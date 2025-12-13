Un poco para todos: Virtudes para ser feliz

“Un poco para todos”, una sección dedicada a explorar el fascinante mundo de la salud, donde compartimos reflexiones, curiosidades y consejos prácticos que pueden enriquecer tu bienestar diario. Aquí nos proponemos desmitificar temas de salud, ofrecer información asequible y fomentar un espacio de aprendizaje y reflexión

Adaptabilidad

Comprende la naturaleza de las personas con quienes estás en contacto; ajusta tu modo de ser y tu conducta a ellos. Reacciona siempre de modo armonioso.

Humildad

Respeta a todos. No eleves el tono de voz delante de personas mayores. No consideres a nadie inferior a ti.

Integridad

Desarrolla una personalidad íntegra. Recoge todos los cabos sueltos de tu carácter. Hazte un individuo de elevados principios morales. Lleva una vida recta. Todos confiarán en ti.

Nobleza

Huye de las bajezas de la mente como del veneno. Aprecia las buenas cualidades de otros.

Magnanimidad

Considera todas las cosas con mente abierta. Ignora los defectos de otros. Sé noble y abierto en cuanto hagas. Evita las charlas inútiles y el chisme. No dejes que tu mente permanezca en cosas pequeñas.

Solidaridad

Da, da y da. Irradia tus pensamientos de amor y de buena voluntad. Comparte lo que tienes con todos. Utiliza los bienes materiales, el conocimiento y la sabiduría espiritual que poseas como un don para que lo distribuyas entre todos.

Generosidad

Sé liberal cuando des. Ten un corazón amplio. No seas miserable. Deléitate con las alegrías de otros y en hacer felices a los demás. La generosidad es una virtud, es la culminación de la magnanimidad y la nobleza.

Pureza

Sé puro de corazón. Elimina la cólera, la avaricia y otras malas cualidades. Piensa en el bienestar de todos. Nunca pronuncies palabras vulgares o groseras. Observa las normas de higiene física, mental, moral y espiritual.

¿QUÉ ES LO QUE LA TIERRA VALE PARA TI?

La Tierra vale un pequeño esfuerzo extra diario.

¿Sabías que en Estados Unidos arrojan cerca de 200 millones de toneladas de basura cada día? El hombre promedio norteamericano genera cerca de 10 kg de basura a diario. Es aproximadamente 3 650 kg por persona al año.

Los habitantes de ese mismo país tiran botellas y envases de vidrio cada dos semanas en cantidad suficiente para haber llenado las extintas torres del World Trade Center.

Los humanos tiramos a la basura cada tres meses la suficiente cantidad de aluminio que podría reconstruir entera la flota mundial de aviones. El reciclado del aluminio usa solamente el cinco por ciento de la energía necesaria en fabricarlo originalmente.

Cuando reciclas una botella de vidrio, estás ahorrando la energía que se usa para encender un foco de 100 watts durante cuatro horas.

¿Cuánto tiempo piensas que estas cosas tardarán en degradarse?

Bueno, el estaño necesita cerca de 100 años. El aluminio 500 años y el vidrio un millón de años.

En naciones altamente desarrolladas cada individuo usa un promedio de 250 kg de papel por año. Si esto es reciclado, estará salvando 416 árboles de gran tamaño.

Si se recicla una tonelada de periódicos se ahorran 3 m3 de papel de escritorio y se salvan de 13 a 17 árboles.

Una pila de diarios de un metro de altura, reciclada, salva un hermoso árbol todo verde de 10 metros de altura.

Si en nuestro pequeño país cada uno de nosotros hace su parte en el reciclado podemos hacer una gran diferencia. La Tierra debe existir para nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Está en nuestras manos intentarlo. AHORA MISMO.

Demuestra que la Tierra tiene un gran valor para ti. Inténtalo por amor a tus hijos, o mejor, por amor a ti mismo.