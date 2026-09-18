Trazos para la Historia

BOHEMIA, en sus 118 años de existencia, ha acogido en sus páginas a los más importantes creadores del humor gráfico político, quienes han abordado como tema recurrente al Comandante en Jefe por su innegable relevancia en la vida nacional

Por. / Abel Molina Macías*

El humor siempre ha sido un elemento insoslayable en la idiosincrasia del pueblo cubano, le permite relajar sus tensiones, hacer catarsis y, además, entretenerse. Sea cual fuere su naturaleza, ningún tema escapa de su abordaje a lo largo de la historia y como parte integrante de la cultura nacional.

Una de sus modalidades, que cuenta con adeptos de todas las edades, nivel de enseñanza y cultural, lo constituye el “humor gráfico”, expresión generalmente utilizada para referirse al dibujo humorístico que, en sus diferentes variantes, se difunde a través de publicaciones periódicas impresas o en formato digital.

Curiosamente, del maestro por excelencia de la caricatura personal solo se ha encontrado “la realizada en vísperas de la visita oficial de Fidel a los Estados Unidos (Edición del 19 de abril de 1959, sección En Cuba). / Juan David Posada «David»

Entre sus expresiones destaca la caricatura política por su gran valor historiográfico, pues permite conocer y estudiar los acontecimientos, agrupaciones y personalidades en cada momento de la historia nacional; abarca todos los movimientos, independiente de filiación ideológica, y siempre en las páginas de boletines, periódicos y revistas.

Luego de una amplia búsqueda informativa en Humor Gráfico, Periodismo y Artes Plásticas se pudo comprobar que las obras de humor gráfico relacionadas con Fidel Castro Ruz, publicadas en la revista BOHEMIA, no han sido objeto de estudios métricos, lamentable error si tenemos en cuenta la valía de estos documentos como fuentes de información para especialistas y estudiosos del saber humano.

Publicada en la edición 14, 5 de abril de 1959, sección El Humorismo y la Revolución. / José Cruz Montaño «Pecruz» Publicada en la edición de 12 de junio de 1960, sección Humorismo y Revolución. / Silvio Fontanillas «Silvio»

Por estas razones, y en ocasión del centenario del natalicio del Comandante en Jefe en este 2026, está en marcha un proyecto investigativo el cual se propone determinar las características de las obras aparecidas entre los años 1959-1963.

Se consultaron los 261 números digitales de BOHEMIAde los años escogidos para extraer las obras de humor gráfico publicadas. Al mismo tiempo se han realizado búsquedas de información en diversas fuentes, con el objetivo de recabar datos sobre autores, eventos y otros temas asociados a las obras de interés del estudio.

Para esta edición extraordinaria con motivo del centenario de Fidel Castro presentamos algunas de las obras publicadas por la revista en el período mencionado.

Respuesta al gesto ofensivo de un policía hacia Fidel (ver foto de arriba) durante su participación en la Asamblea General de la ONU, septiembre de 1960. (Edición del 2 de octubre de 1960, sección La Semana en Caricaturas). / René de la Nuez «Nuez»

*Especialista del Centro de Documentación de la revista BOHEMIA.