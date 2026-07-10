Ruy López de Segura: primer campeón de ajedrez del mundo

Conocido como “el niño prodigio de Zafra”, municipio español de Badajoz, conservó el título durante más de 15 años en el siglo XVI. Es considerado el padre del ajedrez moderno

En el contexto del recién finalizado LIX Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca in Memorian, en el que el Gran Maestro cubano Dylan Berdayes se coronó campeón y revalidó su título anterior, BOHEMIA les ofrece la biografía de un trebejista poco conocido por el gran público, pero muy importante para la historia del juego ciencia: el español Ruy López de Segura, el primero en alzarse con la corona mundial de ajedrez.

Aunque de forma oficial el primer campeonato con un reglamento moderno se celebró en 1886 con Wilhelm Steinitz como triunfador, López de Segura se considera el primer campeón del mundo.

Ruy López fue un clérigo presbítero que dominó por completo el tablero y venció consecutivamente a los mejores jugadores de su país e Italia. Su tratado Libro de la invención liberal y arte del juego de ajedrez publicado en 1561, fue uno de los primeros textos de esa materia en Europa.

Campeón y teórico

Nació en 1530 en Zafra, provincia de Badajoz, región autónoma de Extremadura; por su notable inteligencia fue una figura muy importante en la corte del rey Felipe II.

El trebejista español (a la derecha) jugando en Italia. /palaciodepioneros.cu

En 1560 viajó a Roma, donde derrotó de forma inapelable a las grandes figuras italianas del momento, incluyendo al considerado mejor tablero de ese país, Giovanni Leonardo da Cutri, apodado “Il Puttino”.

Ruy López no solo jugaba, sino además cimentó las bases científicas del juego con su célebre obra anteriormente citada.

Popularizó la secuencia 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5, la cual se sigue llamando Apertura Ruy López o Española, y es una de las estrategias más utilizadas a nivel global. Análisis modernos estiman que su nivel de juego equivalía a un 2400 ELO actual, digno de un Gran Maestro. Su legado teórico transformó el ajedrez medieval en una disciplina más avanzada.

El zafrense, tras sus éxitos en Europa, se trasladó el 12 de octubre de 1570 a Perú, lugar donde falleció alrededor del año 1590.

En la actualidad, el pueblo natal de Ruy López, con cerca de 17 000 habitantes, es la capital del sur de Extremadura. Ciudad industrial y de servicios en una zona tradicionalmente agro–ganadera, llama la atenciónpor su indudable apariencia urbana en un entorno tan rural.

Localidad de Zafra, provincia de Badajoz, región autónoma de Extremadura. /tripadvisor.es

Plaza grande de Zafra. /tripadvisor.es

Partida histórica

Blancas: Ruy López

Negras: Leonardo il Puttino. Madrid, 1575