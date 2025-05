La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) celebró en La Habana una importante reunión con la Unión Eléctrica de Cuba (UNE)

Averías por falta de financiamiento para ejecutar mantenimientos requeridos, limitaciones y déficit de combustible en la generación de electricidad, la incidencia de un bloqueo estadounidense recrudecido, son factores provocadores de un indeseado panorama de oscuridad, de noche, y parálisis de actividades económicas, culturales o domésticas, de día.

Juntos en el “Proyecto de asesoría técnica para promover la introducción de energías renovables en la República de Cuba”. / Cortesía JICA-La Habana

Achacarle al gobierno cubano inercia e insensibilidad frente a los apagones es, no solo irresponsable, sino también falso. Como planteamos al inicio de esta nota, la situación actual es atravesada por realidades objetivas, como los elevados precios del combustible; tampoco debe soslayarse de los análisis serios la ponzoña de los Estados Unidos al perseguir cualquier transacción financiera internacional.

La mayor de las Antillas ha tenido a bien moverse en diversificar inversiones y apoyos solidarios, asentados en energía renovables, pues la “Luz” podrá faltarnos a ratos, a veces de forma excesivamente prolongada, pero siempre hay amigos que “iluminan”: tal es el caso de la gubernamental Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y su donativo de más de 200 millones de dólares, utilizados en el montaje de parques fotovoltaicos solares en el municipio especial Isla de la Juventud. Ello se ajusta a la modalidad “Asistencia financiera no reembolsable a gran escala”. La acción deberá contribuir a una transformación de la matriz energética.

Asimismo, JICA tiene el encargo de liderar el “Proyecto de asesoría técnica para promover la introducción de energías renovables en la República de Cuba”, con un rosario de empresas niponas: el West Japan Engineering Consultants, Inc. (WJEC), Tokyo Electric Power Servicies CO., Ltd, (TEPSCO) y Yachiyo Engineering Co., Ltd. (YEC). Este 26 de mayo se celebró en La Habana la primera reunión con la Unión Eléctrica de Cuba (UNE). Asistieron el Consejero Delegado de la iniciativa, Iwata Tsunehisa, expertos japoneses y representante de JICA.

El señor Iwata Tsunehisa, expertos japoneses y representante de JICA tuvieron un intercambio con la Unión Eléctrica de Cuba. / Cortesía JICA-La Habana

Hablamos de un intercambio muy significativo, el cual perfila acciones de mitigación del cambio climático (a pesar de que, como África, no somos contaminadores netos), nos instala firmemente en la senda del desarrollo sostenible, y, de cara a 2023, condiciona en 24 por ciento las energías renovables en toda la nación antillana.

Una nota proporcionada a Bohemia por JICA informa sobre la solicitud de la parte cubana de “asistencia técnica para el adiestramiento del personal que opera la red eléctrica, con vistas a lograr su estabilidad con la seguridad y confiabilidad requeridas”. Previsto para complementarse en dos años, el proyecto de colaboración técnica deberá permitir mejoras “en el manejo y el control del sistema de distribución y generación de electricidad con la introducción de la energía renovable”.