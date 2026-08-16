Versos sin fronteras

Jornada poética en el Centro Dulce María Loynaz

Si bien no podían faltar las propuestas de Sur Editores en la actual cita literaria habanera, esta vez su encuentro con los públicos fue menos extenso, pues, como explica el escritor, editor y promotor Karel Leyva, a inicios de año tuvieron dos eventos de significativo calibre: “Días de Cubapoesía, en febrero, con más de 10 países participantes, y el Festival Internacional de Poesía de La Habana, dedicado precisamente a Fidel y a los autores rusos”.

Además de mostrar libros, la Feria permite intercambiar criterios con los colegas y hallar autores para futuras entregas, expresa Karel Leyva. /Leyva Benítez

Sobre lo acontecido ahora, puntualiza que el 12 de agosto realizaron su actividad principal en el Centro Cultural Dulce María Loynaz (una de las subsedes de FILH 2026). La jornada inició con apreciaciones sobre libros pertenecientes a la Colección Sur. Entre ellos descuella Cantar de Alejandro.

El volumen, en homenaje al líder cubano Fidel Castro Ruz, ya cuenta con tres ediciones. /cubadebate.cu

El título se inspira en “un texto escrito, con igual nombre, por Hildebrando Pérez Grande –relevante poeta peruano, Premio Casa de las Américas–, que alude al pseudónimo de lucha de Fidel. Ya habíamos preparado una edición por el cumpleaños 85 del Comandante, la ampliamos y reeditamos en ocasión de cumplirse los 90 años y la reimprimimos por el centenario”.

–¿Cuál es su contenido?

–Una referencia a Fidel, hecha por García Márquez, y poemas de 25 autores, de casi toda la América. Incluye, por ejemplo, versos de Juan Gelman, de Pablo Neruda, de los cubanos Carilda Oliver Labra, Riverón, Nancy Morejón, Miguel Barnet, Alex Pausides, Virgilio López Lemus; asimismo, el texto que el Che escribiera antes de la salida del yate Granma para Cuba.

–¿Qué hallarán los lectores en el resto de los volúmenes?

–Presentamos un conjunto de libros digitales, además de alguna pequeña impresión, hecha con gran esfuerzo, de obras de escritores rusos, pues la Feria está dedicada a su país. Ahí encontrarán los poemas de Anna Ajmátova; El viento de la mañana, de Evgueni Evtushenko; Quince poetas rusos, edición bilingüe a cargo de Verónica Spaskaya y el cubano Omar Pérez; los versos de Pavel Grushko, uno de los creadores y traductores vivos más importantes de Rusia hoy.

“También La nube en pantalones, de Vladimir Maiakovski, y su Poesía de crítica social. Este segundo volumen, editado originalmente hace más de un siglo, no se había publicado en Cuba; decidimos ofrecerlo en formato ebook y esperamos poder imprimirlo en el futuro.

“A ese bloque de presentaciones se sumó el de textos de quienes trabajamos en Sur Editores; no proceden de nuestra colección, han sido publicados por otras editoriales. Y hubo lecturas de poemas”.

Editado originalmente hace más de un siglo, se publica ahora en Cuba en formato ebook. /granma.cu

–El que FILH 2026 se haga contra viento y marea, en tan difíciles condiciones, ha sido una decisión controversial. ¿Cuál es su criterio?

–Todos los eventos culturales en estos momentos son necesarios, aunque hacer la Feria ha significado un reto. Habría que pensarla en una dinámica más comunitaria, yendo el libro hacia las personas y no solo al revés; o sea, llevar las acciones a los barrios.

“No nos sorprendamos si hay una afluencia notable de público en los actuales espacios feriales, pero la participación se verá disminuida por la escasez de transporte; vienen en su mayoría quienes residen en el Vedado, Plaza, el Cerro y algunas zonas de Centro Habana. Numerosos lectores, radicados en otros municipios, no podrán llegar, a pesar de sentir la necesidad, el ansia, de descubrir novedades literarias y conocer a los autores.

“Las experiencias que hemos vivido durante las actividades de extensión que hace el Centro Cultural Cubapoesía –en los próximos meses retomaremos Verso amigo– demuestran la existencia de ese interés. Hemos sostenido intercambios con proyectos como Soñarte, creado en el Cotorro, a cuyos encuentros asiste mucha población. Ocurre lo mismo con el proyecto Horizontes de nuestra América, en Alamar; o los organizados en La Lisa y otros lugares mal llamados marginales, es decir, ubicados en la periferia de la ciudad.

“Reitero, debemos extender la Feria, ir a los barrios habaneros, tal cual sucede en otras provincias cuando las cruzadas van a las montañas. Es preciso mantener aquí una vida cultural coherente, mediante el mayor aprovechamiento posible de los pocos recursos con que contamos”.