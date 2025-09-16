Un poco para todos: Sobre ejercicios de salud y buen humor

“Un poco para todos”, una sección dedicada a explorar el fascinante mundo de la salud, donde compartimos reflexiones, curiosidades y consejos prácticos que pueden enriquecer tu bienestar diario. Aquí nos proponemos desmitificar temas de salud, ofrecer información asequible y fomentar un espacio de aprendizaje y reflexión

CUIDADO CON TU ESPALDA

La espalda es el pilar de sujeción de todo el cuerpo y sin embargo no se le presta la atención que merece, ni como arma de belleza, ni por su importancia orgánica.

Es misteriosa, llamativa y anatómicamente juega un papel fundamental. Empezando por la nuca, importante en la seducción; se extiende musculosa en los hombros y acaba en un juego de curvas en las caderas.

En ella suelen ser muy frecuentes las impurezas, los cúmulos de grasa infectados y los puntos negros. La limpieza y la hidratación son claves a la hora de mantener la espalda lisa y suave. La exfoliación es esencial. Si se realiza en un centro de belleza se completa con un cepillado mecánico y un baño de vapor-ozono de manera que permita la extracción de los puntos negros. Luego, con productos hidratantes, se aplica un masaje tonificador de la piel y los músculos.

Una piel espectacular no sirve de nada en un dorso deformado por malas posturas o flacidez. La natación lo mantendrá en buena forma mientras la gimnasia con aparatos y estiramientos lo corregirá de las malas posturas. Para dar flexibilidad y tono muscular te indicamos unos ejercicios que se pueden hacer en la casa de una forma muy sencilla:

–Siéntate sobre los talones con las manos sobre las rodillas, alarga la nuca y desplaza lentamente las manos al suelo sin doblar la espalda. Repite al menos tres veces.

–Siéntate frente a una pared con las piernas flexionadas e intenta apoyar la región lumbar y la nuca en el muro, deslizando en movimientos ascendente y descendente la nuca.

–Sentada en una silla sin respaldo estira los brazos teniendo cogido un palo por los extremos. Luego flexiona los brazos por detrás de la espalda hasta la altura de los hombros.

–Tumbada, estira la espalda lentamente todo lo posible con los brazos hacia atrás.

–Tumbada, descansa los riñones en el suelo con las piernas flexionadas. En la espiración mete el vientre y en la inspiración sácalo curvando la zona lumbar.

Buenos consejos: No es bueno estar demasiado tiempo sentado. Usa un colchón duro para dormir y no lo hagas nunca boca abajo. Debes dormir de costado con piernas flexionadas o boca arriba. La almohada ha de ser fina. Camina con los hombros echados hacia atrás, espalda recta, abdomen apretado y cabeza y músculos rectos. La espalda soporta el peso del cuerpo, y puede reflejar las tensiones y estrés de la vida diaria.

TU MEJOR JUEZ

Los diplomas, las medallas o el reconocimiento externo son importantes, pero lo que verdaderamente vale es la satisfacción interior de que estás haciendo las cosas bien, con tu conciencia en paz de que te estás esforzando para brindar lo mejor de ti. Los únicos aplausos valederos son los de tu propia conciencia.

Cualquier pensamiento, acción o palabra negativa utilizada con las personas a tu alrededor solo te generarán respuestas negativas que se volverán, aumentadas, contra ti mismo. Si generas energías negativas, por rabia, frustración, resentimientos, impaciencia o intolerancia, tú serás la primera víctima de tal negativismo. No lo olvides nunca.

Confía más en ti mismo. Tienes en tu interior increíbles y maravillosas capacidades para poder crecer y realizarte como persona. No necesitas parecerte ni imitar a nadie; confía más en tu intuición, interiorízate y escucha la voz de tu conciencia. En tu interior puedes encontrar muchas de las respuestas que necesitas.

RÍASE

*–¿Papá, qué es la telepatía?

–Pues, cuando dos personas piensan la misma cosa a la vez.

–¿Como tú y mamá?

–No, hijo, eso sería casualidad.

*–¿Mamá, es verdad que nosotros descendemos de los monos?

–No sé mi amor, tu papá nunca me quiso presentar a su familia.

*Una señora de unos 50 años de edad que visitaba una exposición de pintura contemplaba cada cuadro con admiración, hasta que al llegar a uno de ellos preguntó indignada:

–¿Y a esto le llaman arte?

Y le contesta un edecán del lugar.

–No señora, a eso le llaman espejo.