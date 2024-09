Un otoño otro en La Habana

Artistas populares chinos trajeron a Cuba hermosos cantos y malabares fantásticos. Ahora las dos naciones están más cerca espiritualmente

¿Otoño, cuál otoño?, dirá cualquier cubano si lo invitan a un espectáculo en saludo a esa estación, porque, ya se sabe, aquí siempre es verano. Estar abierto a otras experiencias, sin embargo, permite conocer diferentes costumbres o un arte soberbio, enigmático…

Para el llamado gigante asiático las fiestas adquieren una connotación simbólica un tanto distinta a las habituales nuestras. Allá lejos siempre se veneran muchas cosas. En el caso del Festival del Medio Otoño, se le dedica a la luna, dada su importancia para las cosechas, pero, además, por las variadas leyendas alrededor del astro más cantado en el mundo entero. Contrariamente a la afirmación occidental sobre esa estación del año como etapa decadente, en China se le agasaja con la familia reunida, que consagra votos de unidad, prosperidad, alegría.

Yang Fei requirió muchos años de entrenamiento para cantar mientras sostiene un candelabro con tres velas encendidas. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Sí, la risa, el baile, los trajes coloridos y la buena mesa son consustanciales a esta festividad, la cual en 2024 tendrá lugar a partir del 15 de septiembre. En latín (y derivada del etrusco) la palabra autumnus significallegada de la plenitud. Precisamente una pizca de ese esplendor fue lo que apreció el público asistente al Teatro Nacional. La gala “Canciones de la Ruta de la Seda” contó con el auspicio de la Embajada de China, la Federación de Círculos Literarios y Artísticos de China, la Asociación de Quyi de la nación asiática, el gobierno provincial de La Habana y el Instituto Confucio de la UH.

Variados números asombraron y cautivaron a un grupo de personas ante algunas estampas de cultura tan milenaria y prestigiosa. Los desempeños de los jóvenes Zhang Chunfeng y Wang Chao nos levantaron de los asientos. Sin aliento nos dejó la destreza con la que manejaron pañuelos rojos de hasta tres metros, transferidos desde las manos a la espalda, a velocidad desconcertante, medida a ritmo de aplausos y “¡Oh!”.

Tampoco escapó de nuestra sorpresa el número de Tambor grande con farolillos, llevado a cabo por Yang Fei, actriz primerísima del Grupo de Artes Populares de Bejing. Ella interpretó “Bendiciones auspiciosas” con un candelabro en su boca. La maestría se demuestra cuando las tres velas encendidas no se apagan mientras se canta fluidamente. Al mismo tiempo, se toca un tambor típico. Como me expresó otro espectador: “Eso solo lo logran los chinos”. No pudo decir una frase más acertada, pues, ciertamente, en China todo es a lo grande, incluso el otoño.