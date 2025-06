¿Y el masculino del taekwondo?

¡Más complicado!

“Lo prometido es deuda”, fue una sentencia que se nos adueñó hoy del teclado. ¿Será también un poco porque, desde hace muchos años, en cada BOHEMIA se alternan las secciones “Frases célebres” y “Refranes de la Abuela”?

Pudiera ser. O porque al final de mi trabajo anterior, en el cual tras le dediqué un buen espacio al femenino de taekwondo escribí: “Y todavía me falta el equipo masculino”.

Todo partió de una pregunta difícil y algo prematura:

¿Cuáles pudieran ser los cubanos del taekwondo más importantes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Espinosos los 58

“En los varones no tenemos una situación tan cómoda en todas las divisiones como sí en el femenino. Ahí en 58 kilogramos ahora mismo no hay un atleta que tú digas: este es el que voy a llevar al clasificatorio”, comentó para los lectores de nuestra revista el comisionado nacional, Iván Fernández, séptimo dan.

Igual en 68

“Y tampoco en 68. Son figuras jóvenes, no han madurado tácticamente, no han logrado desarrollar una personalidad competitiva, ni repito, táctica, que nos permita asegurar a nivel continental puedan quedarse con uno de los cupos por ninguna de las dos vías posibles para nosotros”.

Esas dos vías son, en el caso del taekwondo, los que ganen los Juegos Panamericanos de Lima 2027, y la otra sí habría que buscarla en otra competencia.

Joven prometedor en 80 kilogramos

“Ahora nos vamos para las dos divisiones de más arriba. En 80 está el matancero Kelvin Calderón Martínez, a quien llevamos a República Dominicana en busca de eso que llamamos boleto olímpico rumbo a París 2024, y casi lo consigue.

“Ganó tres combatazos, cayó solo en el cuarto ante un chileno, una figura joven también, más que él, muy bien preparado, compitió en París 2024. No se baja del avión, al decir cubano, desarrolla rutas críticas en los principales escenarios, las cuales te permiten pertrecharte de vivencias afectivas para formar una adecuada personalidad táctica y competitiva.

“Nosotros no tenemos esas posibilidades. Y al evento que vayamos tenemos que ir a ponerla, por encima de competidores que son objeto de una mejor inversión, por decirlo de alguna forma, por parte de sus federaciones o países”.

Alba y Henry en de +80

“En más de 80, bueno, Rafael Alba, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en los de París 2024, tiene apenas 31 años, cumple 32 en agosto, y pudiera buscar el derecho de asistir a los de Los Ángeles 2028, y medallas para Cuba.

“Alba, como se recuerda, puso otra vez su granito de arena para que el taekwondo ganara una de las pocas medallas de Cuba en los Juegos Olímpicos de París. Por razones de estrategias no lo vamos a llevar este año al Campeonato Mundial”.

Una segunda opción

“Y, bueno, en caso de que no fuese Rafa entonces ahí tenemos a Yoikel Daniel Goicochea Henry, el hijo de la comisionada nacional de baloncesto, nuestra querida Dalia Henry. Él recientemente ganó, estando ahí los mejores, el Open panamericano Sub 22, en Querétaro, México, que clasificó para Cuba la división a los Juego Panamericanos Junior. Y pudiera, ¿por qué no?, también meterse en medallas ahí”.

El taekwondo entró en el programa de los Juegos Olímpicos en los de Sídney 2000. Cuba ha ganado medallas en seis de las siete ediciones (la excepción fue en Río 2016). Esas cosechas nos ubican en el lugar 17 (1 de oro, 2 de plata y 4 de bronce, sumando 7 preseas).

¡Cuidemos este deporte!