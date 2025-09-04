Se consolidan nuestros lazos

El desarrollo chino beneficia al mundo, muy especialmente a sus socios, entre ellos Cuba

Los conceptos de “desarrollo común” y “prosperidad compartida” no solo se mueven en los corredores académicos chinos; también, y sobre todo, impregnan la política nacional del gigante asiático, así como los vínculos con el exterior.

Cuba y China rubricaron 11 documentos de cooperación, en el marco de la visita oficial del presidente Miguel Díaz-Canel. / prensa-latina.cu

Del auge de la socialista República Popular China (RPCH), la humanidad puede servirse para progresar. Veamos algunos datos: Durante más de 25 años ha mantenido una tasa anual de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de aproximadamente 10 por ciento, lo cual la convierte en una potencia económica mundial; tiene un crecimiento exponencial sostenido en infraestructura, Inteligencia Artificial y reducción de la pobreza; cada día suma más socios comerciales a través de la Franja y la Ruta de la Seda. Mucho se pudiera añadir, pero creemos que es suficiente.

Para nuestra tierra bloqueada desde los flancos políticos de sucesivos gobiernos estadounidenses (un imperio ahora en franca decadencia y, en consonancia, más belicoso), los 65 años de nexos fluidos con Beijing significan un logro de la amistad. Ejemplifiquemos: el 4 de septiembre de 2025, Cuba y China rubricaron 11 documentos de cooperación, en el contexto de la visita oficial del presidente Miguel Díaz-Canel.

Una nota de Prensa Latina informa sobre acuerdos vinculados a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, consultas políticas, cooperación práctica, intercambios culturales y en la Iniciativa para la Seguridad Global. También se firmaron compromisos de cooperación agrícola, territorial, Inteligencia Artificial, medicina tradicional china, infraestructura; y otros relacionados con la prensa, el cine y la televisión.

Al ser recibido por su homólogo chino, Xi Jinping, Díaz-Canel alabó las contribuciones de China al mundo, su defensa del multilateralismo y la gobernanza global, subrayando los logros de la RPCH y el legado histórico de su proceso revolucionario. Esto último, en apreciación de esta comentarista, se evidenció en el desfile militar en homenaje al aniversario 80 de la victoria contra el fascismo japonés en la nefasta Segunda Guerra Mundial, epopeya que significó alivio a las tropas soviéticas en su cruzada contra el nazismo alemán en el Frente Oriental. Dada su importancia, Xi Jinping agradeció al presidente cubano su presencia en dicha actividad, muestra del músculo defensivo chino, el de una nación pacífica, aunque “sin dormirse en los laureles”… en los triunfos.

Por otra parte, ambos “recordaron que Cuba fue el primer país de América Latina y el Caribe en establecer relaciones diplomáticas con la nueva China, lo cual allanó el camino para unos nexos cada vez más profundos y de gran confianza política mutua”, destaca PL.

Asimismo, la fuente periodística da cuenta de la trasmisión del saludo del general de Ejército Raúl Castro; una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes del Pueblo Chino, ubicado en la Plaza de Tiananmen como tributo a los mártires del país; y las expresiones de Díaz-Canel en respaldo a la iniciativa china referida a una Gobernanza Global, propuesta reciente de Xi durante la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS); así como una reunión con Li Xi, del Comité Permanente del Buró Político del CC del Partido Comunista de China y secretario de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria. Acciones que evidencian la consolidación de nuestros lazos.