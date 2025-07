La apertura de la V Sesión Ordinaria del Parlamento, en su X Legislatura, se caracterizó por el análisis crítico del comportamiento económico y social en el primer semestre del 2025, y dio una mirada estratégica al camino para superar obstáculos

Aquí está Raúl. Atento, listo para alertar, aconsejar, guiar. Él puede hacerlo gracias a la experiencia de décadas de sacrificio cotidiano y entrega al proyecto erigido por los cubanos hace más de seis décadas.

La presencia de Raúl Castro Ruz y la generación histórica inspira confianza en momentos duros. / Vladimi Molina

Al iniciar la V Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), de su X Legislatura, informaron sobre la presencia del diputado Raúl Castro Ruz, general de Ejército y líder de la Revolución. También asistieron Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República y los comandantes de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías, junto al comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura.

Contar con ellos es una fortaleza en las nuevas generaciones de diputados. Esos representantes del pueblo que durante las comisiones de trabajo del Parlamento preguntaron, insistieron, transmitieron inquietudes de sus electores, de la ciudadanía, que espera mucho de la gestión del gobierno y el Estado, para rebasar dificultades en momentos más complejos, que en las anteriores sesiones de diciembre último.

Así lo explicó en esta ocasión Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político, presidente de la ANPP y del Consejo de Estado, quien recordó las consecuencias negativas del bloqueo intensificado en los meses más recientes, por parte de la administración de Estados Unidos, con medidas dirigidas a intentar provocar la asfixia económica y el descontento popular en la Isla.

Fueron constantes los llamado de Esteban Lazo a la unidad, al control y a aportar iniciativas para impulsar la economía y los servicios. / Ricardo Gómez

Al inicio de la jornada hubo un momento especial, muy sentido. Los asistentes se pusieron de pie y guardaron un minuto de silencio en homenaje al fallecido compositor, cantante y diputado Eduardo Sosa Laurencio, alguien cuya modestia, cualidades humanas y artísticas, merecieron un tributo espontáneo y masivo ante el sorpresivo fallecimiento.

BOHEMIA dialogó en el Palacio de las Convenciones con una joven que estuvo cerca de él, Annie Garcés Santana, diputada por el municipio capitalino de La Habana del Este.

Ella tomó aire, como quien busca en recuerdos recientes y dolorosos. Dijo: “Hablar de Eduardo es lindo, pero difícil a la vez, fue mi compañero de trabajo por más de 10 años. Cuando me gradué en el Conservatorio hice mi servicio social con él, pero a raíz de empezar a trabajar juntos, fuimos siempre como familia. Él era parte esencial de mi vida.

“En los días de su enfermedad, ni él mismo tenía idea de lo que significaba para este país, de lo mucho que la gente lo quería, de cómo todos consideraban de alta valía sus aportes.

Annie Garcés Santana. / Ricardo Gómez

“Creo que su mayor contribución a la música fue rescatar La Bayamesa, de Céspedes, Fornaris y Castillo. Poner esa pieza en el lugar merecido, junto a otras. Además, creó un circuito de festivales de la trova, pero soñaba con mucho más. Si hubiera tenido más tiempo lo hubiera logrado.

“Dignificó la trova y fue uno de los principales representantes del género en el mundo. No solo interpretaba las canciones, sino que iba más allá, las conocía.

“Cuando lo perdimos, era diputado y vicepresidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, es decir, siempre estuvo comprometido con la cancionística cubana y también con la Revolución, y fue consecuente con eso hasta los últimos momentos, porque sus conciertos postreros fueron en las lomas de Guantánamo”.

Asuntos urgentes, requieren medidas urgentes y novedosas

En los pasillos del Palacio de las Convenciones, durante las comisiones que antecedieron al plenario y en encuentros realizados semanas antes, donde cada rama convocó a expertos, a trabajadores, científicos, economistas; el lenguaje común era buscar de la manera más rápida, vías encaminadas a rebasar profundos escollos, de superar el bloqueo, estimular iniciativas y las fuerzas productivas.

Por todos es sabido el complejo escenario externo e interno. En ese contexto la ANPP aprobó una declaración, en la que rechaza y denuncia el memorando presidencial estadounidense del 30 de junio de 2025, insertado en el recrudecimiento de la guerra económica, comercial y financiera, encaminado a alcanzar el soñado propósito imperialista de apoderarse de Cuba.

El documento denuncia esas acciones como violatorias del derecho a la libre determinación, en virtud del cual los cubanos establecieron soberanamente su proyecto nacional. Además, ratifica la conciencia de los extraordinarios desafíos del presente y la disposición de afrontarlos, unidos.

Unos de los platos fuertes de la jornada inicial, fueron el informe y debate del cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, expuesto por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República.

El nombre del documento es grande, también sus propósitos, ahora estructurado por objetivos y metas, algunos con resultados incipientes, aunque insuficientes, pero con un seguimiento periódico por todos los niveles de dirección.

Otros debates trascendentes fueron sobre los resultados de la economía al cierre del primer semestre, expuestos por Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación y la marcha de la ejecución del presupuesto del Estado para el 2025 y liquidación del de 2024, por parte de Vladimir Regueiro Ale, titular de Finanzas y Precios.

Acerca del presentado por Marrero, un primer objetivo es avanzar en la implementación de la estabilización macroeconómica. El primer ministro destacó que en el primer cuatrimestre estaba planificado déficit fiscal y se obtuvo superávit.

Acerca de las acciones de control y disciplina fiscal y tributaria, mostró que las deudas son de más de 4 mil 400 millones de pesos, sin embargo, varios organismos influyeron en la gestión de cobro y lograron cubrir el 62 por ciento de la misma.

Una cifra superior al 96 por ciento de los contribuyentes poseen cuentas bancarias fiscales, aunque de las casi 500 000 abiertas, el 26 por ciento tienen el saldo en cero. Asunto en el cual pretenden trabajar.

Para sanar la economía es esencial disminuir la inflación y la misma continúa elevada, pese a la tendencia a la desaceleración en la última etapa.

Los cubanos exigen la disminución de los precios de productos y servicios. Las autoridades concedieron facultades a los gobiernos territoriales para realizar concertaciones y establecer topes en las ofertas de bienes. Los efectos esperados distan de lo requerido.

Alberto López Díaz. / Ricardo Gómez

Las inspecciones realizadas fueron superiores en unas 45 000, a las efectuadas en el segundo semestre de 2024, y como resultado detectaron 675 000 violaciones. El rol del control sobre los recursos es esencial, incluido aquel cuyo protagonista principal debe hacer el pueblo. La guerra contra el delito, la corrupción y violaciones, está planteada.

En medio de estas circunstancias, son reiterados los llamados a cambiar las formas de actuar para acceder al mercado internacional, estimular la inversión extranjera, exportaciones de rubros famosos en el mundo, la sustitución de importaciones.

Para ello es esencial sumar a todos los actores económicos, incluidas las nuevas formas de gestión y elevar el protagonismo de las empresas estatales, las cuales pueden buscar soluciones mediante encadenamientos con las micro pequeñas y medianas empresas (mipymes) y los trabajadores por cuenta propia.

Hay ejemplos valiosos de cómo estos últimos pueden importar materias primas, aprovechar capacidades industriales y mano de obra subutilizadas.

En uno de los recesos de las sesiones, dialogó con un pequeño grupo de reporteros Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria. Expuso cómo el año último produjeron 56 toneladas de nutrientes, mediante encadenamientos con el sector no estatal, los cuales importaron materias primas deficitarias en el país. Esa cifra pretenden duplicarla en 2025 y en el primer semestre los resultados fueron alentadores.

Por eso, instó a explotar esa iniciativa y a ser capaces de buscar ingresos en divisa, adquirir los renglones esenciales en el exterior y poner a funcionar las fábricas. Ello permitiría el crecimiento de renglones deficitarios, donde urge alcanzar efectos positivos, luego de tocar fondo con escasos niveles productivos.

El ministro reveló la existencia de amigos y empresarios extranjeros, quienes a pesar de las persecuciones y presiones de Estados Unidos y sus aliados, apuestan por el mercado cubano y manifiestan interés en oportunidades de negocios, posibilidades capaces de concretarse en este segundo semestre.

Durante los debates de la Comisión Agroalimentaria, Alberto López y otros directivos informaron acerca de los favorables resultados de esquemas de financiamiento en esferas como la captura de langosta, la pesca y otras, aun muy lejos de satisfacer demandas del país, pero donde logran salir del marasmo, gracias a inversiones y sistemas de estímulos, logrados con las mismas divisas generadas por estos sectores.

Esa indicación está propuesta a extenderse en ramas donde existen potencialidades encaminadas a la exportación, o esenciales en la alimentación del pueblo.

Mirada a la atención social

Varios de los reporteros, salieron casi al unísono de la Sala de Prensa del Palacio, cuando el primer ministro anunció el tan esperado incremento a las pensiones de los jubilados, a partir de septiembre próximo. Quisieron transmitirles la buena nueva a los ancianos de la familia, que dedicaron sus años mozos a aportar al crecimiento del país.

La nación es incapaz de renunciar a la atención de los más vulnerables y fueron expuestos diversos ejemplos de ello.

Doctor Orlando Gutiérrez Boza. / Ricardo Gómez

BOHEMIA conversó con el doctor Orlando Gutiérrez Boza, diputado por el municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana, aunque él siempre dice ser reglano de corazón, por haber nacido en ese territorio de la capital.

Vestido con su acostumbrado atuendo blanco, dijo: “Representar al pueblo para nosotros es vivir junto a él. Soy delegado del Poder Popular desde hace 22 años en Puentes Grandes, Nuevo Vedado.

“Esta semana me escribieron muchos de mis electores. El martes uno de ellos me puso en el mensaje que hablaban de los vulnerables, pero nunca explicaban cuándo iban a aumentar las pensiones. Por eso, al escuchar la noticia del aumento le respondí a ese vecino de 83 años: Usted tenía razón, no se habló de eso ayer, pero hoy sí, y ahora va a ganar cerca de 4 000 pesos.

“La gente está clara de la inflación existente, de la carestía de la vida, no me gusta decir que hay una situación compleja, vamos a decir que son momentos difíciles, pero tenemos un pueblo con una cultura muy grande, que es la cultura de la resistencia. Viene de los genes españoles, de los indios aborígenes y los africanos, ellos nos aportaron a esa forma de actuar.

“Cuando me hablan de las religiones africanas, las cuales profeso aparte de ser diputado, estas muestran la democracia y del respeto al Estado laico nombrado en la Constitución, yo siempre ejemplifico con esa cultura de la resistencia tributada por los africanos. Es esencial en la forma de ser del cubano… esas fortalezas nos han traído hasta aquí, junto a la unidad del pueblo.

“La población está muy expectante –continuó Orlando– porque cuando vas a algún lugar, escuchas preocupaciones, problemas, ¿qué quiere decir eso?, que se trata de personas revolucionarias. Pero quieren saber cuáles son las salidas a la situación.

“Es importante el hecho de darle en la Asamblea un peso grande a la esfera económica, a la lucha contra la corrupción, el delito. El pueblo cubano admite cualquier cosa menos la corrupción, menos el abuso. Y esos son asuntos acerca de los cuales el Parlamento se está proyectando.

“Creo que la Asamblea Nacional ganará más prestigio, a medida que seamos capaces de seguir interpretando la realidad ciudadana. No podemos permitir que el discurso vaya por un lugar y la realidad por otra. En la intervención del primer ministro vemos intenciones favorables.

“El Presidente visita todos los municipios, pero es vital reconocer las vicisitudes económicas, de alimentos, de medicamentos. Pese a ello, sabemos resistir y estoy convencido que vamos a salir de esto”.