Sentimientos y arte que hermanan pueblos

Celebran en La Habana aniversario 25 del hermanamiento con la ciudad rusa de San Petersburgo

La energía vibrante de bailes, voces que enamoran, música y canciones adoradas por sucesivas generaciones, se unieron en el Salón 1930, del capitalino Hotel Nacional de Cuba, en ceremonia política y cultural con motivo del aniversario 25 del hermanamiento entre San Petersburgo y La Habana.

El gobernador de la majestuosa ciudad rusa, Alexander Dimitrievich Beglov y el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, coincidieron en calificar de fraternos, sólidos e históricos los lazos entre ambas partes.

Estuvieron presentes el general de cuerpo de ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores, Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital, Víctor V. Koronelli, embajador de Rusia en Cuba y representantes de organismos e instituciones.

Representantes de ambas partes se refirieron al interés de estrechar las relaciones bilaterales.

Beglov, quien por segundo año consecutivo está en la mayor de las Antillas, recorrió antes las provincias de Matanzas y Santiago de Cuba. En esta última fue portador de mensajes de aliento en momentos de recuperación del oriente del país, luego del azote del huracán Melissa.

Durante intercambios con autoridades locales analizaron áreas específicas de colaboración en relación con el turismo, cultura, educación y las ciencias, entre otras.

En la ceremonia, en La Habana, el gobernador, recordó las visitas realizadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en 1963, a la entonces Leningrado y recientemente por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, momentos cuando fueron recibidos con gran cariño, como héroes nacionales y grandes revolucionarios.

Expuso cómo la delegación encabezada por él llegó con el fin de seguir fortaleciendo vínculos entre ambos pueblos, ciudades y gobiernos.

Opinó que en el mundo Cuba es conocida con una sola palabra “libertad” y por ella y la independencia lucharon muchas generaciones.

“El símbolo de una mujer rompiendo cadenas es también emblema de toda la parte progresista de la humanidad que lucha por su liberación”, apuntó.

Recordó los tiempos complejos en los cuales ha gobernado Díaz-Canel, caracterizados por catástrofes naturales, incendios; sin embargo, ha sabido unir a toda la sociedad, al Partido y la ciudadanía alrededor de esa idea de la libertad. Aseguró estar convencido de que seguiremos enfrentando dificultades y venciendo.

“Hoy Rusia también afronta sanciones, no es algo nuevo, hemos vivido años bajo diferentes medidas, pero los líderes de nuestras naciones, Díaz-Canel y Putin, siempre nos dan ejemplo de cómo es importante vivir, luchar, trabajar y sobre todo, triunfar”, dijo.

Más adelante se refirió con respeto y admiración a las acciones desarrolladas para enfrentar el reciente huracán Melissa y el esfuerzo al evacuar a cerca de 750 000 personas, muestra de una labor coordinada y organizada de los directivos y el pueblo.

Al referirse a los planes conjuntos pidió concretarlos y de manera enfática se refirió a la necesidad de educar a una generación de relevo, digna continuadora de sus antepasados, capaz de consolidar el futuro, por lo cual debemos protegerlos de los intentos desde el exterior de influir sobre sus conciencias.

Deseó a los cubanos prosperidad, firmeza, valentía, coraje y principalmente unidad y consolidación de sus proyectos.

El espectáculo mezcló temas cubanos y rusos.

El vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, manifestó el simbolismo de realizar este encuentro en fecha similar a cuando en 2022 fue develada en Moscú la estatua de Fidel Castro Ruz.

Rememoró la importante parte de la historia vinculada con la antigua Leningrado, hoy San Petersburgo, en las luchas contra el fascismo, además de expresar deseos de estrechar lazos y aprovechar oportunidades identificadas en la biotecnología, electricidad, inteligencia artificial y sistemas automatizados, entre otras.

Calificó las relaciones con las provincias como ejemplares, agradeció la sensibilidad mostrada ante el azote del huracán Melissa y la presencia de una numerosa delegación, al iniciar la edición 41 de la Feria Internacional de La Habana, en la cual invitó a participar de forma activa, con el fin de fortalecer vínculos en diversas áreas y trasformar situaciones provocadas por el duro bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

En la ceremonia en el Hotel Nacional el embajador de Rusia en Cuba Víctor V. Koronelli se refirió en iguales términos a la consolidación de los lazos, las amplias perspectivas en disímiles campos y celebró el aniversario 25 del hermanamiento de La Habana con San Petersburgo.

Artistas notorios de esa ciudad, agrupaciones musicales y coreográficas, actuaron para los presentes, entre ellos el conjunto BIS-KVIT, poseedor del título “Embajador de la cultura rusa en el mundo”, el Artista Emérito Grigori Chernetsov, las solistas Iraida Nikolaeva, Valentina Dolguina y las agrupaciones Estatal de Danza Bárinya y el Conjuto Cosaco Atamán.

Conjuntos de danza mostraron virtuosismo en bailes tradicionales.

Los colores azul, blanco y rojo de la bandera de Rusia, levantaron vuelo en trajes tradicionales, como alas de paz y hermandad.