho más”.

“Dejamos patente –añadió- nuestra admiración hacia el pueblo cubano y su Revolución, sin mediación de ninguna clase, que no sea otra que el dictado de la conciencia de los jóvenes, mujeres y hombres honrados alrededor del mundo”.

“BORRÓ CON EL CODO LO HECHO CON LA MANO”

El Congreso costarricense “borró con el codo lo hecho con la mano, al aprobar una moción contra Cuba”, escribió, por su parte, poco tiempo después, el luchador social costarricense Mario Cabrera Burgos en un mensaje remitido a la campaña.

Los gobernantes ticos –explicó- votaron contra el bloqueo en la ONU en octubre de 2024, junto a la posición unánime latino-caribeña, pero suscribieron el 11 de julio ese documento contrario a La Habana, “junto a toda la derecha que domina la Asamblea Legislativa”.

Esa posición dentro del Parlamento -escribió Cabrera- fue asumida “en claro alineamiento con la política imperialista del gobierno de Estados Unidos, al suscribir una moción que condena la forma en que el Pueblo de Cuba ejerce su derecho soberano a una democracia de tipo socialista”.

El conocido educador y combatiente popular recordó en su mensaje a la campaña “Abrazo a Cuba” el voto positivo de Costa Rica en octubre de 2024 en la trigésimo segunda votación de la Asamblea General contra el bloqueo estadounidense, con votación de 187 a 2 (Estados Unidos e Israel).

“Sin duda es relevante –expresa el texto, reenviado a Prensa Latina- el simbolismo de tales pronunciamientos de la ONU, al mostrar una voluntad global contra tal irrespeto a la soberanía de un pueblo que decidió otra vía en el ejercicio de su democracia popular. “Es de esperar –agrega- que mientras tal hegemonía global se mantenga, esa alianza anglo-sionista seguirá poniendo en evidencia la impotencia de un Sistema de la ONU ineficaz, al emitir pronunciamientos que nada cambian, ni para Cuba, ni para Palestina, ese espantoso y brutal genocidio en Gaza, tan solo por mencionar dos de los casos más publicitados”.

Según Cabrera, “una gran ventana de oportunidad está ya en marcha con la transición a un mundo multipolar, en donde las naciones demuestren la nueva fortaleza del Sur Global, mediante hechos concretos que materialicen su disposición de abrir relaciones de mutuo beneficio con el Pueblo de Cuba y su legítimo Gobierno”.

El activista social llamó a que “junto a cada resolución de la ONU contra el bloqueo, se active una masiva solidaridad internacional mediante el intercambio mutuamente beneficioso de bienes y servicios, con pleno respeto a la soberanía de un pueblo que decidió una vía socialista para su desarrollo de todo tipo”.

“NUESTRO AMOR POR CUBA REVOLUCIONARIA”

Otra posición defensora de la campaña “Abrazo a Cuba” fue la del analista político local Oscar Barrantes, quien aseguró que “el pueblo trabajador costarricense expresa su repudio al agravio contra la soberanía y autodeterminación de Cuba, confabulada en una moción calumniosa e injerencista aprobada por la Asamblea Legislativa”.

El también historiador del país centroamericano calificó al documento suscrito por el Congreso el 11 de julio de “insulto y agresión deliberada”.

Barrantes fustigó “desde la llanura social sacrificada”, la aprobación de la moción anticubana “por una mayoría de espurios diputados de varias franquicias electoreras que controlan el parlamento del país”.

El artículo elogia la cruzada procubana de Ugalde y la califica de “iniciativa hermosa, oportunidad tangible, una puerta cristalina para aportar con frescura y beligerancia nuestro amor por Cuba revolucionaria, martiana y leal al rubí eterno de la Sierra Maestra: Fidel Castro Ruz”.

Bajo el título “Algunas líneas desde la conciencia labriega costarricense en solidaridad con el heroico y culto pueblo cubano”, el analista recordó la trascendencia histórica del proyecto social de la Revolución Cubana”. Este último, según Barrantes, “es de tal magnitud y repercusión geopolítica que, desde sus inicios, las oligarquías imperialistas (“demócratas” y “republicanas”), se aprestaron a iniciar una guerra abierta y encubierta de intervención, invasiones e incursiones directas con los más sofisticados y violentos métodos de guerra irregular o asimétrica”.

“Desplegaron las más virulentas tácticas de guerra no convencional, de injerencia y guerra económica mediante un bloqueo total, genocida, un asedio sin precedentes, para prohibir a Cuba y a su Revolución, con sus avances sociales y políticos”.

La campaña “Abrazo a Cuba” convocada por Ugalde y el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Costa Rica llama a su país y al resto del mundo “a defender mediante ella al pueblo y al gobierno de la isla antillana”.

La idea, coordinada junto a responsables locales de la solidaridad con aquel país -expresó Ugalde a Prensa Latina- “consiste en que los pueblos y amigos de Cuba en todas las naciones, llámese Nicaragua, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, España, podamos expresar nuestros sentimientos contra la infamia y la mentira, vertidas en su contra”.

*Publicado originalmente en PL