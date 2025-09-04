Bajo la sombra de la corrupción

A días de las elecciones parciales del 7 de septiembre, Milei enfrenta un escándalo que salpica a su hermana Karina en plena Casa Rosada

Lo que estalló en Argentina no es solo un escándalo más. Es la confirmación de cómo el supuesto adalid anticasta se desmorona bajo el peso de su propia retórica. Javier Milei, el hombre que vocifera contra el Estado y el “colectivismo”, aparece hoy atrapado en una red de sobornos, con su hermana Karina en el centro de la telaraña.

Los audios filtrados desde la Agencia Nacional de Discapacidad –sí, de un organismo creado para atender a los más vulnerables– revelan que allí se armó un esquema de corrupción con comisiones millonarias en la compra de medicamentos.

La acusación duele aún más porque la supuesta recaudación alcanzaba medio millón de dólares mensuales, mientras los hospitales públicos se caen a pedazos y los discapacitados ven recortados sus derechos.

La sombra de Karina

No es secreto que Karina Milei es la “jefa en la sombra”. Maneja los hilos de nombramientos, controla el despacho presidencial y decide quién accede a su hermano. Su nombre en los audios no sorprende, pero confirma lo que ya se murmuraba: en la Casa Rosada no se mueve un papel sin su autorización.

La orden de un juez de censurar los audios antes de que llegaran a la prensa es otra señal alarmante. ¿No es este el mismo Milei que se rasga las vestiduras contra las “mafias del periodismo”? Ahora la Justicia se presta a silenciar pruebas bajo el pretexto de la “intimidad institucional”. Un acto de censura previa que, en cualquier democracia, debería levantar indignación.

Lejos de dar explicaciones, el Presidente eligió la ruta conocida: el complot internacional. Dice que son los peronistas, los servicios secretos de Venezuela y hasta Rusia los que conspiran contra él. Repite el guion que ya ensayaron Trump y Bolsonaro cuando se vieron acorralados por denuncias incómodas.

Mientras tanto, la hermana sigue intocable, blindada por un círculo de asesores entre los que resaltan los Menem, apellido que remite a otra era de privatizaciones, corrupción y entreguismo. La historia se repite, aunque con gritos libertarios en lugar de discursos neoliberales pulidos.

¿Quién paga la factura?

El verdadero drama es que estas prácticas se hicieron con dinero destinado a medicamentos para personas con discapacidad. No es solo un caso de corrupción: es un acto de desprecio hacia los más necesitados. Milei llegó al poder proclamando que venía a cortar privilegios, pero resulta que el privilegio lo disfrutaban él y su entorno.

Las elecciones provinciales y legislativas del próximo domingo 7 de septiembre pondrán a prueba si la sociedad argentina tolera este desparpajo o si, como tantas veces, la indignación se disuelve en la polarización política.

El escándalo que sacude al hermano presidente y a la hermana poderosa desnuda la esencia de un proyecto que se vendió como ruptura y terminó siendo más de lo mismo: corrupción, impunidad y manipulación mediática.

Argentina asiste a la caída de la máscara libertaria, mientras Milei grita “complot” para no responder por lo evidente: en su gobierno la “casta” tiene nombre propio y domicilio en la Casa Rosada.