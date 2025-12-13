Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Zion Ortiz (Bebo) y Fabiola Brown (Lola), protagonistas de Esta Isla. / Autor no identificado
Zion Ortiz (Bebo) y Fabiola Brown (Lola), protagonistas de Esta Isla. / Autor no identificado

Borinquen, ¿la tierra del Edèn?

El filme Esta isla aborda la vida en un Puerto Rico de futuro incierto, asolado por terremotos, huracanes y políticos corruptos, donde se hace cada día más difícil para las capas más humildes sobrevivir sin caer en la ilegalidad

Por. / PEDRO ANTONIO GARCÍA*

A sabiendas de que habían anunciado en horas de la mañana cambios en la programación con respecto a la cartelera original, este periodista acudió en la noche de ayer a la sala cinematográfica 12 y 23. En la acera frente al local indagó con dos muchachas: “¿saben qué está programado para ahora?”. “Pregúntele a ese señor, es el director”, le respondieron. Y así conoció a Cristian Carretero, uno de los realizadores: “Esta isla. Portorriqueña”.

La cinta se desarrolla en un pueblo pesquero en el que el adolescente Bebo pesca para sostener a la familia. Pero, como dice un personaje: con el fin de llevar todos los días un plato a la mesa, hay que caer en lo ilícito. Ante el asesinato de su hermano mayor, toma venganza y se ve obligado a huir acompañado de su novia Lola, de familia más pudiente.

El veterano Teófilo Torres (Cora) junto a Fabiola Brown. / Autor no identificado

Ambos se internan en una zona montañosa y allí, en una comunidad rural, un buen hombre, Cora, les da refugio. Pero los sicarios los detectan y como dijeron los realizadores en una entrevista: “la joven pareja deberá enfrentar sus propios demonios y decidir si la redención es posible”.

Carretero y la codirectora Lorraine Jones Molina se basaron en el cortometraje homónimo realizado por ellos en 2014. Al dialogar con un periodista, afirmaron: La idea siempre fue la de un largometraje. Surgió de una necesidad de hablar sobre la adolescencia y ese proceso de búsqueda de identidad. Creamos un paralelo entre Puerto Rico y el individuo como isla. Al decir “esta isla”, hablamos de Puerto Rico como el macro y del individuo como el micro. En la adolescencia nos preguntamos quiénes somos y hacia dónde vamos; nos vamos definiendo como personas frente al mundo.  

“La mayor parte del guion está basado en cuentos y eventos que presenciamos durante la etapa de investigación […], contratamos a Kisha Tikina Burgos para que nos ayudara a plasmar un primer borrador a partir del material que habíamos ido generando […] Pero durante el rodaje siempre estuvimos abiertos a dejarnos guiar por el momento. El guion era un mapa, pero nunca dejamos que limitara la creatividad en el set”.

En la fotografía contaron con el también realizador Cedric Cheung-Lau, quien filmó con luz natural la atmósfera envolvente de la selva tropical y con un poético estilo visual supo incluir elementos surrealistas como eficaz soporte a la trama

Rodado en 2023, no se pudo completar y estrenar el filme hasta 2025. Casi todos los actores eran no profesionales en el momento de iniciar la filmación, según confesión del propio Carretero, quien -al igual que Lorraine- declara su admiración por el neorrealismo italiano. Solo hubo algunas excepciones, como las de los veteranos de la escena boricua Teofilo Torres (Cora) y Georgina Borri (Aida)-

Por ello llama la atención el nivel de actuación de Esta isla, sobre todo de sus protagonistas Zion Ortiz (Bebo) y Fabiola Brown (Lola); ella con un físico idóneo para el cine. Ambos son hijos de cantantes, mas nunca se habían colocado ante una cámara y siendo debutantes se comportaron con una eficacia digna de elogio.

Tras sus éxitos en festivales foráneos, todos les preguntan a Lorraine y Cristian sobre futuros proyectos: “Tenemos varios que nos entusiasman. No descartamos empezar desde lo pequeño para llegar a lo grande. Todo depende del proyecto y los recursos disponibles”. (Para la redacción de este trabajo se tomó información de un texto periodístico de la Redacción del sitio del FCPR –Festival de Cine Europeo de Puerto Rico)

(*) Periodista y profesor universitario. Miembro de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Premio Nacional de Periodismo Histórico por la obra de la vida 2021

