Siempre por la felicidad del pueblo

Centrada en el bienestar de las personas, China perfila, desde 2026, sus planes de futuro inmediato donde el mundo también gana. El embajador Hua Xin explica puntos clave

Con plena concurrencia de los comunistas chinos recientemente se desenvolvió una magna reunión conocida como las “Dos Sesiones”, la cual, vox populi, decide la vida de esa nación en cinco años, y de hecho lo hace, pues esta de 2026 evaluó el XV Plan Quinquenal hasta 2030.

El embajador Hua Xin recalcó que su gobierno “promueve firmemente una apertura de alto nivel y comparte las oportunidades con todos los países del mundo.” / Yasset Llerena

En una práctica habitual ya en La Habana, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Cuba, Hua Xin, convocó a la prensa nacional y extranjera acreditada en la Isla para comentar y puntualizar algunos aspectos destacados del mentado evento. Bohemia les traslada algunos de esos puntos.

Las palabras del diplomático comenzaron colocando en primer lugar la relevancia de la reunión comunista: “Las Dos Sesiones no solo constituyen un evento de gran importancia en la vida política de China, sino que también representan una ventana crucial para que el mundo observe la dirección del desarrollo chino.”

También indicó éxitos pasados a pesar de los obstáculos: “Se ha culminado con éxito el XIV Plan Quinquenal. Durante los últimos cinco años, bajo el firme liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, China ha sabido hacer frente a desafíos extraordinarios, como la pandemia global, logrando cumplir satisfactoriamente los objetivos y tareas establecidos, e impulsando nuevos y sólidos avances en la modernización al estilo chino”.

Ante los presentes Hua Xin mostró igual optimismo al de sus camaradas cuando expresó que “los próximos cinco años serán un período fundamental para consolidar las bases y desplegar todos los esfuerzos necesarios para lograr básicamente la modernización socialista de China. La Cuarta Sesión Plenaria del XX Comité Central del PCCh trazó el plan maestro, y las “Dos Sesiones han aprobado el Documento Guía del XV Plan Quinquenal, definiendo los principales objetivos, indicadores y tareas estratégicas de gran importancia.”

Palabras clave

En una metodología rigurosa, muy al estilo de todo cuánto hace ese hermano país, el embajador chino en la mayor de las Antillas adentró a la prensa en los principales tópicos del foro, utilizando ciertas definiciones, o grupo de palabras clave. Estas son: “Reforma” e “Innovación”, “Bienestar Social” y “Calidez Humana”, “Verde” y “Hermoso”, “Confianza” y “Apertura”.

En las “Dos Sesiones” se hizo “hincapié en promover la prosperidad común de todo el pueblo”. / elheraldodesaltillo.mx

Aunque todas son vitales para el desenvolvimiento presente y futuro del gigante asiático, esta reportera abordará tan solo una, la de “Reforma e Innovación”. Sobre ello, Hua Xin dijo: “Son términos recurrentes tanto en el Informe de Gobierno como en el XV Plan Quinquenal, y constituyen el motor central para lograr un desarrollo de alta calidad y continuar avanzando en la modernización al estilo chino. China seguirá teniendo como objetivo construir un sistema económico de mercado socialista de alto nivel, edificar un gran mercado unificado nacional y desarrollar un sistema industrial moderno con las industrias manufactureras avanzadas como columna vertebral.

“China acelerará su independencia y autosuperación de alto nivel, reforzando integralmente su capacidad de innovación autónoma, promoviendo la integración entre la innovación científica y tecnológica y la industria, y generando constantemente fuerzas productivas de nueva calidad. Al mismo tiempo que perfeccionamos el sistema de movilización nacional, seguiremos fortaleciendo la posición protagonista de las empresas en la innovación científica y tecnológica, impulsando de manera integrada el desarrollo de la educación, la ciencia y tecnología y el talento, para mejorar la capacidad de innovación sistémica.”

Asimismo, en lo referido a “Reforma” e “Innovación”, se hace una puntualización favorable al entendimiento de ese ideal, puesto que se acelerará “la construcción de la “China Digital”, fomentando y fortaleciendo las industrias emergentes y las del futuro, profundizando y expandiendo la aplicación de la “inteligencia artificial+”, y creando nuevas formas de la economía inteligente. En la China de hoy, desde la “inteligencia encarnada” hasta las “interfaces cerebro-computadora”, desde la “tecnología cuántica” hasta el “6G”, escenarios que antes solo veíamos en películas de ciencia ficción, se han convertido ya en realidad. Como bien dijera el representante en Cuba de la República Popular China, “la esencia del socialismo es garantizar que el pueblo tenga una vida mejor.” Y en ese empeño, la nación asiática contagia y arrastra a los amigos, y, en general, al orbe entero. Por eso desde acá deseamos un exitoso XV Plan Quinquenal.