Un futuro energético más rentable y limpio: los paneles solares

El Estado cubano se esfuerza por lograr la menor dependencia posible del combustible fósil de importación; con ese objetivo se impulsa un plan que contempla la utilización de los paneles solares en todo el territorio

Por Ernesto Fernández Domínguez

Las llamadas energías alternativas son, sin duda, las que iluminarán el futuro del planeta. Esto se debe a dos motivos fundamentales: primero, al agotamiento paulatino de los combustibles fósiles, y segundo, porque son agresivos al medioambiente.

Existen varios tipos de esta energía:

Eólica: utiliza el viento para hacer girar turbinas generadoras de electricidad.

Nuclear: convierte la fisión de los átomos en energía eléctrica.

Mareomotriz: con la fuerza de las mareas se impulsan motores eléctricos bajo el agua.

Geotérmica: el vapor disperso en la atmósfera es capturado por las centrales de este tipo y hacen mover las aspas de turbinas.

Hidráulica: se considera la energía generada naturalmente más eficiente. Sin embargo, se necesitan fuertes caudales de agua o presas muy grandes.

Un país como el nuestro, donde el sol se muestra intenso durante casi todo el año, la mejor opción sustitutiva de los combustibles fósiles es la “captura” de la energía solar mediante paneles.

El Sol: fuente de energía segura

Parque fotovoltaico en La Sierpe, Sancti Spíritus. /unionelectrica.cu

El astro rey es un enorme reactor que expulsa hacia la Tierra un equivalente a 1 367 watts de potencia por metro cuadrado y su potencia se calcula en 7 000 veces mayor a la producida en todo el mundo.

Un panel solar, digamos, de medio kilowatt, puede alimentar luces domésticas, una TV, una laptop, cargar celulares o hasta hacer funcionar una nevera pequeña. Por supuesto, se debe incluir otros complementos como un controlador de carga, un inversor y una batería.

Cómo funciona un panel solar

Componentes de un panel solar. /citsolar.mx

Los dispositivos fotovoltaicos convierten la luz en electricidad. Por lo general son de silicona; cuando los rayos solares o un resplandor intenso llegan a sus celdas, libera los electrones de sus átomos. Cuanta más luz solar incida en las celdas, mayor será la energía generada.

Las celdas están compuestas de silicona de dos clases:

Silicona N, o impura, se usa en la creación de la parte negativa del circuito.

Silicona P con impurezas de boro para generar la parte positiva.

También están cubiertas de una capa antireflectante, la cual asegura que la luz solar no se disperse y sea absorbida por la celda fotovoltaica.

Países a la cabeza de la tecnología “limpia”

China, como en tantos otros rubros económicos y tecnológicos, se lleva el primer título. El gigante asiático tiene ahora mismo hasta 488 gigavatios de proyectos eólicos y solares de gran escala; en otras palabras, la mitad del total mundial.

Según el sitio energías-renovables.com, los parques eólico y solar chinos, combinados, alcanzaron una potencia de más de 1 600 gigavatios en 2025, el triple de cualquiera de sus dos más inmediatos seguidores.

El mismo sitio web indica: China trabaja ahora mismo con el objetivo de alcanzar una potencia de 1.5 teras, equivalente a la energía total de los seis países que la siguen juntos: Brasil, Australia, India, Estados Unidos, España y Filipinas.

Planes nacionales para la independencia energética

Parque solar La Sabana, Bayamo. /cubadebate.cu

En el periódico Granma del 12 de febrero de este año aparece un trabajo dedicado a resaltar los beneficios de la utilización de los paneles solares en instituciones del municipio de Los Palacios, Pinar del Río, donde puede transcurrir 12 horas sin fluido eléctrico y además se atiende a un público ávido de servicio.

Con la corriente eléctrica generada por celdas fotovoltaicas pudieron funcionar cuatro oficinas bancarias y realizar todos los trámites requeridos de forma adecuada. Este es solo un ejemplo.

En Sancti Spíritus, el periódico Escambray de este 11 de febrero reporta la instalación de 112 módulos de esa clase.

La idea de cubrir, de manera paulatina, las crecientes demandas energéticas de la población con energía “limpia y rentable” no es de última hora dictada por el actual déficit de combustible.

Hasta el año 2028 nuestro país proyecta instalar parques solares que tendrán la capacidad de generar 2 000 megawatts (MW) de potencia de acuerdo con lo expresado por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, a la prensaen marzo del 2024. Esa operación, añadió, significará dejar de importar 750 000 toneladas de combustible fósil.

Por su parte, el director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica, ingeniero Félix Estrada Rodríguez, informó este 11 de febrero que Cuba generó ese día 900 MW durante un segmento del mediodía gracias a la energía fotovoltaica.

Celda fotovoltaica en una vivienda. /socorchile.com

Este logro, añadió, se produce tras la instalación de más de 1 000 MW de este tipo de energía durante 2025.

En reiteradas ocasiones, el presidente Miguel Díaz-Canel ha subrayado la importancia de avanzar hacia fuentes de energía renovables para reforzar la soberanía energética de Cuba.

En resumen, en estos momentos de aguda crisis energética el Estado cubano se ha enfocado en buscar independencia de las importaciones de combustibles de la forma siguiente: consumir el crudo y el gas nacional, y complementar ese esfuerzo con el empleo de energías renovables.