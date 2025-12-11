Un bello regalo para las abuelas

¡Bienvenidos a nuestra sección de Filatelia! Aquí, los amantes de los sellos encontrarán un apasionante mundo de historia y arte en miniatura

Por. / Juan Hernández Machado

Nadie niega que la misión esencial del sello postal sea franqueo de la correspondencia a enviar. Sin embargo, qué placer sentimos cuando esa pieza es también una obra de arte que cala profundo en nuestra sensibilidad.

Ese es el caso de la emisión del correo español con fecha 21 de octubre de 2024 en la serie Ocio y Aficiones, que consta de un sello y una tarjeta prepagada.

El sello, impreso en offset, estucado, engomado y fosforescente, tiene un valor facial de 3 euros. Se hicieron 115 ejemplares. De la tarjeta se concibieron 4 500 ejemplares.

¿Y dónde está el detalle que hace especial esta emisión?

La misma se dedica a la técnica de tejido a mano crochet, una de las aficiones de muchas de las abuelas en su juventud. Ellas han producido piezas de valor artístico y hasta sentimental y pueden encontrarse en cualquiera de nuestras casas.

La tarjeta nos muestra a la abuela y a la nieta haciendo sus respectivos tejidos, además de bolas de hilos de diferentes colores y siete de los puntos que se crean en este tipo de tejido.

Ahora llegó a nuestras manos esta belleza y nos motiva a felicitar a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de España por esta ingeniosa iniciativa.