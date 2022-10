Diogo Cabral, un villano encantador

*Alerta de spóiler

Armando Babaioff, nació en la ciudad de Recife, capital del estado brasileño de Pernambuco, el 1 de abril de 1981. Descendiente de judíos uzbekos por parte de padre, comenzó a hacer teatro a los 11 años. Debutó en teatro a los 15 años, en el Festival de Teatro Rei Ator.

A partir de 2006, comienza a trabajar en Globo, en las telenovelas Páginas da Vida, Dos Caras, Ti Ti Ti, A Lei do Amor, Segundo Sol y en 2019 interpretó al villano, Diogo en Suerte de vivir.

“Hace 13 años que hago telenovelas aquí, pero esta es la primera vez que me dan un personaje así. ¡Es todo lo que soñé hacer! Este personaje es un parque de diversiones, es un ejercicio que a cualquier actor le encantaría hacer”, dijo Babaioff a Gshow.

En la telenovela Ti ti ti comparte con Claudia Raia. Segunda oportunidad junto a Nanda Costa. Aderbal Feitosa en Joya rara

Armando Babaioff interpreta a un abogado encantador, cínico, egoísta y sin escrúpulos. Aprovecha la fragilidad de su esposa, Nana (Fabiula Nascimento) para acercarse a ella y lograr casarse con la heredera de Alberto Prado Montero. Utiliza el apellido de la familia política para crecer profesionalmente. Tiene una “relación” con la asistente de su esposa (Sheron Menezzes), con la que trama provocar la quiebra o la venta de la editorial y garantizar una buena tajada de las posesiones de la familia.

Detrás de la sonrisa irónica, el toque sensual, la mezquindad fríamente calculada y la ambición desenfrenada, Diogo Cabral esconde que es capaz de matar. Poco a poco, Diogo se vuelve más agresivo. En ningún caso los buenos sentimientos forman parte del repertorio de emociones de Diogo.

“Los villanos tienden a ser seductores. Diogo tiene una ironía, un humor involuntario que dinamiza su obstinación por el dinero. Así que a la gente le encanta odiarlo. Se convirtió en un ‘favorito del diablo’. Me regaña el público, escucho que se ríen cuando canta una canción, que le encantan las discusiones con su suegro y que se pone de la misma edad que Sofía cuando necesitan darse cachetadas”, dice Armando, en una entrevista con Correio Braziliense , refiriéndose a los personajes Alberto (Antonio Fagundes) y la niña Sofía (Valentina Vieira).

Sobre la actriz Fabiula Nascimento, Nana, el actor agradeció el tiempo que pasó con la artista: “Fue un placer, una felicidad y un privilegio poder verte crear. Gracias por permitirme tu universo, creamos otro juntos. Gracias por todo, por ser esta mujer, tan increíble. Te amo, para siempre».

Diogo Cabral, es un villano que lejos de ser rechazado, es “aplaudido” por el humor que imprime a su personaje.”En el fondo, quiero que la gente se enoje porque le gusta Diogo. Es un tipo amoral, dice cosas de miedo, pero yo le voy a la comedia para darle gracia”, explica el actor.

Armando Babaioff trabajó en la trama por ser compleja, por plantear temas muy actuales en la sociedad y también porque, además de toda su crueldad, logra hacer reír al espectador. El personaje de Diogo Cabral cometió con Nana un delito poco conocido: la violación marital. Confesó que emborrachó a su esposa para tener sexo con ella a la fuerza.

Al final de la telenovela lo perderá todo y orquestará un incendio contra Alberto (Antonio Fagundes) y su familia, pero morirá calcinado por su propio fuego. Ante tanta maldad y traición, sus “aliados” lo traicionaran y quedará solo y arruinado.

Armando Babaioff en entrevista con la periodista Patricia Kogut, del diario O Globo, el actor aseguró que no todo es un camino de rosas. “Pienso en rendirme todos los días. Brasil es un país que no tiene memoria y que no valora su cultura. La gente no ve que los artistas son los cronistas de su tiempo”, explicó.

Este año el actor participó en el Festival de Avignon, uno de los mayores festivales de teatro del mundo, con la obra Tom na Fazenda, basada en la obra Tom à la Farme, del canadiense Michel Marc Bouchard.

***

