La hora de la verdad en Brasil

A días del balotaje en Brasil, la contienda entre Lula da Silva y el proyecto ultraconservador se define en un escenario donde la batalla de todo un pueblo pesa más que la aritmética electoral

Estamos a escasos días de que Brasil vuelva a las urnas, el próximo 25 de octubre. La contienda entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador de la ultraderecha Flávio Bolsonaro ha entrado en una fase decisiva, en la que cada conversación, cada mitin y cada voto cuentan.

Lejos de las fórmulas académicas frías, lo que se respira en las calles brasileñas es el pulso vivo de un país que decide su destino inmediato. Entre encuestas que marcan un empate técnico y una ultraderecha al acecho, la candidatura de Lula no solo encarna la resistencia popular, sino la única garantía de soberanía e integración para Nuestra América.

Las encuestas más recientes publicadas esta misma semana —desde sondeos como PoderData, que marca un empate técnico en votos válidos, hasta estudios de CNT/MDA y Datafolha que ubican la brecha en apenas uno o dos puntos— confirman lo que ya se intuía tras la primera vuelta: la pelea es voto a voto. La moneda está en el aire y la victoria dependerá de la capacidad de movilización en estos últimos metros.

La estrategia del pánico y los movimientos de Flávio

En estas semanas de campaña, la ultraderecha ha profundizado un discurso de confrontación radical orientado a alimentar el miedo y cerrar filas con los sectores más conservadores.

Apoyándose en una aceitada maquinaria mediática y redes digitales de desinformación, Flávio Bolsonaro ha desplegado una narrativa extremista que criminaliza las luchas sociales, ataca las garantías democráticas y promueve un alineamiento ideológico automático con el trumpismo y la agenda del Escudo de las Américas.

Su mensaje busca movilizar al electorado evangélico fundamentalista y al sector más duro del agronegocio mediante la promesa de privatizaciones masivas, mano dura y un giro subordinado hacia Washington que desmantelaría la diplomacia multilateral de Brasil.

Pretende vender la falsa idea de una renovación institucional mientras agita el antipetismo más visceral para captar indecisos, aunque la elevada tasa de rechazo que arrastra la extrema derecha —ronda el 53 por ciento — demuestra que un amplio sector de la sociedad mira con profundo temor la restauración de un proyecto autoritario.

Frente a esa retórica del odio y la división, la respuesta de Luiz Inácio Lula da Silva se ha articulado sobre un discurso de pacificación nacional, defensa intransigente de las instituciones y justicia social.

Mientras la ultraderecha propone la fragmentación y el vasallaje geopolítico, el presidente apela a la memoria de dignidad del pueblo brasileño, articulando un mensaje de unidad que coloca en el centro la recuperación del poder adquisitivo, la seguridad alimentaria y el desarrollo soberano.

Lula no contesta con exabruptos, más bien con la solvencia de su trayectoria. Contrapone el pánico bolsonarista con la certeza de los hechos, llamando a construir un amplio frente democrático en el que la soberanía nacional no se negocie y el Estado vuelva a ser el garante de los derechos fundamentales.

Dónde se define la victoria

Las posibilidades reales de Lula para remontar y asegurar la victoria son tangibles, pero exigen un esfuerzo coordinado.

El nordeste del país sigue siendo el corazón de la resistencia popular, mas la clave de esta recta final reside en la reconquista de los grandes cordones urbanos de São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais.

Allí, la militancia vuelca sus energías en dialogar directamente con las familias trabajadoras para recordar el impacto real de las políticas sociales y la estabilidad recuperada.

A esto se suma la urgencia de rescatar al volumen de ciudadanos que no acudió a votar en el primer turno, un enorme caudal de más de 33 millones de abstencionistas con los que se definiría la elección.

El mensaje de Lula ha enfatizado que este proceso trasciende una preferencia partidista y representa la prueba final para proteger la democracia, la educación pública y la dignidad frente a los recortes y privatizaciones.

Un gobierno de resistencia y dignidad

De ratificarse el triunfo del líder progresista en las urnas, la realidad del día después planteará un escenario de resistencia y alta complejidad.

Lula se encontrará con un Congreso profundamente conservador debido a las posiciones conquistadas por las fuerzas de derecha en la primera vuelta, lo que exigirá una negociación constante para sostener las leyes sociales y la gobernabilidad.

Al mismo tiempo, deberá capear la presión de las élites financieras e industriales que abogan por la subordinación a potencias extranjeras, manteniendo con firmeza la reindustrialización, la desdolarización progresiva y el fortalecimiento de los BRICS.

En este contexto, la permanencia de Lula en el Palacio del Planalto se erige como el escudo indispensable para sostener la integración autónoma de América Latina y garantizar una voz propia para la región en el concierto global.

No debemos pasar por alto que el desenlace en las urnas sigue siendo incierto y el margen para el error es nulo. Sin embargo, frente al avance de la marea ultraconservadora, la candidatura de Lula recuerda que la verdadera derrota no es perder una contienda apretada, sino renunciar a dar la batalla por la dignidad de todo un pueblo.